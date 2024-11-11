Росія намагається вплинути на вибори президента Румунії, - ЗМІ

Росія намагається вплинути на президентські вибори в Румунії, які пройдуть у два тури - 24 листопада і 8 грудня.

Про це пише Digi24 з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, щоб повпливати на вибори в Румунії, Росія працює через довірених осіб, посередників, зокрема через організації, афілійовані або фінансовані росіянами, та, можливо, навіть через кандидатів у президенти.

Тому кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під постійним контролем. Також контррозвідка країни відстежує можливі спроби "поставити під сумнів членство Румунії в Європейському Союзі та НАТО".

Крім цього, румунські парламентарі закликали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея та чи не намагаються їхні хакери атакувати державні установи.

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Міністр цифровізації заявив, що були виявлені мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються отримати "нелегітимний контент для просування певних кандидатів". За цим фактом румунська поліція відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, що раніше влада Молдови заявляла про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувся у неділю, 3 листопада.

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