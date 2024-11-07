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Google виправив ситуацію із картами: Українські військові об’єкти більше не відображаються, - ЦПД

Google виправив ситуацію із картами

Google виправив ситуацію з картами, на яких "засвітив" українські позиції.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. В подальшому також буде все Ок", - написав він.

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Нагадаємо, 3 листопада керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Google "спалив" на картах українські позиції, показавши розміщення наших військових систем.

Своєю чергою пізніше в Google заявили, що фото з розміщенням українських військових систем були зроблені більш ніж рік тому.

Автор: 

Google (710) карта (361) Центр протидії дезінформації (167) Коваленко Андрій (22)


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Щось мені підказує, русня пріняла профілактічєскіє мєри.
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07.11.2024 15:34 Відповісти
До чого ці питання? Гугл-мапи вам у поміч.
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07.11.2024 15:36 Відповісти
ух ти. мабуть адмін гугл-мап?
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07.11.2024 15:47 Відповісти
Вони же тиждень тому всім доказували, що то "старі відмітки річної давнини"?!!
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07.11.2024 16:02 Відповісти
Есть объекты, которые не перемещаются даже за годы.
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07.11.2024 17:19 Відповісти
 
 