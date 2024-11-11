Китай може використати свій вплив для припинення жорстокої агресії РФ проти територіальної цілісності України, - президент Італії Маттарелла
Президент Італії Серджіо Маттарелла під час свого візиту до Китаю закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна використати вплив своєї країни для припинення глобальних конфліктів, зокрема війни Росії проти України.
Про це повідомляє Euractive, передає Цензор.НЕТ.
Маттарелла закликав Сі допомогти покласти край тривалим конфліктам, підкресливши вплив Китаю на міжнародній арені.
"Китай є одним з ключових гравців у міжнародних відносинах", - сказав Маттарелла.
Він сподівається, що Китай використає свою глобальну позицію для підтримки принципів міжнародного права і мирного співіснування.
Зокрема, президент Італії закликав Пекін підтримати припинення "жорстокої агресії Росії проти незалежності та територіальної цілісності України, що є першим кроком до досягнення справедливого миру, заснованого на принципах Статуту Організації об'єднаних націй".
Маттарелла також порушив питання щодо кризи на Близькому Сході та висловив надію, що "Китай додасть свій голос, щоб заохотити стриманість регіональних гравців і сприяти вирішенню конфлікту між Ізраїлем і Палестиною за принципом двох держав".
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