Китай может использовать свое влияние для пресечения жестокой агрессии РФ против территориальной целостности Украины, – президент Италии Маттарелла

Президент Италии Серджио Маттарелла во время своего визита в Китай призвал китайского лидера Си Цзиньпина использовать влияние своей страны для прекращения глобальных конфликтов, в частности войны России против Украины.

Об этом сообщает Euractive, передает Цензор.НЕТ.

Маттарелла призвал Си помочь положить конец затянувшимся конфликтам, подчеркнув влияние Китая на международной арене.

"Китай является одним из ключевых игроков в международных отношениях", - сказал Маттарелла.

Он надеется, что Китай использует свою глобальную позицию для поддержки принципов международного права и мирного сосуществования.

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В частности, президент Италии призвал Пекин поддержать прекращение "жестокой агрессии России против независимости и территориальной целостности Украины, что является первым шагом к достижению справедливого мира, основанного на принципах Устава Организации объединенных наций".

Маттарелла также поднял вопрос о кризисе на Ближнем Востоке и выразил надежду, что "Китай добавит свой голос, чтобы поощрить сдержанность региональных игроков и способствовать разрешению конфликта между Израилем и Палестиной по принципу двух государств".

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