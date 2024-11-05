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Google о публикации карт с размещением украинских военных систем: Эти снимки сделаны более года назад

Google Maps

В Google заявили что фото с размещением украинских военных систем были сделаны более чем год назад.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Так в пресс-службе Google рассказали: "Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников - мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами".

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Google "спалил" на картах украинские позиции, показав размещение наших военных систем. Враг уже распространяет эти снимки.

Читайте: Google разрабатывает искусственный интеллект, который сможет управлять компьютерами

Автор: 

Google (137) карта (183)


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Топ комментарии
+11
Але ж лайно на вентилятор вкинуто влучно, вчасно та зручно.
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05.11.2024 18:40 Ответить
+7
ти дочитав статтю? не публікують вони свіжі знімки.
якщо і зараз ці системи там стоять, то або випадковість, або безмозглість. вони повинні переміщатися.
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05.11.2024 18:51 Ответить
+6
Така робота у "експерт-пропагандиста"-дезінформація!
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05.11.2024 18:42 Ответить
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Але ж лайно на вентилятор вкинуто влучно, вчасно та зручно.
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05.11.2024 18:40 Ответить
Така робота у "експерт-пропагандиста"-дезінформація!
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05.11.2024 18:42 Ответить
вибачте, російською : "Уточните пожалуйста, новость от центра противодействия или от центра содействия дезинформации?....."
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05.11.2024 21:29 Ответить
Нажаль, із приблизно 2018 року, коли у суспільне життя, технологами Коломойського, ведмедчука, деркача, сівковича було вкинуто суцільне хайпожорство, цим хайпожеством на сьогодні хворіють усі.
Хтось, щось пук..в..і пішла вода черех греблю, кожнен насткпний свій пук вставляє, далі більше і несеться цей пердьо.., з гори,...
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05.11.2024 18:45 Ответить
тобто вже рік обісранці знають що там і як в обороні а генштабу пох...
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05.11.2024 18:41 Ответить
ти дочитав статтю? не публікують вони свіжі знімки.
якщо і зараз ці системи там стоять, то або випадковість, або безмозглість. вони повинні переміщатися.
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05.11.2024 18:51 Ответить
Якщо вибирати кому вірити - нашим слугам урода чи Гугелю, я обираю Гугель беззаперечно.
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05.11.2024 18:46 Ответить
На Гуглі можна побачити вишикувані літаки в Старконі та на інших аеродромах в тім числі Донецькому аеропорту. Але ж подивіться в якому році зроблено ті знімки. Аж ніяк не свіжі фото. Щодо наших урядовців то вони шукають винних у власній бездарності вести війну. Знайшли Гугла
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05.11.2024 19:04 Ответить
А як можна перевірити коли зроблений знімок? Для цього потрібно мати копію оригінала файла і то не факт.
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05.11.2024 19:15 Ответить
Зрадофіли НЕ ТЕ ШУКАЮТЬ!
Краще би ФОРТИФІКАЦІЇ на тих знімках би ПОШУКАЛИ!
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05.11.2024 19:41 Ответить
ось так гугл?, а яка різниця коли вони зроблені. І якого беня гугл фіксує і розповсюджує (продає) інформацію військових об'єктів?
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05.11.2024 20:49 Ответить
А шо ж аи, ***** америкоїдні, не світите на своїх всратих картах рашистські позиції на окупованих територіях? А, точно: ви ж внє палітікі, а бабло не пахне
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16.11.2024 01:15 Ответить
 
 