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Украина должна восстановить свои границы, существовавшие до 2014 года, - Дуда

президент Польщі Дуда

Президент Польши Анджей Дуда, выступая по случаю 106-й годовщины восстановления независимости, подчеркнул важность продолжения поддержки Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Важным для Польши и Европы является усиление трансатлантических связей, крепкое союзничество с США. Это нужно особенно сейчас - во времена возрождения российского империализма", - подчеркнул польский лидер.

"Этот империализм сегодня пытается уничтожить нашего соседа, которого мы поддерживаем всеми силами и который, глубоко в это верим, также будет частью свободного мира вместе с нами, потому что благодаря свободному миру и поддержке он защитится от российской агрессии", - сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что Украина должна восстановить свои границы, которые существовали не только до февраля 2022 года, но и до 2014 года.

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Он также отметил, что Польша делает выводы из политических и инфраструктурных ошибок страны с 1939 года, когда государство стало жертвой агрессии со стороны фашистской Германии и СССР, а потому сейчас значительно увеличила расходы на оборону: в этом году они составляют 4%, а в следующем достигнут 4,7%.

Автор: 

Польша (8399) Дуда Анджей (754)


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Топ комментарии
+4
Дуда поїде пояснювати аксіоми Трампу, але Трамп може перетворити будь-які аксіоми на теореми.
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11.11.2024 22:55
+4
вам там своїх тарганів у головах ближче роздивлятись, ніж нам через океан. Розбирайтесь самі у складних питаннях.
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11.11.2024 23:27
+2
Ти зараз в калюжу перднув, під×уйловику, хоч і в американську.
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11.11.2024 23:39
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Це аксиома.
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11.11.2024 22:46 Ответить
Дуда поїде пояснювати аксіоми Трампу, але Трамп може перетворити будь-які аксіоми на теореми.
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11.11.2024 22:55 Ответить
А шо Трамп напав на Україну?
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11.11.2024 23:22 Ответить
вам там своїх тарганів у головах ближче роздивлятись, ніж нам через океан. Розбирайтесь самі у складних питаннях.
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11.11.2024 23:27 Ответить
Таргани якраз у вас, якщо ви думаєте, що для припинення війни треба розмовляти з Трампом, а не з ******
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11.11.2024 23:31 Ответить
що я думаю, то вас не повинно хвилювати. Спробуйте ваші геніальні думки донести Анджею Дуді, до кого він повинен їхати.
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11.11.2024 23:35 Ответить
якщо спробує її розділити з ху йлом, то стане співучасником нападу. не більше, не менше. неспроста саме від радників Трампа лунають ці всі наративи про заморозку війни по лінії фронту. сам Трамп неодноразово заявляв, що навіть найгірша угода з ху йлом була би значно кращою, ніж продвоження війни.
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12.11.2024 00:51 Ответить
Кого її розділити, Маланку Трамп?
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12.11.2024 01:05 Ответить
до чого тут Меланія? Тут мова про Україну.
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12.11.2024 01:46 Ответить
не намагайтесь дискутувати з окацапленим американцем. Ви ж бачите що воно в неадекваті.
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12.11.2024 02:03 Ответить
... або на квантову заплутаність
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11.11.2024 23:22 Ответить
Як мінімум.
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11.11.2024 23:22 Ответить
Ти зараз в калюжу перднув, під×уйловику, хоч і в американську.
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11.11.2024 23:39 Ответить
Вже всю калюжу запердів, валянку обісцяний. ))
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12.11.2024 01:43 Ответить
Та должна. Только как, если все ждут пока Кошовой воевать пойдет?
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11.11.2024 23:37 Ответить
Сказав Олег із сполучених штатів 😂
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12.11.2024 10:17 Ответить
Хто би втовкмачив це Трампу в голову.
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12.11.2024 00:20 Ответить
Дуда правильно сказав.
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12.11.2024 01:43 Ответить
Говорить все мастера.
А по факту возвращать придется дипломатическим путем, военным не выходит, наоборот теряем каждый день.
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12.11.2024 03:49 Ответить
Президент Польщі більший патріот України,ніж ті,хто зараз полулегітимно представляють нашу владу..... сором
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12.11.2024 08:08 Ответить
В чому заключаться "патріотизм" Дуди?
Лише такі дурні як ти , небачать шо Польші вигідна вічна війна в Україні , всій Європі вигідна - лише українцям невигідно вічно втрачати людей і тереторії .
Окей , я за кордони 91ого, але що з того що ти за і я за - якшо це нездійснена мрія ?
Можливо варто подивитись правді у вічі, зрозуміти своє плачевне становище і прийняти реальність ? В погоні за нездійсненним ми втрачаємо своє майбутнє, жаль що велика чатсина України так і не вилікувалася від телемарафону .
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12.11.2024 10:35 Ответить
 
 