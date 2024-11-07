Google исправил ситуацию с картами: Украинские военные объекты больше не отображаются, - ЦПД

Google исправил ситуацию с картами, на которых "засветил" украинские позиции.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все Ок", - написал он.

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Напомним, 3 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Google "засветил" на картах украинские позиции, показав размещение наших военных систем.

В свою очередь позже в Google заявили, что фото с размещением украинских военных систем были сделаны более чем год назад.