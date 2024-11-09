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РФ оштрафувала Google на 20 децильйонів доларів: сума значно перевищує обсяг світової економіки, - CNN (виправлено)

Росія вимагає від Google сплатити штраф на суму 20 децильйонів доларів

Російська Федерація оштрафувала американську компанію Google на 20 децильйонів доларів (2 ундецильйонів рублів, тобто 2 з 36 нулями). Таку суму компанії нарахували за відмову сплатити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Раніше пропагандистське російське інформагентство ТАСС повідомило, що суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, частина з яких була заблокована з 2022 року.

Штраф розміром 20 децильйонів доларів у рази більший за обсяг усієї світової економіки.

"Практично невимовний штраф становить 20 децильйонів доларів - або близько 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів. Це значно перевищує розмір світової економіки", - наголосили у виданні.

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За даними Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт, що становить 110 трильйонів доларів, порівняно з цим виглядає скромніше.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "навіть не може правильно вимовити цю цифру", і наголосив, що Google "не повинен обмежувати дії російських мовників на своїй платформі".

Реакція Google

У Google тим часом заявили, що цивільні судові рішення, включно зі складними штрафами, були накладені на них у зв'язку зі спорами щодо закриття акаунтів, зокрема підсанкційних. Там також зазначили, що не вважають, що поточні судові справи матимуть суттєвий негативний вплив на їхню діяльність.

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Автор: 

Google (701) росія (65052)


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Топ коментарі
+46
То забаньте і відключіть їх. У вас є чудова альтернатива під назвою Goolag вже налагоджена і випробувана роками! І не забудьте гугель оштрафувати за те, що ************ Google з вашого Goolag.
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09.11.2024 17:51
+17
кацапи довийобуються, що їх взагалі відключать від гугла 🤣
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09.11.2024 17:52
+14
Дебилы мля
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09.11.2024 17:52
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ДЕЦИЛЬЙОН, -а, ч. Число, яке зображають одиницю з 60 нулями
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09.11.2024 17:48 Відповісти
число, яке кожен, включно із Цезором, пише як уявну одиницю:
Russia fines Google $20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000(/edition.cnn.com/2024/10/31/tech/google-fines-russia/index.html) (33 нуля)
на 20 децильйонів доларів (2 з 36 нулями). Джерело:

ДЕЦИЛЬЙО́Н Число, яке зображають одиницею з 33 нулями (у деяких країнах - з 60 нулями).


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09.11.2024 18:15 Відповісти
Насправді, штраф на 2 ундеціліона рублів (2 з 36 нулями), що приблизно дорівнює 20 деціліонам доларів (якщо вважати, що 1 долар коштує 100 деревʼяних).
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10.11.2024 12:23 Відповісти
я вас прошу, скористайтесь наданим цензором посиланням на CNN чи моєю цитатою із нього та не псуйте ставлення до вас.
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10.11.2024 12:43 Відповісти
Можливо то вам потрібно скористатися вашою ж порадою. Зі статті CNN:
"… Google reportedly owes the Kremlin more than 2 undecillion rubles - a 2 followed by 36 zeroes…

The virtually unpronounceable penalty amounts to $20 decillion…"

Як бачимо у статті чітко вказано - більше ніж 2 ундоцеліона рублів (2 з 36 нулями). Або 20 деціліонів доларів (2 з 34 нулями).
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10.11.2024 15:06 Відповісти
дякую, та визнаю, що цензор наплутав добряче, а я не дорахував один нуль (34 від СNN).
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10.11.2024 15:25 Відповісти
Для виплати штрафа потрібно ВСЮ Галактику продати сусідній Галактиці 🤣
Ситуація така, що Гуглу або Маску, що скоро стануть першими доларовими тріліонерами - не залишається нічого як купит ВСЮ росія за триліон. 🤣
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09.11.2024 22:51 Відповісти
Навіть це не допоможе. Якщо віддавати тисячними каапськими купюрами, то маса цих купюр буде більшою за масу спостерігаємого всесвіту😀.
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10.11.2024 07:19 Відповісти
Помилилися з перекладом, мабуть, насправді штраф на 2 ундеціліцона.
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10.11.2024 07:15 Відповісти
Децел попросили. Делов то.
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09.11.2024 17:51 Відповісти
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09.11.2024 18:03 Відповісти
А він хіба ше живий?
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09.11.2024 19:20 Відповісти
То забаньте і відключіть їх. У вас є чудова альтернатива під назвою Goolag вже налагоджена і випробувана роками! І не забудьте гугель оштрафувати за те, що ************ Google з вашого Goolag.
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09.11.2024 17:51 Відповісти
Дебилы мля
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09.11.2024 17:52 Відповісти
Жорстко вжарілі гуглу ! 😂👍

трільон триманардів, О !

.
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09.11.2024 21:27 Відповісти
кацапи довийобуються, що їх взагалі відключать від гугла 🤣
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09.11.2024 17:52 Відповісти
Де б їх не відключили,вони лізуть через vpn
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10.11.2024 01:20 Відповісти
Так а який суд?
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09.11.2024 17:52 Відповісти
Басмнанний авжеж.
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09.11.2024 18:06 Відповісти
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09.11.2024 17:52 Відповісти
Трохи грибочків цілком задовольнять рузьгих:

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09.11.2024 17:53 Відповісти
та те все херня!
треба домовлятися з лаптями.
заплатіть і буде вам щастя.
аутіст маск, не дасть збрехати.
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09.11.2024 17:53 Відповісти
Як може країна 404 когось чи щось огтрафувати?
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09.11.2024 17:53 Відповісти
Якщо бути точним, то це 10 з 33 нулями.
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09.11.2024 17:55 Відповісти
наш дурдом голосует за .утина, наш дурдом .утину очень рад.

слова из песни.
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09.11.2024 17:55 Відповісти
От коли українці виставлять претензії підорам на СІКСІЛЬЙОН кувейтських динарів, от тоді і побачимо....
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09.11.2024 17:57 Відповісти
феєрично довбойобнута недоімперія
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09.11.2024 17:57 Відповісти
Что хотел сказать Пушкин в сказке о золотой рыбке?

Основная мысль

Желание получить слишком много может привести к беде.
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09.11.2024 17:59 Відповісти
Всі канали кацапів на Гугл і Ютуб і т.п. повинні бути назавжди заблоковані!

Якщо вони хочуть транслювати свої канали, геніально тупа кацапня може створити свій інтернет, свої сайти і канали і транслювати свою маячню без обмежень.

А користуючись досягненнями цивілізованого людства повинні колінопреклонно молитися й дякувати, що їх допустили, а не штрафувати.
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09.11.2024 18:00 Відповісти
отключите им интернет !!! пусть телетайпом пользуются

Телета́йп (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. teletype, TTY) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 электромеханическая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 пишущая машина , используемая для передачи между двумя абонентами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F текстовых сообщений по простейшему электрическому каналу (обычно по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB паре проводов ).
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09.11.2024 18:02 Відповісти
отключите им интеренет пусть пользуются Телета́йп (англ. teletype, TTY) - электромеханическая пишущая машина, используемая для передачи между двумя абонентами текстовых сообщений по простейшему электрическому каналу (обычно по паре проводов).
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09.11.2024 18:04 Відповісти
Чим там дурні багатіють?
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09.11.2024 18:05 Відповісти
Мало запросили.Нужно было по хрюски-дохулион*********) просить
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09.11.2024 18:08 Відповісти
а якщо апеляція по хєралам наотмашь?
😂👍
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09.11.2024 21:30 Відповісти
Googel культурно послав нах7й рашиский неадекватний суд.
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09.11.2024 18:09 Відповісти
Цікаво, Google зможе послати кацапів 20 децильйонів раз?
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09.11.2024 18:28 Відповісти
Кацап це діагноз
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09.11.2024 18:12 Відповісти
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09.11.2024 18:13 Відповісти
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09.11.2024 21:07 Відповісти
Вирубіть їм всі компи.
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09.11.2024 18:14 Відповісти
тоді для дерев'яних суперсчьотів кацапам всієї тайгт не вистачить 😂👍

.
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09.11.2024 21:32 Відповісти
Googe, пошукай для відповіді у себе підказку про шлях руського корабля.
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09.11.2024 18:15 Відповісти
А чо ви ржете? зеленський свій елохторат так само розважає, взяв і запросив у США Томагавки🤣
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09.11.2024 18:15 Відповісти
і Трамп пришле
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09.11.2024 18:16 Відповісти
прислати не проблема, але турки атомні човни для пусків не пропустять

😂👍

.
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09.11.2024 21:33 Відповісти
Цифру треба прибрати, а нулі нехай залишать собі кацапи.
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09.11.2024 18:20 Відповісти
помилочка-
20 дебіліонів
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09.11.2024 18:24 Відповісти
Ну що, будуть платити чи будуть домовлятися десь посередині, як Україна повинна домовитись з кацапією
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09.11.2024 18:40 Відповісти
Это хорошо
Это приведет в сознание Запад
И он начнет выходить из комы
Запад деньги умеет считать как никто
Надеюсь, он сейчас озвереет от кацаской наглости
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09.11.2024 18:40 Відповісти
Наші бійці "інформаційного фронту" явно не допрацьовують.
Потрібно у соцмережах створити і розрекламувати орієнтований на західного обивателя показ вибірки сюжетів російських пропагандистських каналів, орієнтованих на російське ж населення.
Всі ці їхні сюжети з "Можемо повторити", "На Берлін" тощо. Можна і навіть потрібно без наших коментарів. Достатньо супроводжувати показ перекладом. Матеріалу там буде "вище даху"
Щоб західний обиватель побачив і почув, що і як про них думають і говорять кацапи.
Не сумніваюсь що реакція західного обивателя буде приголомшливою ...
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09.11.2024 21:38 Відповісти
Дебіли придумали дебільйони, ета расєя батюшка
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09.11.2024 18:43 Відповісти
Зійдуться посередині - на 10 децільйонах.
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09.11.2024 18:44 Відповісти
Пам'ятаєте, як на кацап ТБ Олексій Журавльов заявив, що в Данії відкрився бардель де можна замовити і згвалтувати черепаху? Так ось, що я вам скажу: оштрафувати Google на 20 децільонів це ще смішніше ніж за черепаху.
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09.11.2024 18:50 Відповісти
міцна у вас психіка, якщо на кацапТБ ще здоров'я є... Мене, тільки на сприйняття про них від https://www.youtube.com/@vatatv вистачає.
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09.11.2024 19:14 Відповісти
Не у рази перевищує обсяг світової економіки а на багато десятків порядків. 20 децильйонів (2×10^36) по порядку майже посередині між загальною кількості елементарних часток у всесвіті - 10^80 та світовим ВВП 100 трильйонів (10^14.)
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09.11.2024 20:03 Відповісти
Та ні, на кацап ТБ у мене теж не вистачає терпіння. Це показували уривокі з "соловьиного помёту" на нашім ТБ
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09.11.2024 20:33 Відповісти
росія просто знущається над тими демократами західняками і регоче з того, що її висери сприймаються рими серйозно.
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09.11.2024 20:57 Відповісти
Головне в цій новині-вони свою недокраїну в черговий раз виставляють на сміховисько ж... Але-самі цього не розуміють... Сіндром Данінга-Крігера в повний зріст...
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10.11.2024 00:31 Відповісти
********* оштрафував на дебільйони
ну, звучить,
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10.11.2024 03:02 Відповісти
Я так розумію мета рфії оштрафувати Гугл на гугол (одиниця зі ста нулями) доларів
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10.11.2024 23:15 Відповісти
 
 