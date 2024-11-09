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РФ оштрафовала Google на 20 триллионов долларов: сумма значительно превышает объем мировой экономики, - CNN

Росія вимагає від Google сплатити штраф на суму 20 децильйонів доларів

Российская Федерация оштрафовала американскую компанию Google на 20 децильйонов долларов (2 с 36 нулями). Такую сумму компании насчитали за отказ оплатить штрафы за блокировку прокремлевских каналов на YouTube.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Ранее пропагандистское российское информагентство ТАСС сообщило, что суд обязал Google восстановить каналы YouTube, часть из которых была заблокирована с 2022 года.

Штраф размером 20 дециллионов долларов в разы больше объема всей мировой экономики.

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По данным Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт, составляющий 110 триллионов долларов, по сравнению с этим выглядит скромнее.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "даже не может правильно произнести эту цифру", и подчеркнул, что Google "не должен ограничивать действия российских вещателей на своей платформе".

Реакция Google

В Google тем временем заявили, что гражданские судебные решения, включая сложные штрафы, были наложены на них в связи со спорами о закрытии аккаунтов, в том числе подсанкционных. Там также отметили, что не считают, что текущие судебные дела будут иметь существенное негативное влияние на их деятельность.

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Автор: 

Google (136) россия (95308)


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Топ комментарии
+46
То забаньте і відключіть їх. У вас є чудова альтернатива під назвою Goolag вже налагоджена і випробувана роками! І не забудьте гугель оштрафувати за те, що ************ Google з вашого Goolag.
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09.11.2024 17:51
+17
кацапи довийобуються, що їх взагалі відключать від гугла 🤣
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09.11.2024 17:52
+14
Дебилы мля
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09.11.2024 17:52
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ДЕЦИЛЬЙОН, -а, ч. Число, яке зображають одиницю з 60 нулями
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09.11.2024 17:48 Ответить
число, яке кожен, включно із Цезором, пише як уявну одиницю:
Russia fines Google $20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000(/edition.cnn.com/2024/10/31/tech/google-fines-russia/index.html) (33 нуля)
на 20 децильйонів доларів (2 з 36 нулями). Джерело:

ДЕЦИЛЬЙО́Н Число, яке зображають одиницею з 33 нулями (у деяких країнах - з 60 нулями).


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09.11.2024 18:15 Ответить
Насправді, штраф на 2 ундеціліона рублів (2 з 36 нулями), що приблизно дорівнює 20 деціліонам доларів (якщо вважати, що 1 долар коштує 100 деревʼяних).
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10.11.2024 12:23 Ответить
я вас прошу, скористайтесь наданим цензором посиланням на CNN чи моєю цитатою із нього та не псуйте ставлення до вас.
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10.11.2024 12:43 Ответить
Можливо то вам потрібно скористатися вашою ж порадою. Зі статті CNN:
"… Google reportedly owes the Kremlin more than 2 undecillion rubles - a 2 followed by 36 zeroes…

The virtually unpronounceable penalty amounts to $20 decillion…"

Як бачимо у статті чітко вказано - більше ніж 2 ундоцеліона рублів (2 з 36 нулями). Або 20 деціліонів доларів (2 з 34 нулями).
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10.11.2024 15:06 Ответить
дякую, та визнаю, що цензор наплутав добряче, а я не дорахував один нуль (34 від СNN).
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10.11.2024 15:25 Ответить
Для виплати штрафа потрібно ВСЮ Галактику продати сусідній Галактиці 🤣
Ситуація така, що Гуглу або Маску, що скоро стануть першими доларовими тріліонерами - не залишається нічого як купит ВСЮ росія за триліон. 🤣
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09.11.2024 22:51 Ответить
Навіть це не допоможе. Якщо віддавати тисячними каапськими купюрами, то маса цих купюр буде більшою за масу спостерігаємого всесвіту😀.
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10.11.2024 07:19 Ответить
Помилилися з перекладом, мабуть, насправді штраф на 2 ундеціліцона.
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10.11.2024 07:15 Ответить
Децел попросили. Делов то.
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09.11.2024 17:51 Ответить
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09.11.2024 18:03 Ответить
А він хіба ше живий?
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09.11.2024 19:20 Ответить
То забаньте і відключіть їх. У вас є чудова альтернатива під назвою Goolag вже налагоджена і випробувана роками! І не забудьте гугель оштрафувати за те, що ************ Google з вашого Goolag.
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09.11.2024 17:51 Ответить
Дебилы мля
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09.11.2024 17:52 Ответить
Жорстко вжарілі гуглу ! 😂👍

трільон триманардів, О !

.
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09.11.2024 21:27 Ответить
кацапи довийобуються, що їх взагалі відключать від гугла 🤣
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09.11.2024 17:52 Ответить
Де б їх не відключили,вони лізуть через vpn
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10.11.2024 01:20 Ответить
Так а який суд?
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09.11.2024 17:52 Ответить
Басмнанний авжеж.
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09.11.2024 18:06 Ответить
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09.11.2024 17:52 Ответить
Трохи грибочків цілком задовольнять рузьгих:

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09.11.2024 17:53 Ответить
та те все херня!
треба домовлятися з лаптями.
заплатіть і буде вам щастя.
аутіст маск, не дасть збрехати.
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09.11.2024 17:53 Ответить
Як може країна 404 когось чи щось огтрафувати?
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09.11.2024 17:53 Ответить
Якщо бути точним, то це 10 з 33 нулями.
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09.11.2024 17:55 Ответить
наш дурдом голосует за .утина, наш дурдом .утину очень рад.

слова из песни.
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09.11.2024 17:55 Ответить
От коли українці виставлять претензії підорам на СІКСІЛЬЙОН кувейтських динарів, от тоді і побачимо....
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09.11.2024 17:57 Ответить
феєрично довбойобнута недоімперія
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09.11.2024 17:57 Ответить
Что хотел сказать Пушкин в сказке о золотой рыбке?

Основная мысль

Желание получить слишком много может привести к беде.
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09.11.2024 17:59 Ответить
Всі канали кацапів на Гугл і Ютуб і т.п. повинні бути назавжди заблоковані!

Якщо вони хочуть транслювати свої канали, геніально тупа кацапня може створити свій інтернет, свої сайти і канали і транслювати свою маячню без обмежень.

А користуючись досягненнями цивілізованого людства повинні колінопреклонно молитися й дякувати, що їх допустили, а не штрафувати.
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09.11.2024 18:00 Ответить
отключите им интернет !!! пусть телетайпом пользуются

Телета́йп (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. teletype, TTY) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 электромеханическая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 пишущая машина , используемая для передачи между двумя абонентами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F текстовых сообщений по простейшему электрическому каналу (обычно по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB паре проводов ).
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09.11.2024 18:02 Ответить
отключите им интеренет пусть пользуются Телета́йп (англ. teletype, TTY) - электромеханическая пишущая машина, используемая для передачи между двумя абонентами текстовых сообщений по простейшему электрическому каналу (обычно по паре проводов).
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09.11.2024 18:04 Ответить
Чим там дурні багатіють?
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09.11.2024 18:05 Ответить
Мало запросили.Нужно было по хрюски-дохулион*********) просить
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09.11.2024 18:08 Ответить
а якщо апеляція по хєралам наотмашь?
😂👍
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09.11.2024 21:30 Ответить
Googel культурно послав нах7й рашиский неадекватний суд.
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09.11.2024 18:09 Ответить
Цікаво, Google зможе послати кацапів 20 децильйонів раз?
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09.11.2024 18:28 Ответить
Кацап це діагноз
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09.11.2024 18:12 Ответить
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09.11.2024 18:13 Ответить
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09.11.2024 21:07 Ответить
Вирубіть їм всі компи.
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09.11.2024 18:14 Ответить
тоді для дерев'яних суперсчьотів кацапам всієї тайгт не вистачить 😂👍

.
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09.11.2024 21:32 Ответить
Googe, пошукай для відповіді у себе підказку про шлях руського корабля.
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09.11.2024 18:15 Ответить
А чо ви ржете? зеленський свій елохторат так само розважає, взяв і запросив у США Томагавки🤣
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09.11.2024 18:15 Ответить
і Трамп пришле
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09.11.2024 18:16 Ответить
прислати не проблема, але турки атомні човни для пусків не пропустять

😂👍

.
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09.11.2024 21:33 Ответить
Цифру треба прибрати, а нулі нехай залишать собі кацапи.
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09.11.2024 18:20 Ответить
помилочка-
20 дебіліонів
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09.11.2024 18:24 Ответить
Ну що, будуть платити чи будуть домовлятися десь посередині, як Україна повинна домовитись з кацапією
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09.11.2024 18:40 Ответить
Это хорошо
Это приведет в сознание Запад
И он начнет выходить из комы
Запад деньги умеет считать как никто
Надеюсь, он сейчас озвереет от кацаской наглости
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09.11.2024 18:40 Ответить
Наші бійці "інформаційного фронту" явно не допрацьовують.
Потрібно у соцмережах створити і розрекламувати орієнтований на західного обивателя показ вибірки сюжетів російських пропагандистських каналів, орієнтованих на російське ж населення.
Всі ці їхні сюжети з "Можемо повторити", "На Берлін" тощо. Можна і навіть потрібно без наших коментарів. Достатньо супроводжувати показ перекладом. Матеріалу там буде "вище даху"
Щоб західний обиватель побачив і почув, що і як про них думають і говорять кацапи.
Не сумніваюсь що реакція західного обивателя буде приголомшливою ...
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09.11.2024 21:38 Ответить
Дебіли придумали дебільйони, ета расєя батюшка
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09.11.2024 18:43 Ответить
Зійдуться посередині - на 10 децільйонах.
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09.11.2024 18:44 Ответить
Пам'ятаєте, як на кацап ТБ Олексій Журавльов заявив, що в Данії відкрився бардель де можна замовити і згвалтувати черепаху? Так ось, що я вам скажу: оштрафувати Google на 20 децільонів це ще смішніше ніж за черепаху.
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09.11.2024 18:50 Ответить
міцна у вас психіка, якщо на кацапТБ ще здоров'я є... Мене, тільки на сприйняття про них від https://www.youtube.com/@vatatv вистачає.
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09.11.2024 19:14 Ответить
Не у рази перевищує обсяг світової економіки а на багато десятків порядків. 20 децильйонів (2×10^36) по порядку майже посередині між загальною кількості елементарних часток у всесвіті - 10^80 та світовим ВВП 100 трильйонів (10^14.)
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09.11.2024 20:03 Ответить
Та ні, на кацап ТБ у мене теж не вистачає терпіння. Це показували уривокі з "соловьиного помёту" на нашім ТБ
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09.11.2024 20:33 Ответить
росія просто знущається над тими демократами західняками і регоче з того, що її висери сприймаються рими серйозно.
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09.11.2024 20:57 Ответить
Головне в цій новині-вони свою недокраїну в черговий раз виставляють на сміховисько ж... Але-самі цього не розуміють... Сіндром Данінга-Крігера в повний зріст...
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10.11.2024 00:31 Ответить
********* оштрафував на дебільйони
ну, звучить,
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10.11.2024 03:02 Ответить
Я так розумію мета рфії оштрафувати Гугл на гугол (одиниця зі ста нулями) доларів
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10.11.2024 23:15 Ответить
 
 