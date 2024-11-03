Google "засвітив" на картах розміщення українських військових систем, - ЦПД

Google "спалив" на картах українські позиції, показавши розміщення наших військових систем. Ворог вже розповсюджує ці знімки.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати). Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього) Росіяни вже активно розганяють ці знімки. Що не так з цим світом?", - написав він.

Згодом Коваленко повідомив, що після публічної реакції зв'язалися представники Google і повідомили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем.

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"В подальшому також проговоримо, як вирішувати будь-які проблеми оперативно", - уточнив він.