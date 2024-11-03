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Google "засвітив" на картах розміщення українських військових систем, - ЦПД

google maps показав українські позиції

Google "спалив" на картах українські позиції, показавши розміщення наших військових систем. Ворог вже розповсюджує ці знімки.

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати). Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього) Росіяни вже активно розганяють ці знімки. Що не так з цим світом?", - написав він.

Згодом Коваленко повідомив, що після публічної реакції зв'язалися представники Google і повідомили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем.

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"В подальшому також проговоримо, як вирішувати будь-які проблеми оперативно", - уточнив він.

Автор: 

Google (710) Центр протидії дезінформації (166) Коваленко Андрій (22)


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Топ коментарі
+19
проти нашого потужного Лідора навіть Гугєл. Але про це знають тільки кацапи і ефективний менеджер з РНБО
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03.11.2024 13:51 Відповісти
+18
Ну то передислокуйте.

Чи Коваленко вважає, що Гугл буде і повинен діяти у відповідності до чиїхось потреб та хотєлок?

Чи "світити" позиції ізраїльтян можна, а позиції українців ні?
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03.11.2024 13:44 Відповісти
+14
А ще Сонце підло встає на Сході.
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03.11.2024 13:49 Відповісти
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І хто це здав у Гугл? Парашєнка?
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03.11.2024 13:41 Відповісти
👀
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03.11.2024 15:30 Відповісти
Ніхто не здавав. Коли є дєрьмак, то фото гугол застарілі
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03.11.2024 21:36 Відповісти
Негайно передислокувати !
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03.11.2024 13:43 Відповісти
Давно передеслокували, а самі знимки більш, ніж річної давнини.
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03.11.2024 13:51 Відповісти
Ти ще забув написати - ета всьо іпсо.
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03.11.2024 14:47 Відповісти
Навпаки, Андрій Коваленко чи то "проффесор" в цій сфері, чи здіймає нікому непотрібний галас з незрозумілою метою.
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03.11.2024 14:57 Відповісти
Та оадна..."на Банковой усьо пад кантролем"..?!)
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03.11.2024 14:59 Відповісти
Та він напевно ще той " прафффєсссар" в цій сфері, як і все військово-політичне керівництво країни а своїх сферах.
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03.11.2024 15:08 Відповісти
Знимки за вересень 2023 року, та з наявними воронками від балістики поряд з цими "сістемами", а цій хлопець тільки прокинувся, мабуть то гугл пуляв балістику.
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03.11.2024 15:13 Відповісти
Коваленко -головний пропагандист Бодунова ,в тому вся справа ,от він і озвучує хотєлкі начальства.
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03.11.2024 16:13 Відповісти
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03.11.2024 13:43 Відповісти
Бизнес ез южуел.
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03.11.2024 13:44 Відповісти
Ну то передислокуйте.

Чи Коваленко вважає, що Гугл буде і повинен діяти у відповідності до чиїхось потреб та хотєлок?

Чи "світити" позиції ізраїльтян можна, а позиції українців ні?
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03.11.2024 13:44 Відповісти
гугль завжди заблюрює на картах участки на які йому офіційно вкажуть - а тут хтось забув попередити гугль
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03.11.2024 14:34 Відповісти
Мабуть ті системи фанерні...
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03.11.2024 14:56 Відповісти
Отож...
Але ж зараз у ЗЕлених у тренді звалювати свої пройоби на Захід.
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03.11.2024 15:08 Відповісти
Чи "світити" позиції ізраїльтян можна, а позиції українців ні?

Виправдовувати один факап іншим факапом - потужно. Прям запущений комплекс меншовартості. Ви взагалі за Україну?
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03.11.2024 17:38 Відповісти
Це не факап. Це об'єктивна реальність.
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03.11.2024 18:17 Відповісти
Тепер зермаки і безугла місяць пи**ітимуть про це.
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03.11.2024 13:45 Відповісти
А ще Сонце підло встає на Сході.
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03.11.2024 13:49 Відповісти
Бідолаха Коперник в черговий раз перевернувся в домовині. Та і Галілей дарма дражнив інквизицію...
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03.11.2024 14:09 Відповісти
Нашого потужного сонечка ніщо не затьмарить!

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03.11.2024 15:51 Відповісти
Хз... Навіть один весільний дрон може затьмарити.
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03.11.2024 16:01 Відповісти
ну нащо ви так, вже й бажання прокидатись пропало...
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03.11.2024 17:07 Відповісти
проти нашого потужного Лідора навіть Гугєл. Але про це знають тільки кацапи і ефективний менеджер з РНБО
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03.11.2024 13:51 Відповісти
Спокійно тобі у Польщі?
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03.11.2024 14:58 Відповісти
.. подібна реакція на іноземний прапор біля ніку.... реальне свідоцтво дурноголовості!! Невже Вам це невідомо?
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03.11.2024 15:45 Відповісти
... перепрошую..Шановна! Я забувся..що Вас ...зеленоголових ще дуже багато... Тому Ваш допис для Вас норма....)))
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03.11.2024 15:48 Відповісти
л має бути маленька а перед нею буква к!
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03.11.2024 21:05 Відповісти
тепер гугл ретельно ретушує на фото і розміщення російських систем. Бо гугл же внє палітікі.
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03.11.2024 13:51 Відповісти
Нам і так зараз тяжко а тут шеи Гугл
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03.11.2024 13:51 Відповісти
І взагалі Світ не такий, як ми хочемо.
От бляха...
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03.11.2024 15:09 Відповісти
Муха - світ цинічнии - гроші правлять світом
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03.11.2024 15:40 Відповісти
Ним багато, що править.

Але точно не наші фантазії про те, що він нам щось винен.
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03.11.2024 15:42 Відповісти
Винен чи не винен - вони ж самі наголошують що потрібно допомагати
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03.11.2024 15:45 Відповісти
Потрібно.
Ось вам рятувальний круг - гребіть, як можете. Ось вам навіть гроші - спрямовуйте на користь чи тупо *******.
Але не треба росказувати, як кому жити та діяти. Особливо, коли це вам потрібні рятувальний круг та гроші.
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03.11.2024 16:06 Відповісти
Німці сказали - якшо Украіна посиплеться і люди ринуть в Європу то вкладатись буде потрібно в рази більше
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03.11.2024 16:15 Відповісти
І що. Шантажувати цим німців?

Іноді простіше пройти повз ********* жебрака або дати йому копняка ніж дозволяти йому сідати тобі на шию.
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03.11.2024 16:17 Відповісти
Так цеи жебрак воює - ми ж не можем вистояти і на і з державою в якоі економіка в 10 р більша -- вчора Портніков сказав шо для рашки ця віина як комп"ютерні ігри
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03.11.2024 16:24 Відповісти
Це зараз не їхні проблеми і не їхня війна.

І чим більше ми будемо колотити понти і ставити якісь вимоги, тим скоріше нас пошлють під три чорти.

Ну є ж вже Білорусь. Отак і нас обнесуть парканом і забудуть.
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03.11.2024 16:56 Відповісти
Ну і хай собі десь там воюють. Це їхній вибір.

Аби це було там і не заважало ситому, спокійному життю ЄС.

Тим більше, що не так вже і багато їх відрізняє від росіян - корупція та ж, брехня та ж, воління влади до узурпації та абсолютизму те ж.
А за борщ та гопак вписуватись у чужу війну сенсу нема.
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03.11.2024 17:02 Відповісти
в гуглі кнурособак не мало працює, мабуть тішаться з кретинизму оточуючих
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03.11.2024 13:52 Відповісти
Типічна зелена курка.
Про супутники щось чуло?
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03.11.2024 14:18 Відповісти
То якщо супутники, то вони мабуть і рашистські військові машини показують чи ні? Тоді чому якісь претензії виникли до гугля? Га? Типовий розумний зелени півень?
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03.11.2024 17:22 Відповісти
Зрозуміло що наші вже зї'@алить звідти. Але ж ОП нє дрємлєт. Ну і що це за війна? І чому мобілізація не йде? Щоб вмирати за кацапського шпигуна дєрьмака? Вже ж давно відомо що у дєрьмака папаша-бувший співробітник фсб. А бувших там не буває. *****,це якийсь сюрреалізм. Понавибирали.
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03.11.2024 14:10 Відповісти
Хлопці гинуть за своїх дітей, жінок, матерів! Тобі цього не зрозуміти...
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03.11.2024 14:13 Відповісти
Особливо за тих, що дпвно у Німеччині бідують.
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03.11.2024 14:23 Відповісти
В тому то й справа, що вони гинуть а не воюють ,із-за фсбешних зєрмаків які всюди і у владі і в армії. Але тобі цього не зрозуміти...
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03.11.2024 14:51 Відповісти
Коли воюють то, на жаль, і гинуть... Я не захищаю зелену владу, але якщо гіпотетично припустити, що провели вибори і до влади прийшли інші люди. Я впевнений, що в найближчому майбутньому нічого б не змінилось. Нажаль ми маєм справу з кацапсячим монстром з яким не хочуть воювати ні європейці ні американці. А ми воюємо з 2014-го, а повномаштабно вже майже три роки.
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03.11.2024 16:28 Відповісти
Слухай,давай без цього сраного пафосу. Це нічого не дасть. "Рожевий поні" плять.
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03.11.2024 15:10 Відповісти
Який пафос? Свою землю треба захищати. Чи хто повинен це робити? Американці чи європейці?
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03.11.2024 16:30 Відповісти
Поздно всрались, на тех позициях уже кацапы, ха-ха-ха. Что они по своим будут лупашить?

ой...
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03.11.2024 14:11 Відповісти
А хто гуглю такі дані надав?
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03.11.2024 14:11 Відповісти
Спутники летают и фоткают местность, им пофиг что там на земле, чьи системы и насколько они не замаскированные. Причем спутники летают не только "гугловские"
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03.11.2024 14:20 Відповісти
А із супутника видно шеврони вояків? Чи хлопці великі стяги піднімають? Може то кацапсячі військові угрупування? Звідки гугля знає?
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03.11.2024 14:22 Відповісти
Ну якщо в Жулянах "засвітили" розташування комплексу ППО "Петріот" - то як думате, чий він?
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03.11.2024 14:48 Відповісти
Ну ти ж там в США ближче до гугля то дай їм там чортів.
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03.11.2024 16:20 Відповісти
Еще в моём детстве, а было это давным-давно, писали о том, что со спутников можно прочитать заголовки газет в руках у их читающих.
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03.11.2024 15:02 Відповісти
То були казки, таке можливо лише в умовах космосу, але з наявністю атмосфери роздільна здатність на багато порядків гірша.
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03.11.2024 15:25 Відповісти
Они обновили только те места где есть эти военные системы? Например Торецк на снимках еще целёхонький совсем, но по факту его уже практически нет.
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03.11.2024 14:17 Відповісти
Ну то зусудіть їх на кілька десятків мільярдів, якщо вони щось порушили. Вся ця тупа політика і війна ротом від фсбешних нелохів уже підзаїбала. Ізраїль не ниє постійно, а тупо знищує ворогів.
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03.11.2024 14:56 Відповісти
Ізраїль національна держава без олігархів, а тут сборище усіх шльоперів світу тому отак ....
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03.11.2024 15:17 Відповісти
Що не так з цим світом?", - написав він?
А у нього вихідний.
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03.11.2024 15:03 Відповісти
О, тепер на Гугл можна "списати" усі про*би на Донбасі. Як зручно.
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03.11.2024 15:27 Відповісти
А що наші війська дислокуються а Австралії ?
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03.11.2024 16:16 Відповісти
Я гадаю, що то Андрій Коваленко "засвітив".. бо про це хіба тре "трубити" через усі соцмережі та змі? А не на урядовому рівні звернутись до Гугла?...
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03.11.2024 17:06 Відповісти
А прочитати і зрозуміти статтю? Спробуйте, сподобається.
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03.11.2024 18:31 Відповісти
про що зрозуміти? "про вихідний"? ви серйозно? там маєте мінцифри він хоч в пентагон може дзвонити 24/7...
ви про що??????
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03.11.2024 18:35 Відповісти
Всякая правдивая инфа во время войны на руку противника. Кто бы пояснил это президенту, журналистам, депутатам и пересичным громадянам?
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03.11.2024 17:53 Відповісти
Гугель став на слизький шлях... Пора би його заборонити в Україні
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03.11.2024 18:21 Відповісти
 
 