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Google исправил ситуацию с картами: Украинские военные объекты больше не отображаются, - ЦПД

Google виправив ситуацію із картами

Google исправил ситуацию с картами, на которых "засветил" украинские позиции.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все Ок", - написал он.

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Напомним, 3 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Google "засветил" на картах украинские позиции, показав размещение наших военных систем.

В свою очередь позже в Google заявили, что фото с размещением украинских военных систем были сделаны более чем год назад.

Автор: 

Google (137) карта (183) Центр противодействия дезинформации (137) Коваленко Андрей (20)


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Більше цікаво інше: русняві позиції хоч колись так світились, як наші?
Щось мені підказує, русня пріняла профілактічєскіє мєри.
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07.11.2024 15:34 Ответить
До чого ці питання? Гугл-мапи вам у поміч.
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07.11.2024 15:36 Ответить
ух ти. мабуть адмін гугл-мап?
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07.11.2024 15:47 Ответить
Вони же тиждень тому всім доказували, що то "старі відмітки річної давнини"?!!
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07.11.2024 16:02 Ответить
Есть объекты, которые не перемещаются даже за годы.
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07.11.2024 17:19 Ответить
 
 