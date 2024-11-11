РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5316 посетителей онлайн
Новости Война
1 368 6

Китай может использовать свое влияние для пресечения жестокой агрессии РФ против территориальной целостности Украины, – президент Италии Маттарелла

Італія закликає Китай використовувати свій вплив для припинення війни в Україні та на Близькому Сході

Президент Италии Серджио Маттарелла во время своего визита в Китай призвал китайского лидера Си Цзиньпина использовать влияние своей страны для прекращения глобальных конфликтов, в частности войны России против Украины.

Об этом сообщает Euractive, передает Цензор.НЕТ.

Маттарелла призвал Си помочь положить конец затянувшимся конфликтам, подчеркнув влияние Китая на международной арене.

"Китай является одним из ключевых игроков в международных отношениях", - сказал Маттарелла.

Он надеется, что Китай использует свою глобальную позицию для поддержки принципов международного права и мирного сосуществования.

Читайте также: Фицо после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Словакия готова присоединиться к "мирной инициативе" КНР и Бразилии относительно войны в Украине

В частности, президент Италии призвал Пекин поддержать прекращение "жестокой агрессии России против независимости и территориальной целостности Украины, что является первым шагом к достижению справедливого мира, основанного на принципах Устава Организации объединенных наций".

Маттарелла также поднял вопрос о кризисе на Ближнем Востоке и выразил надежду, что "Китай добавит свой голос, чтобы поощрить сдержанность региональных игроков и способствовать разрешению конфликта между Израилем и Палестиной по принципу двух государств".

Смотрите также: Главарь "Луганской гвардии" в плену: интервью с активным участником пророссийских беспорядков 2014 года. ВИДЕО

Автор: 

Италия (1640) Китай (2911) Си Цзиньпин (279)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Китай і є конструктором цієї агресії. Розчавити захід, знищити міжнародне правоі створити новий світовий порядок.
показать весь комментарий
11.11.2024 20:56 Ответить
Зараз стара італійська консерва розповість нам про користь китайського козла в українській городині.
показать весь комментарий
11.11.2024 20:56 Ответить
Може, але не хоче
показать весь комментарий
11.11.2024 21:03 Ответить
Йому ж ще на Тайвань війною йти а там і проти Заходу розпочати пряму війну
показать весь комментарий
11.11.2024 21:21 Ответить
Президент Італіі - а в казки вірить
показать весь комментарий
11.11.2024 21:05 Ответить
ідеалісти у такому віці - вкрай рідкісні персонажі. Італії треба його берегти.
показать весь комментарий
11.11.2024 21:08 Ответить
 
 