Україна повинна відновити свої кордони, які існували до 2014 року, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда виступаючи з нагоди 106-ї річниці відновлення незалежності наголосив на важливості продовження підтримки України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
"Важливим для Польщі та Європи є посилення трансатлантичних звʼязків, міцне союзництво із США. Це потрібно особливо зараз – у часи відродження російського імперіалізму", – наголосив польський лідер.
"Цей імперіалізм сьогодні намагається знищити нашого сусіда, якого ми підтримуємо всіма силами і який, глибоко в це віримо, також буде частиною вільного світу разом з нами, тому що завдяки вільному світу і підтримці він захиститься від російської агресії", – сказав Дуда.
Президент Польщі підкреслив, що Україна повинна відновити свої кордони, які існували не лише до лютого 2022 року, але й до 2014 року.
Він також зазначив, що Польща робить висновки з політичних й інфраструктурних помилок країни з 1939 року, коли держава стала жертвою агресії з боку фашистської Німеччини та СРСР, а тому зараз значно збільшила витрати на оборону: в цьому році вони становлять 4%, а в наступному сягнуть 4,7%.
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А по факту возвращать придется дипломатическим путем, военным не выходит, наоборот теряем каждый день.
Лише такі дурні як ти , небачать шо Польші вигідна вічна війна в Україні , всій Європі вигідна - лише українцям невигідно вічно втрачати людей і тереторії .
Окей , я за кордони 91ого, але що з того що ти за і я за - якшо це нездійснена мрія ?
Можливо варто подивитись правді у вічі, зрозуміти своє плачевне становище і прийняти реальність ? В погоні за нездійсненним ми втрачаємо своє майбутнє, жаль що велика чатсина України так і не вилікувалася від телемарафону .