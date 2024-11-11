Україна повинна відновити свої кордони, які існували до 2014 року, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда виступаючи з нагоди 106-ї річниці відновлення незалежності наголосив на важливості продовження підтримки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Важливим для Польщі та Європи є посилення трансатлантичних звʼязків, міцне союзництво із США. Це потрібно особливо зараз – у часи відродження російського імперіалізму", – наголосив польський лідер.

"Цей імперіалізм сьогодні намагається знищити нашого сусіда, якого ми підтримуємо всіма силами і який, глибоко в це віримо, також буде частиною вільного світу разом з нами, тому що завдяки вільному світу і підтримці він захиститься від російської агресії", – сказав Дуда.

Президент Польщі підкреслив, що Україна повинна відновити свої кордони, які існували не лише до лютого 2022 року, але й до 2014 року.

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Він також зазначив, що Польща робить висновки з політичних й інфраструктурних помилок країни з 1939 року, коли держава стала жертвою агресії з боку фашистської Німеччини та СРСР, а тому зараз значно збільшила витрати на оборону: в цьому році вони становлять 4%, а в наступному сягнуть 4,7%.