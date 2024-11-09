РФ оштрафувала Google на 20 децильйонів доларів: сума значно перевищує обсяг світової економіки, - CNN (виправлено)

Російська Федерація оштрафувала американську компанію Google на 20 децильйонів доларів (2 ундецильйонів рублів, тобто 2 з 36 нулями). Таку суму компанії нарахували за відмову сплатити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

Раніше пропагандистське російське інформагентство ТАСС повідомило, що суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, частина з яких була заблокована з 2022 року.

Штраф розміром 20 децильйонів доларів у рази більший за обсяг усієї світової економіки.

"Практично невимовний штраф становить 20 децильйонів доларів - або близько 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів. Це значно перевищує розмір світової економіки", - наголосили у виданні.

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За даними Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт, що становить 110 трильйонів доларів, порівняно з цим виглядає скромніше.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "навіть не може правильно вимовити цю цифру", і наголосив, що Google "не повинен обмежувати дії російських мовників на своїй платформі".

Реакція Google

У Google тим часом заявили, що цивільні судові рішення, включно зі складними штрафами, були накладені на них у зв'язку зі спорами щодо закриття акаунтів, зокрема підсанкційних. Там також зазначили, що не вважають, що поточні судові справи матимуть суттєвий негативний вплив на їхню діяльність.

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