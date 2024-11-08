РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8032 посетителя онлайн
Новости
3 063 24

Администрация Байдена разрешила американским подрядчикам обслуживать и ремонтировать вооружение в Украине, - Reuters

Американські оборонні підрядники розгорнуться в Україні

Администрация президента США Джо Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта вооружения, предоставленного Пентагоном.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что подрядчиков будет небольшое количество, а их деятельность сосредоточится на территориях, удаленных от линии фронта.

Отмечается, что подрядчики не будут участвовать в боевых действиях.

"Небольшое количество подрядчиков в Украине, которые будут проводить техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет обеспечить быстрый ремонт предоставленного США оборудования в случае повреждения и его техническое обслуживание при необходимости", - сказал собеседник.

CNN пишет, что к системам вооружения, которые будут обслуживать подрядчики из США, относятся истребители F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.

Издание добавляет, что пока неясно, продлит ли это разрешение новоизбранный президент США Дональд Трамп, когда вступит в должность в январе.

Ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена размышляет над тем, чтобы снять запрет на развертывание американских военных подрядчиков в Украине.

Читайте также: Президент Южной Кореи Йоль не исключает прямые поставки оружия Украине: Зависит от уровня участия КНДР в войне

Автор: 

оружие (10195) ремонт (1180) США (26313)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Лід тронувся
показать весь комментарий
08.11.2024 20:55
+6
Можливо адміністрація Байдена ще й встигне передати Україні $6 млрд допомоги до інавгурації Трампа?
показать весь комментарий
08.11.2024 20:59
+6
це Байден просто пішов у рознос...
показать весь комментарий
08.11.2024 21:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лід тронувся
показать весь комментарий
08.11.2024 20:55 Ответить
Можливо адміністрація Байдена ще й встигне передати Україні $6 млрд допомоги до інавгурації Трампа?
показать весь комментарий
08.11.2024 20:59 Ответить
от ви як діти... усе в Божих руках
показать весь комментарий
08.11.2024 21:35 Ответить
Я атеїст. Але мабуть трішки таки вірую в людську жадібність, дурість, заздрісність.
показать весь комментарий
08.11.2024 21:42 Ответить
не прошло і пол годіка
показать весь комментарий
08.11.2024 21:04 Ответить
Хоч це.
показать весь комментарий
08.11.2024 21:04 Ответить
Всім добрий!
Не знаю, куди написати. Шукав-шукав, не знайшов: що ж все-таки по проклятому садюзі мільчакову: здох чи ні?..
показать весь комментарий
08.11.2024 21:06 Ответить
Немає підтвердження ніде , кацапи мовчать .
показать весь комментарий
08.11.2024 21:23 Ответить
Тобто сдох? Є підтвердження!
показать весь комментарий
08.11.2024 21:27 Ответить
Я й сам в невіданні, тому й запитав. Також чекаю з неабияким нетерпінням офіційного підтвердження, що цей диявол врізав дуба.
показать весь комментарий
08.11.2024 21:41 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2024 21:12 Ответить
З підрядників починався Вʼєтнам.
показать весь комментарий
08.11.2024 21:15 Ответить
Я так розумію що до інавґурацію все відремонтують !
показать весь комментарий
08.11.2024 21:17 Ответить
це Байден просто пішов у рознос...
показать весь комментарий
08.11.2024 21:17 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2024 21:51 Ответить
******!
а шо, і на це була заборона?
показать весь комментарий
08.11.2024 21:18 Ответить
видать так. А то ж ескалація. Це він так трампу типу підгаджує
показать весь комментарий
09.11.2024 01:17 Ответить
Схоже на захоплення зброярського ринку України.
показать весь комментарий
08.11.2024 21:19 Ответить
а як же эскалація?
показать весь комментарий
08.11.2024 21:33 Ответить
От же ****. І зробив він це лише для того, щоб Трамп зробив 2 кроки назад. Бо це типова поведінка опонент пішов вліво? Я піду вправо в два рази далі! Бо він неправий! таких як Трамп і маразматичний дід це знає.
Використовує нас, щоб вколоти переможця, а підсирає у підсумку нам. Як підсирав забороняючи навіть дихати в сторону рузкіх.
показать весь комментарий
08.11.2024 21:51 Ответить
"Крок вперед - два кроки назад" (В.І.Ленін)
показать весь комментарий
08.11.2024 23:47 Ответить
показать весь комментарий
08.11.2024 22:08 Ответить
Хрома качка три роки чекала, майже
показать весь комментарий
09.11.2024 00:08 Ответить
І трьох років не минуло
показать весь комментарий
09.11.2024 09:39 Ответить
 
 