Google про публікацію карт з розміщенням українських військових систем: Ці знімки зроблені більш ніж рік тому
У Google заявили що фото з розміщенням українських військових систем були зроблені більш ніж рік тому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".
Так у пресслужбі Google розповіли: "Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами".
Нагдаємо керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Google "спалив" на картах українські позиції, показавши розміщення наших військових систем. Ворог вже розповсюджує ці знімки.
Топ коментарі
+11 Герхард
показати весь коментар05.11.2024 18:40 Відповісти Посилання
+7 Mawka Lisowyj
показати весь коментар05.11.2024 18:51 Відповісти Посилання
+6 igor Naumthyc
показати весь коментар05.11.2024 18:42 Відповісти Посилання
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Хтось, щось пук..в..і пішла вода черех греблю, кожнен насткпний свій пук вставляє, далі більше і несеться цей пердьо.., з гори,...
якщо і зараз ці системи там стоять, то або випадковість, або безмозглість. вони повинні переміщатися.
Краще би ФОРТИФІКАЦІЇ на тих знімках би ПОШУКАЛИ!