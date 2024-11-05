Google о публикации карт с размещением украинских военных систем: Эти снимки сделаны более года назад

В Google заявили что фото с размещением украинских военных систем были сделаны более чем год назад.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Так в пресс-службе Google рассказали: "Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников - мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами".

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Google "спалил" на картах украинские позиции, показав размещение наших военных систем. Враг уже распространяет эти снимки.

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