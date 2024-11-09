Российская Федерация оштрафовала американскую компанию Google на 20 децильйонов долларов (2 с 36 нулями). Такую сумму компании насчитали за отказ оплатить штрафы за блокировку прокремлевских каналов на YouTube.

Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

Ранее пропагандистское российское информагентство ТАСС сообщило, что суд обязал Google восстановить каналы YouTube, часть из которых была заблокирована с 2022 года.

Штраф размером 20 дециллионов долларов в разы больше объема всей мировой экономики.

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По данным Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт, составляющий 110 триллионов долларов, по сравнению с этим выглядит скромнее.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "даже не может правильно произнести эту цифру", и подчеркнул, что Google "не должен ограничивать действия российских вещателей на своей платформе".

Реакция Google

В Google тем временем заявили, что гражданские судебные решения, включая сложные штрафы, были наложены на них в связи со спорами о закрытии аккаунтов, в том числе подсанкционных. Там также отметили, что не считают, что текущие судебные дела будут иметь существенное негативное влияние на их деятельность.

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