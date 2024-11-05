Google про публікацію карт з розміщенням українських військових систем: Ці знімки зроблені більш ніж рік тому

У Google заявили що фото з розміщенням українських військових систем були зроблені більш ніж рік тому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Так у пресслужбі Google розповіли: "Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами".

Нагдаємо керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Google "спалив" на картах українські позиції, показавши розміщення наших військових систем. Ворог вже розповсюджує ці знімки.

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