Google "засветил" на картах размещение украинских военных систем, - ЦПД

Google "спалил" на картах украинские позиции, показав размещение наших военных систем. Враг уже распространяет эти снимки.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого) Россияне уже активно разгоняют эти снимки. Что не так с этим миром?" - написал он.

Впоследствии Коваленко сообщил, что после публичной реакции связались представители Google и сообщили, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения наших военных систем.

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"В дальнейшем также проговорим, как решать любые проблемы оперативно", - уточнил он.