Кабмин внес в ВР подготовленный ко второму чтению проект госбюджета на 2025 год

Кабинет министров Украины внес в ВР проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", подготовленный ко второму чтению.

Об этом сообщил в телеграмм-канале постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины, в соответствии с требованиями части первой статьи 158 Регламента Верховной Рады Украины, подал в Верховную Раду Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" (реестр. номер 12000), подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады, одобренных Постановлением Верховной Рады Украины от 31 октября 2024 № 4055-IX "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2025 год", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Верховная Рада приняла выводы и предложения к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2025 год", таким образом проект закона считается принятым в первом чтении.