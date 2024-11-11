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Росія намагається вплинути на вибори президента Румунії, - ЗМІ

Росія намагається вплинути на вибори президента Румунії

Росія намагається вплинути на президентські вибори в Румунії, які пройдуть у два тури - 24 листопада і 8 грудня.

Про це пише Digi24 з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією джерел, щоб повпливати на вибори в Румунії, Росія працює через довірених осіб, посередників, зокрема через організації, афілійовані або фінансовані росіянами, та, можливо, навіть через кандидатів у президенти.

Тому кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під постійним контролем. Також контррозвідка країни відстежує можливі спроби "поставити під сумнів членство Румунії в Європейському Союзі та НАТО".

Крім цього, румунські парламентарі закликали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея та чи не намагаються їхні хакери атакувати державні установи.

Читайте також: Влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів

Міністр цифровізації заявив, що були виявлені мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються отримати "нелегітимний контент для просування певних кандидатів". За цим фактом румунська поліція відкрила кримінальну справу.

Нагадаємо, що раніше влада Молдови заявляла про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувся у неділю, 3 листопада.

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вибори (6688) росія (65114) Румунія (1159)


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чорт! як несподівано!
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11.11.2024 23:44 Відповісти
кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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11.11.2024 23:46 Відповісти
Мне лично нравится как все эти авторитаристы которые рассказывают об агрессивном Западе постоянно вмешиваются в чужие выборы.
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11.11.2024 23:58 Відповісти
Куди дивиться Securitate?
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11.11.2024 23:58 Відповісти
❗️ Я висуну путіну ультиматум щодо завершення війни в Україні за 24 години, якщо він не погодиться, я поставлю Україні далекобійні ракети Taurus і дам дозвіл бити по території рф, - заявив кандидат у канцлери Німеччини Мерц.

Також він назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду.

Сподіваюсь, що ці слова є правдою, а не використанням України задля політичного піару перед виборами.
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12.11.2024 00:05 Відповісти
Х....після успішної операції Буратіно, навчив у 2022 році Маска, тепер взявся за румунів. Якщо вирішить питання щодо свого кандидата (обовязково душевнохворого)то може х....і виграти. В Молдавії не вигоріло, кандидат виявився бувшим прокурором і вів себе чемно. Х.....збирає пасажирів для експедиції Маска-Трампа.
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12.11.2024 01:55 Відповісти
Повыгонять, нафиг, сцаными тряпками бл.ядин ватных на мокшанские болота.
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12.11.2024 06:19 Відповісти
 
 