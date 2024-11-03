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Google "засветил" на картах размещение украинских военных систем, - ЦПД

google maps показав українські позиції

Google "спалил" на картах украинские позиции, показав размещение наших военных систем. Враг уже распространяет эти снимки.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого) Россияне уже активно разгоняют эти снимки. Что не так с этим миром?" - написал он.

Впоследствии Коваленко сообщил, что после публичной реакции связались представители Google и сообщили, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения наших военных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне распространяют фейк от имени UNITED24 о том, что Украина планирует привлечь к работе в ТЦК польских военных, - ЦПД. ВИДЕО

"В дальнейшем также проговорим, как решать любые проблемы оперативно", - уточнил он.

Автор: 

Google (137) Центр противодействия дезинформации (137) Коваленко Андрей (20)


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Топ комментарии
+19
проти нашого потужного Лідора навіть Гугєл. Але про це знають тільки кацапи і ефективний менеджер з РНБО
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03.11.2024 13:51 Ответить
+18
Ну то передислокуйте.

Чи Коваленко вважає, що Гугл буде і повинен діяти у відповідності до чиїхось потреб та хотєлок?

Чи "світити" позиції ізраїльтян можна, а позиції українців ні?
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03.11.2024 13:44 Ответить
+14
А ще Сонце підло встає на Сході.
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03.11.2024 13:49 Ответить
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І хто це здав у Гугл? Парашєнка?
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03.11.2024 13:41 Ответить
👀
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03.11.2024 15:30 Ответить
Ніхто не здавав. Коли є дєрьмак, то фото гугол застарілі
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03.11.2024 21:36 Ответить
Негайно передислокувати !
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03.11.2024 13:43 Ответить
Давно передеслокували, а самі знимки більш, ніж річної давнини.
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03.11.2024 13:51 Ответить
Ти ще забув написати - ета всьо іпсо.
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03.11.2024 14:47 Ответить
Навпаки, Андрій Коваленко чи то "проффесор" в цій сфері, чи здіймає нікому непотрібний галас з незрозумілою метою.
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03.11.2024 14:57 Ответить
Та оадна..."на Банковой усьо пад кантролем"..?!)
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03.11.2024 14:59 Ответить
Та він напевно ще той " прафффєсссар" в цій сфері, як і все військово-політичне керівництво країни а своїх сферах.
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03.11.2024 15:08 Ответить
Знимки за вересень 2023 року, та з наявними воронками від балістики поряд з цими "сістемами", а цій хлопець тільки прокинувся, мабуть то гугл пуляв балістику.
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03.11.2024 15:13 Ответить
Коваленко -головний пропагандист Бодунова ,в тому вся справа ,от він і озвучує хотєлкі начальства.
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03.11.2024 16:13 Ответить
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03.11.2024 13:43 Ответить
Бизнес ез южуел.
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03.11.2024 13:44 Ответить
Ну то передислокуйте.

Чи Коваленко вважає, що Гугл буде і повинен діяти у відповідності до чиїхось потреб та хотєлок?

Чи "світити" позиції ізраїльтян можна, а позиції українців ні?
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03.11.2024 13:44 Ответить
гугль завжди заблюрює на картах участки на які йому офіційно вкажуть - а тут хтось забув попередити гугль
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03.11.2024 14:34 Ответить
Мабуть ті системи фанерні...
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03.11.2024 14:56 Ответить
Отож...
Але ж зараз у ЗЕлених у тренді звалювати свої пройоби на Захід.
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03.11.2024 15:08 Ответить
Чи "світити" позиції ізраїльтян можна, а позиції українців ні?

Виправдовувати один факап іншим факапом - потужно. Прям запущений комплекс меншовартості. Ви взагалі за Україну?
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03.11.2024 17:38 Ответить
Це не факап. Це об'єктивна реальність.
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03.11.2024 18:17 Ответить
Тепер зермаки і безугла місяць пи**ітимуть про це.
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03.11.2024 13:45 Ответить
А ще Сонце підло встає на Сході.
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03.11.2024 13:49 Ответить
Бідолаха Коперник в черговий раз перевернувся в домовині. Та і Галілей дарма дражнив інквизицію...
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03.11.2024 14:09 Ответить
Нашого потужного сонечка ніщо не затьмарить!

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03.11.2024 15:51 Ответить
Хз... Навіть один весільний дрон може затьмарити.
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03.11.2024 16:01 Ответить
ну нащо ви так, вже й бажання прокидатись пропало...
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03.11.2024 17:07 Ответить
проти нашого потужного Лідора навіть Гугєл. Але про це знають тільки кацапи і ефективний менеджер з РНБО
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03.11.2024 13:51 Ответить
Спокійно тобі у Польщі?
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03.11.2024 14:58 Ответить
.. подібна реакція на іноземний прапор біля ніку.... реальне свідоцтво дурноголовості!! Невже Вам це невідомо?
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03.11.2024 15:45 Ответить
... перепрошую..Шановна! Я забувся..що Вас ...зеленоголових ще дуже багато... Тому Ваш допис для Вас норма....)))
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03.11.2024 15:48 Ответить
л має бути маленька а перед нею буква к!
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03.11.2024 21:05 Ответить
тепер гугл ретельно ретушує на фото і розміщення російських систем. Бо гугл же внє палітікі.
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03.11.2024 13:51 Ответить
Нам і так зараз тяжко а тут шеи Гугл
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03.11.2024 13:51 Ответить
І взагалі Світ не такий, як ми хочемо.
От бляха...
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03.11.2024 15:09 Ответить
Муха - світ цинічнии - гроші правлять світом
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03.11.2024 15:40 Ответить
Ним багато, що править.

Але точно не наші фантазії про те, що він нам щось винен.
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03.11.2024 15:42 Ответить
Винен чи не винен - вони ж самі наголошують що потрібно допомагати
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03.11.2024 15:45 Ответить
Потрібно.
Ось вам рятувальний круг - гребіть, як можете. Ось вам навіть гроші - спрямовуйте на користь чи тупо *******.
Але не треба росказувати, як кому жити та діяти. Особливо, коли це вам потрібні рятувальний круг та гроші.
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03.11.2024 16:06 Ответить
Німці сказали - якшо Украіна посиплеться і люди ринуть в Європу то вкладатись буде потрібно в рази більше
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03.11.2024 16:15 Ответить
І що. Шантажувати цим німців?

Іноді простіше пройти повз ********* жебрака або дати йому копняка ніж дозволяти йому сідати тобі на шию.
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03.11.2024 16:17 Ответить
Так цеи жебрак воює - ми ж не можем вистояти і на і з державою в якоі економіка в 10 р більша -- вчора Портніков сказав шо для рашки ця віина як комп"ютерні ігри
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03.11.2024 16:24 Ответить
Це зараз не їхні проблеми і не їхня війна.

І чим більше ми будемо колотити понти і ставити якісь вимоги, тим скоріше нас пошлють під три чорти.

Ну є ж вже Білорусь. Отак і нас обнесуть парканом і забудуть.
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03.11.2024 16:56 Ответить
Ну і хай собі десь там воюють. Це їхній вибір.

Аби це було там і не заважало ситому, спокійному життю ЄС.

Тим більше, що не так вже і багато їх відрізняє від росіян - корупція та ж, брехня та ж, воління влади до узурпації та абсолютизму те ж.
А за борщ та гопак вписуватись у чужу війну сенсу нема.
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03.11.2024 17:02 Ответить
в гуглі кнурособак не мало працює, мабуть тішаться з кретинизму оточуючих
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03.11.2024 13:52 Ответить
Типічна зелена курка.
Про супутники щось чуло?
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03.11.2024 14:18 Ответить
То якщо супутники, то вони мабуть і рашистські військові машини показують чи ні? Тоді чому якісь претензії виникли до гугля? Га? Типовий розумний зелени півень?
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03.11.2024 17:22 Ответить
Зрозуміло що наші вже зї'@алить звідти. Але ж ОП нє дрємлєт. Ну і що це за війна? І чому мобілізація не йде? Щоб вмирати за кацапського шпигуна дєрьмака? Вже ж давно відомо що у дєрьмака папаша-бувший співробітник фсб. А бувших там не буває. *****,це якийсь сюрреалізм. Понавибирали.
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03.11.2024 14:10 Ответить
Хлопці гинуть за своїх дітей, жінок, матерів! Тобі цього не зрозуміти...
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03.11.2024 14:13 Ответить
Особливо за тих, що дпвно у Німеччині бідують.
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03.11.2024 14:23 Ответить
В тому то й справа, що вони гинуть а не воюють ,із-за фсбешних зєрмаків які всюди і у владі і в армії. Але тобі цього не зрозуміти...
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03.11.2024 14:51 Ответить
Коли воюють то, на жаль, і гинуть... Я не захищаю зелену владу, але якщо гіпотетично припустити, що провели вибори і до влади прийшли інші люди. Я впевнений, що в найближчому майбутньому нічого б не змінилось. Нажаль ми маєм справу з кацапсячим монстром з яким не хочуть воювати ні європейці ні американці. А ми воюємо з 2014-го, а повномаштабно вже майже три роки.
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03.11.2024 16:28 Ответить
Слухай,давай без цього сраного пафосу. Це нічого не дасть. "Рожевий поні" плять.
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03.11.2024 15:10 Ответить
Який пафос? Свою землю треба захищати. Чи хто повинен це робити? Американці чи європейці?
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03.11.2024 16:30 Ответить
Поздно всрались, на тех позициях уже кацапы, ха-ха-ха. Что они по своим будут лупашить?

ой...
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03.11.2024 14:11 Ответить
А хто гуглю такі дані надав?
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03.11.2024 14:11 Ответить
Спутники летают и фоткают местность, им пофиг что там на земле, чьи системы и насколько они не замаскированные. Причем спутники летают не только "гугловские"
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03.11.2024 14:20 Ответить
А із супутника видно шеврони вояків? Чи хлопці великі стяги піднімають? Може то кацапсячі військові угрупування? Звідки гугля знає?
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03.11.2024 14:22 Ответить
Ну якщо в Жулянах "засвітили" розташування комплексу ППО "Петріот" - то як думате, чий він?
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03.11.2024 14:48 Ответить
Ну ти ж там в США ближче до гугля то дай їм там чортів.
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03.11.2024 16:20 Ответить
Еще в моём детстве, а было это давным-давно, писали о том, что со спутников можно прочитать заголовки газет в руках у их читающих.
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03.11.2024 15:02 Ответить
То були казки, таке можливо лише в умовах космосу, але з наявністю атмосфери роздільна здатність на багато порядків гірша.
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03.11.2024 15:25 Ответить
Они обновили только те места где есть эти военные системы? Например Торецк на снимках еще целёхонький совсем, но по факту его уже практически нет.
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03.11.2024 14:17 Ответить
Ну то зусудіть їх на кілька десятків мільярдів, якщо вони щось порушили. Вся ця тупа політика і війна ротом від фсбешних нелохів уже підзаїбала. Ізраїль не ниє постійно, а тупо знищує ворогів.
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03.11.2024 14:56 Ответить
Ізраїль національна держава без олігархів, а тут сборище усіх шльоперів світу тому отак ....
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03.11.2024 15:17 Ответить
Що не так з цим світом?", - написав він?
А у нього вихідний.
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03.11.2024 15:03 Ответить
О, тепер на Гугл можна "списати" усі про*би на Донбасі. Як зручно.
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03.11.2024 15:27 Ответить
А що наші війська дислокуються а Австралії ?
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03.11.2024 16:16 Ответить
Я гадаю, що то Андрій Коваленко "засвітив".. бо про це хіба тре "трубити" через усі соцмережі та змі? А не на урядовому рівні звернутись до Гугла?...
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03.11.2024 17:06 Ответить
А прочитати і зрозуміти статтю? Спробуйте, сподобається.
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03.11.2024 18:31 Ответить
про що зрозуміти? "про вихідний"? ви серйозно? там маєте мінцифри він хоч в пентагон може дзвонити 24/7...
ви про що??????
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03.11.2024 18:35 Ответить
Всякая правдивая инфа во время войны на руку противника. Кто бы пояснил это президенту, журналистам, депутатам и пересичным громадянам?
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03.11.2024 17:53 Ответить
Гугель став на слизький шлях... Пора би його заборонити в Україні
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03.11.2024 18:21 Ответить
 
 