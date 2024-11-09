РФ оштрафовала Google на 20 триллионов долларов: сумма значительно превышает объем мировой экономики, - CNN
Российская Федерация оштрафовала американскую компанию Google на 20 децильйонов долларов (2 с 36 нулями). Такую сумму компании насчитали за отказ оплатить штрафы за блокировку прокремлевских каналов на YouTube.
Об этом пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.
Ранее пропагандистское российское информагентство ТАСС сообщило, что суд обязал Google восстановить каналы YouTube, часть из которых была заблокирована с 2022 года.
Штраф размером 20 дециллионов долларов в разы больше объема всей мировой экономики.
По данным Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт, составляющий 110 триллионов долларов, по сравнению с этим выглядит скромнее.
Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что "даже не может правильно произнести эту цифру", и подчеркнул, что Google "не должен ограничивать действия российских вещателей на своей платформе".
Реакция Google
В Google тем временем заявили, что гражданские судебные решения, включая сложные штрафы, были наложены на них в связи со спорами о закрытии аккаунтов, в том числе подсанкционных. Там также отметили, что не считают, что текущие судебные дела будут иметь существенное негативное влияние на их деятельность.
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Russia fines Google $20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000(/edition.cnn.com/2024/10/31/tech/google-fines-russia/index.html) (33 нуля)
на 20 децильйонів доларів (2 з 36 нулями). Джерело:
ДЕЦИЛЬЙО́Н Число, яке зображають одиницею з 33 нулями (у деяких країнах - з 60 нулями).
"… Google reportedly owes the Kremlin more than 2 undecillion rubles - a 2 followed by 36 zeroes…
…
The virtually unpronounceable penalty amounts to $20 decillion…"
Як бачимо у статті чітко вказано - більше ніж 2 ундоцеліона рублів (2 з 36 нулями). Або 20 деціліонів доларів (2 з 34 нулями).
Ситуація така, що Гуглу або Маску, що скоро стануть першими доларовими тріліонерами - не залишається нічого як купит ВСЮ росія за триліон. 🤣
трільон триманардів, О !
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треба домовлятися з лаптями.
заплатіть і буде вам щастя.
аутіст маск, не дасть збрехати.
слова из песни.
Основная мысль
Желание получить слишком много может привести к беде.
Якщо вони хочуть транслювати свої канали, геніально тупа кацапня може створити свій інтернет, свої сайти і канали і транслювати свою маячню без обмежень.
А користуючись досягненнями цивілізованого людства повинні колінопреклонно молитися й дякувати, що їх допустили, а не штрафувати.
Телета́йп (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. teletype, TTY) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 электромеханическая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 пишущая машина , используемая для передачи между двумя абонентами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F текстовых сообщений по простейшему электрическому каналу (обычно по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB паре проводов ).
😂👍
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😂👍
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20 дебіліонів
Это приведет в сознание Запад
И он начнет выходить из комы
Запад деньги умеет считать как никто
Надеюсь, он сейчас озвереет от кацаской наглости
Потрібно у соцмережах створити і розрекламувати орієнтований на західного обивателя показ вибірки сюжетів російських пропагандистських каналів, орієнтованих на російське ж населення.
Всі ці їхні сюжети з "Можемо повторити", "На Берлін" тощо. Можна і навіть потрібно без наших коментарів. Достатньо супроводжувати показ перекладом. Матеріалу там буде "вище даху"
Щоб західний обиватель побачив і почув, що і як про них думають і говорять кацапи.
Не сумніваюсь що реакція західного обивателя буде приголомшливою ...
ну, звучить,