Google о публикации карт с размещением украинских военных систем: Эти снимки сделаны более года назад
В Google заявили что фото с размещением украинских военных систем были сделаны более чем год назад.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
Так в пресс-службе Google рассказали: "Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников - мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами".
Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Google "спалил" на картах украинские позиции, показав размещение наших военных систем. Враг уже распространяет эти снимки.
Топ комментарии
+11 Герхард
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+7 Mawka Lisowyj
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+6 igor Naumthyc
показать весь комментарий05.11.2024 18:42 Ответить Ссылка
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Хтось, щось пук..в..і пішла вода черех греблю, кожнен насткпний свій пук вставляє, далі більше і несеться цей пердьо.., з гори,...
якщо і зараз ці системи там стоять, то або випадковість, або безмозглість. вони повинні переміщатися.
Краще би ФОРТИФІКАЦІЇ на тих знімках би ПОШУКАЛИ!