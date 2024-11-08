Администрация Байдена разрешила американским подрядчикам обслуживать и ремонтировать вооружение в Украине, - Reuters
Администрация президента США Джо Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам работать в Украине для обслуживания и ремонта вооружения, предоставленного Пентагоном.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что подрядчиков будет небольшое количество, а их деятельность сосредоточится на территориях, удаленных от линии фронта.
Отмечается, что подрядчики не будут участвовать в боевых действиях.
"Небольшое количество подрядчиков в Украине, которые будут проводить техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет обеспечить быстрый ремонт предоставленного США оборудования в случае повреждения и его техническое обслуживание при необходимости", - сказал собеседник.
CNN пишет, что к системам вооружения, которые будут обслуживать подрядчики из США, относятся истребители F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.
Издание добавляет, что пока неясно, продлит ли это разрешение новоизбранный президент США Дональд Трамп, когда вступит в должность в январе.
Ранее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена размышляет над тем, чтобы снять запрет на развертывание американских военных подрядчиков в Украине.
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