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Google про публікацію карт з розміщенням українських військових систем: Ці знімки зроблені більш ніж рік тому

Google Maps

У Google заявили що фото з розміщенням українських військових систем були зроблені більш ніж рік тому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Так у пресслужбі Google розповіли: "Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами".

Нагдаємо керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Google "спалив" на картах українські позиції, показавши розміщення наших військових систем. Ворог вже розповсюджує ці знімки.

Читайте: Google розробляє штучний інтелект, який зможе керувати комп’ютерами

Автор: 

Google (710) карта (361)


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Топ коментарі
+11
Але ж лайно на вентилятор вкинуто влучно, вчасно та зручно.
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05.11.2024 18:40 Відповісти
+7
ти дочитав статтю? не публікують вони свіжі знімки.
якщо і зараз ці системи там стоять, то або випадковість, або безмозглість. вони повинні переміщатися.
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05.11.2024 18:51 Відповісти
+6
Така робота у "експерт-пропагандиста"-дезінформація!
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05.11.2024 18:42 Відповісти
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Але ж лайно на вентилятор вкинуто влучно, вчасно та зручно.
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05.11.2024 18:40 Відповісти
Така робота у "експерт-пропагандиста"-дезінформація!
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05.11.2024 18:42 Відповісти
вибачте, російською : "Уточните пожалуйста, новость от центра противодействия или от центра содействия дезинформации?....."
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05.11.2024 21:29 Відповісти
Нажаль, із приблизно 2018 року, коли у суспільне життя, технологами Коломойського, ведмедчука, деркача, сівковича було вкинуто суцільне хайпожорство, цим хайпожеством на сьогодні хворіють усі.
Хтось, щось пук..в..і пішла вода черех греблю, кожнен насткпний свій пук вставляє, далі більше і несеться цей пердьо.., з гори,...
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05.11.2024 18:45 Відповісти
тобто вже рік обісранці знають що там і як в обороні а генштабу пох...
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05.11.2024 18:41 Відповісти
ти дочитав статтю? не публікують вони свіжі знімки.
якщо і зараз ці системи там стоять, то або випадковість, або безмозглість. вони повинні переміщатися.
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05.11.2024 18:51 Відповісти
Якщо вибирати кому вірити - нашим слугам урода чи Гугелю, я обираю Гугель беззаперечно.
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05.11.2024 18:46 Відповісти
На Гуглі можна побачити вишикувані літаки в Старконі та на інших аеродромах в тім числі Донецькому аеропорту. Але ж подивіться в якому році зроблено ті знімки. Аж ніяк не свіжі фото. Щодо наших урядовців то вони шукають винних у власній бездарності вести війну. Знайшли Гугла
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05.11.2024 19:04 Відповісти
А як можна перевірити коли зроблений знімок? Для цього потрібно мати копію оригінала файла і то не факт.
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05.11.2024 19:15 Відповісти
Зрадофіли НЕ ТЕ ШУКАЮТЬ!
Краще би ФОРТИФІКАЦІЇ на тих знімках би ПОШУКАЛИ!
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05.11.2024 19:41 Відповісти
ось так гугл?, а яка різниця коли вони зроблені. І якого беня гугл фіксує і розповсюджує (продає) інформацію військових об'єктів?
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05.11.2024 20:49 Відповісти
А шо ж аи, ***** америкоїдні, не світите на своїх всратих картах рашистські позиції на окупованих територіях? А, точно: ви ж внє палітікі, а бабло не пахне
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16.11.2024 01:15 Відповісти
 
 