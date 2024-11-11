Украина должна восстановить свои границы, существовавшие до 2014 года, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда, выступая по случаю 106-й годовщины восстановления независимости, подчеркнул важность продолжения поддержки Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Важным для Польши и Европы является усиление трансатлантических связей, крепкое союзничество с США. Это нужно особенно сейчас - во времена возрождения российского империализма", - подчеркнул польский лидер.
"Этот империализм сегодня пытается уничтожить нашего соседа, которого мы поддерживаем всеми силами и который, глубоко в это верим, также будет частью свободного мира вместе с нами, потому что благодаря свободному миру и поддержке он защитится от российской агрессии", - сказал Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что Украина должна восстановить свои границы, которые существовали не только до февраля 2022 года, но и до 2014 года.
Он также отметил, что Польша делает выводы из политических и инфраструктурных ошибок страны с 1939 года, когда государство стало жертвой агрессии со стороны фашистской Германии и СССР, а потому сейчас значительно увеличила расходы на оборону: в этом году они составляют 4%, а в следующем достигнут 4,7%.
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А по факту возвращать придется дипломатическим путем, военным не выходит, наоборот теряем каждый день.
Лише такі дурні як ти , небачать шо Польші вигідна вічна війна в Україні , всій Європі вигідна - лише українцям невигідно вічно втрачати людей і тереторії .
Окей , я за кордони 91ого, але що з того що ти за і я за - якшо це нездійснена мрія ?
Можливо варто подивитись правді у вічі, зрозуміти своє плачевне становище і прийняти реальність ? В погоні за нездійсненним ми втрачаємо своє майбутнє, жаль що велика чатсина України так і не вилікувалася від телемарафону .