Россия пытается повлиять на выборы президента Румынии, - СМИ

Россия пытается повлиять на президентские выборы в Румынии, которые пройдут в два тура - 24 ноября и 8 декабря.

Об этом пишет Digi24 со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По информации источников, чтобы повлиять на выборы в Румынии, Россия работает через доверенных лиц, посредников, в частности через организации, аффилированные или финансируемые россиянами, и, возможно, даже через кандидатов в президенты.

Поэтому каждый гражданин РФ в Румынии находится под постоянным контролем. Также контрразведка страны отслеживает возможные попытки "поставить под сомнение членство Румынии в Европейском Союзе и НАТО".

Кроме этого, румынские парламентарии призвали проверить, не вмешиваются ли в выборы такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея и не пытаются ли их хакеры атаковать государственные учреждения.

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Министр цифровизации заявил, что были обнаружены сети ботов и троллей в соцсетях, которые пытаются получить "нелегитимный контент для продвижения определенных кандидатов". По этому факту румынская полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что ранее власти Молдовы заявляли о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который состоялся в воскресенье, 3 ноября.

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