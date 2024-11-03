Google "засвітив" на картах розміщення українських військових систем, - ЦПД
Google "спалив" на картах українські позиції, показавши розміщення наших військових систем. Ворог вже розповсюджує ці знімки.
Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати). Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього) Росіяни вже активно розганяють ці знімки. Що не так з цим світом?", - написав він.
Згодом Коваленко повідомив, що після публічної реакції зв'язалися представники Google і повідомили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем.
"В подальшому також проговоримо, як вирішувати будь-які проблеми оперативно", - уточнив він.
Будь ласка, зачекайте...
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Чи Коваленко вважає, що Гугл буде і повинен діяти у відповідності до чиїхось потреб та хотєлок?
Чи "світити" позиції ізраїльтян можна, а позиції українців ні?
Але ж зараз у ЗЕлених у тренді звалювати свої пройоби на Захід.
Виправдовувати один факап іншим факапом - потужно. Прям запущений комплекс меншовартості. Ви взагалі за Україну?
От бляха...
Але точно не наші фантазії про те, що він нам щось винен.
Ось вам рятувальний круг - гребіть, як можете. Ось вам навіть гроші - спрямовуйте на користь чи тупо *******.
Але не треба росказувати, як кому жити та діяти. Особливо, коли це вам потрібні рятувальний круг та гроші.
Іноді простіше пройти повз ********* жебрака або дати йому копняка ніж дозволяти йому сідати тобі на шию.
І чим більше ми будемо колотити понти і ставити якісь вимоги, тим скоріше нас пошлють під три чорти.
Ну є ж вже Білорусь. Отак і нас обнесуть парканом і забудуть.
Аби це було там і не заважало ситому, спокійному життю ЄС.
Тим більше, що не так вже і багато їх відрізняє від росіян - корупція та ж, брехня та ж, воління влади до узурпації та абсолютизму те ж.
А за борщ та гопак вписуватись у чужу війну сенсу нема.
Про супутники щось чуло?
ой...
А у нього вихідний.
ви про що??????