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Україна повинна відновити свої кордони, які існували до 2014 року, - Дуда

президент Польщі Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда виступаючи з нагоди 106-ї річниці відновлення незалежності наголосив на важливості продовження підтримки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Важливим для Польщі та Європи є посилення трансатлантичних звʼязків, міцне союзництво із США. Це потрібно особливо зараз – у часи відродження російського імперіалізму", – наголосив польський лідер.

"Цей імперіалізм сьогодні намагається знищити нашого сусіда, якого ми підтримуємо всіма силами і який, глибоко в це віримо, також буде частиною вільного світу разом з нами, тому що завдяки вільному світу і підтримці він захиститься від російської агресії", – сказав Дуда.

Президент Польщі підкреслив, що Україна повинна відновити свої кордони, які існували не лише до лютого 2022 року, але й до 2014 року.

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Він також зазначив, що Польща робить висновки з політичних й інфраструктурних помилок країни з 1939 року, коли держава стала жертвою агресії з боку фашистської Німеччини та СРСР, а тому зараз значно збільшила витрати на оборону: в цьому році вони становлять 4%, а в наступному сягнуть 4,7%.

Автор: 

Польща (8496) Дуда Анджей (772)


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Топ коментарі
+4
Дуда поїде пояснювати аксіоми Трампу, але Трамп може перетворити будь-які аксіоми на теореми.
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11.11.2024 22:55
+4
вам там своїх тарганів у головах ближче роздивлятись, ніж нам через океан. Розбирайтесь самі у складних питаннях.
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11.11.2024 23:27
+2
Ти зараз в калюжу перднув, під×уйловику, хоч і в американську.
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11.11.2024 23:39
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Це аксиома.
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11.11.2024 22:46 Відповісти
Дуда поїде пояснювати аксіоми Трампу, але Трамп може перетворити будь-які аксіоми на теореми.
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11.11.2024 22:55 Відповісти
А шо Трамп напав на Україну?
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11.11.2024 23:22 Відповісти
вам там своїх тарганів у головах ближче роздивлятись, ніж нам через океан. Розбирайтесь самі у складних питаннях.
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11.11.2024 23:27 Відповісти
Таргани якраз у вас, якщо ви думаєте, що для припинення війни треба розмовляти з Трампом, а не з ******
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11.11.2024 23:31 Відповісти
що я думаю, то вас не повинно хвилювати. Спробуйте ваші геніальні думки донести Анджею Дуді, до кого він повинен їхати.
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11.11.2024 23:35 Відповісти
якщо спробує її розділити з ху йлом, то стане співучасником нападу. не більше, не менше. неспроста саме від радників Трампа лунають ці всі наративи про заморозку війни по лінії фронту. сам Трамп неодноразово заявляв, що навіть найгірша угода з ху йлом була би значно кращою, ніж продвоження війни.
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12.11.2024 00:51 Відповісти
Кого її розділити, Маланку Трамп?
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12.11.2024 01:05 Відповісти
до чого тут Меланія? Тут мова про Україну.
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12.11.2024 01:46 Відповісти
не намагайтесь дискутувати з окацапленим американцем. Ви ж бачите що воно в неадекваті.
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12.11.2024 02:03 Відповісти
... або на квантову заплутаність
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11.11.2024 23:22 Відповісти
Як мінімум.
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11.11.2024 23:22 Відповісти
Ти зараз в калюжу перднув, під×уйловику, хоч і в американську.
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11.11.2024 23:39 Відповісти
Вже всю калюжу запердів, валянку обісцяний. ))
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12.11.2024 01:43 Відповісти
Та должна. Только как, если все ждут пока Кошовой воевать пойдет?
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11.11.2024 23:37 Відповісти
Сказав Олег із сполучених штатів 😂
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12.11.2024 10:17 Відповісти
Хто би втовкмачив це Трампу в голову.
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12.11.2024 00:20 Відповісти
Дуда правильно сказав.
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12.11.2024 01:43 Відповісти
Говорить все мастера.
А по факту возвращать придется дипломатическим путем, военным не выходит, наоборот теряем каждый день.
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12.11.2024 03:49 Відповісти
Президент Польщі більший патріот України,ніж ті,хто зараз полулегітимно представляють нашу владу..... сором
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12.11.2024 08:08 Відповісти
В чому заключаться "патріотизм" Дуди?
Лише такі дурні як ти , небачать шо Польші вигідна вічна війна в Україні , всій Європі вигідна - лише українцям невигідно вічно втрачати людей і тереторії .
Окей , я за кордони 91ого, але що з того що ти за і я за - якшо це нездійснена мрія ?
Можливо варто подивитись правді у вічі, зрозуміти своє плачевне становище і прийняти реальність ? В погоні за нездійсненним ми втрачаємо своє майбутнє, жаль що велика чатсина України так і не вилікувалася від телемарафону .
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12.11.2024 10:35 Відповісти
 
 