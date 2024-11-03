Google "засветил" на картах размещение украинских военных систем, - ЦПД
Google "спалил" на картах украинские позиции, показав размещение наших военных систем. Враг уже распространяет эти снимки.
Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого) Россияне уже активно разгоняют эти снимки. Что не так с этим миром?" - написал он.
Впоследствии Коваленко сообщил, что после публичной реакции связались представители Google и сообщили, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения наших военных систем.
"В дальнейшем также проговорим, как решать любые проблемы оперативно", - уточнил он.
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Чи Коваленко вважає, що Гугл буде і повинен діяти у відповідності до чиїхось потреб та хотєлок?
Чи "світити" позиції ізраїльтян можна, а позиції українців ні?
Але ж зараз у ЗЕлених у тренді звалювати свої пройоби на Захід.
Виправдовувати один факап іншим факапом - потужно. Прям запущений комплекс меншовартості. Ви взагалі за Україну?
От бляха...
Але точно не наші фантазії про те, що він нам щось винен.
Ось вам рятувальний круг - гребіть, як можете. Ось вам навіть гроші - спрямовуйте на користь чи тупо *******.
Але не треба росказувати, як кому жити та діяти. Особливо, коли це вам потрібні рятувальний круг та гроші.
Іноді простіше пройти повз ********* жебрака або дати йому копняка ніж дозволяти йому сідати тобі на шию.
І чим більше ми будемо колотити понти і ставити якісь вимоги, тим скоріше нас пошлють під три чорти.
Ну є ж вже Білорусь. Отак і нас обнесуть парканом і забудуть.
Аби це було там і не заважало ситому, спокійному життю ЄС.
Тим більше, що не так вже і багато їх відрізняє від росіян - корупція та ж, брехня та ж, воління влади до узурпації та абсолютизму те ж.
А за борщ та гопак вписуватись у чужу війну сенсу нема.
Про супутники щось чуло?
ой...
А у нього вихідний.
ви про що??????