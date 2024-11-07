Google виправив ситуацію із картами: Українські військові об’єкти більше не відображаються, - ЦПД
Google виправив ситуацію з картами, на яких "засвітив" українські позиції.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. В подальшому також буде все Ок", - написав він.
Нагадаємо, 3 листопада керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Google "спалив" на картах українські позиції, показавши розміщення наших військових систем.
Своєю чергою пізніше в Google заявили, що фото з розміщенням українських військових систем були зроблені більш ніж рік тому.
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Щось мені підказує, русня пріняла профілактічєскіє мєри.