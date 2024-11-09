Кабмін вніс до ВР підготовлений до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік

Кабінет міністрів України вніс до ВР проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", підготовлений до другого читання.

Про це повідомив у телеграм-каналі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів України, у відповідності до вимог частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України, подав до Верховної Ради України проект Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (реєстр. номер 12000), підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених Постановою Верховної Ради України від 31 жовтня 2024 р. № 4055-IX "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.