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Россия пытается повлиять на выборы президента Румынии, - СМИ

Росія намагається вплинути на вибори президента Румунії

Россия пытается повлиять на президентские выборы в Румынии, которые пройдут в два тура - 24 ноября и 8 декабря.

Об этом пишет Digi24 со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников, чтобы повлиять на выборы в Румынии, Россия работает через доверенных лиц, посредников, в частности через организации, аффилированные или финансируемые россиянами, и, возможно, даже через кандидатов в президенты.

Поэтому каждый гражданин РФ в Румынии находится под постоянным контролем. Также контрразведка страны отслеживает возможные попытки "поставить под сомнение членство Румынии в Европейском Союзе и НАТО".

Кроме этого, румынские парламентарии призвали проверить, не вмешиваются ли в выборы такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея и не пытаются ли их хакеры атаковать государственные учреждения.

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Министр цифровизации заявил, что были обнаружены сети ботов и троллей в соцсетях, которые пытаются получить "нелегитимный контент для продвижения определенных кандидатов". По этому факту румынская полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что ранее власти Молдовы заявляли о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который состоялся в воскресенье, 3 ноября.

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Автор: 

выборы (24722) россия (95365) Румыния (1086)


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чорт! як несподівано!
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11.11.2024 23:44 Ответить
кацапські свині продовжують срати та смердіти по усьому світу...
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11.11.2024 23:46 Ответить
Мне лично нравится как все эти авторитаристы которые рассказывают об агрессивном Западе постоянно вмешиваются в чужие выборы.
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11.11.2024 23:58 Ответить
Куди дивиться Securitate?
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11.11.2024 23:58 Ответить
❗️ Я висуну путіну ультиматум щодо завершення війни в Україні за 24 години, якщо він не погодиться, я поставлю Україні далекобійні ракети Taurus і дам дозвіл бити по території рф, - заявив кандидат у канцлери Німеччини Мерц.

Також він назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду.

Сподіваюсь, що ці слова є правдою, а не використанням України задля політичного піару перед виборами.
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12.11.2024 00:05 Ответить
Х....після успішної операції Буратіно, навчив у 2022 році Маска, тепер взявся за румунів. Якщо вирішить питання щодо свого кандидата (обовязково душевнохворого)то може х....і виграти. В Молдавії не вигоріло, кандидат виявився бувшим прокурором і вів себе чемно. Х.....збирає пасажирів для експедиції Маска-Трампа.
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12.11.2024 01:55 Ответить
Повыгонять, нафиг, сцаными тряпками бл.ядин ватных на мокшанские болота.
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12.11.2024 06:19 Ответить
 
 