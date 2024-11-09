РФ оштрафувала Google на 20 децильйонів доларів: сума значно перевищує обсяг світової економіки, - CNN (виправлено)
Російська Федерація оштрафувала американську компанію Google на 20 децильйонів доларів (2 ундецильйонів рублів, тобто 2 з 36 нулями). Таку суму компанії нарахували за відмову сплатити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Раніше пропагандистське російське інформагентство ТАСС повідомило, що суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, частина з яких була заблокована з 2022 року.
Штраф розміром 20 децильйонів доларів у рази більший за обсяг усієї світової економіки.
"Практично невимовний штраф становить 20 децильйонів доларів - або близько 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів. Це значно перевищує розмір світової економіки", - наголосили у виданні.
За даними Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт, що становить 110 трильйонів доларів, порівняно з цим виглядає скромніше.
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "навіть не може правильно вимовити цю цифру", і наголосив, що Google "не повинен обмежувати дії російських мовників на своїй платформі".
Реакція Google
У Google тим часом заявили, що цивільні судові рішення, включно зі складними штрафами, були накладені на них у зв'язку зі спорами щодо закриття акаунтів, зокрема підсанкційних. Там також зазначили, що не вважають, що поточні судові справи матимуть суттєвий негативний вплив на їхню діяльність.
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Russia fines Google $20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000(/edition.cnn.com/2024/10/31/tech/google-fines-russia/index.html) (33 нуля)
на 20 децильйонів доларів (2 з 36 нулями). Джерело:
ДЕЦИЛЬЙО́Н Число, яке зображають одиницею з 33 нулями (у деяких країнах - з 60 нулями).
"… Google reportedly owes the Kremlin more than 2 undecillion rubles - a 2 followed by 36 zeroes…
…
The virtually unpronounceable penalty amounts to $20 decillion…"
Як бачимо у статті чітко вказано - більше ніж 2 ундоцеліона рублів (2 з 36 нулями). Або 20 деціліонів доларів (2 з 34 нулями).
Ситуація така, що Гуглу або Маску, що скоро стануть першими доларовими тріліонерами - не залишається нічого як купит ВСЮ росія за триліон. 🤣
трільон триманардів, О !
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треба домовлятися з лаптями.
заплатіть і буде вам щастя.
аутіст маск, не дасть збрехати.
слова из песни.
Основная мысль
Желание получить слишком много может привести к беде.
Якщо вони хочуть транслювати свої канали, геніально тупа кацапня може створити свій інтернет, свої сайти і канали і транслювати свою маячню без обмежень.
А користуючись досягненнями цивілізованого людства повинні колінопреклонно молитися й дякувати, що їх допустили, а не штрафувати.
Телета́йп (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. teletype, TTY) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 электромеханическая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 пишущая машина , используемая для передачи между двумя абонентами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F текстовых сообщений по простейшему электрическому каналу (обычно по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB паре проводов ).
😂👍
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😂👍
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20 дебіліонів
Это приведет в сознание Запад
И он начнет выходить из комы
Запад деньги умеет считать как никто
Надеюсь, он сейчас озвереет от кацаской наглости
Потрібно у соцмережах створити і розрекламувати орієнтований на західного обивателя показ вибірки сюжетів російських пропагандистських каналів, орієнтованих на російське ж населення.
Всі ці їхні сюжети з "Можемо повторити", "На Берлін" тощо. Можна і навіть потрібно без наших коментарів. Достатньо супроводжувати показ перекладом. Матеріалу там буде "вище даху"
Щоб західний обиватель побачив і почув, що і як про них думають і говорять кацапи.
Не сумніваюсь що реакція західного обивателя буде приголомшливою ...
ну, звучить,