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Власти Молдовы заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов

Влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів

Власти Молдовы заявляют о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который проходит в воскресенье, 3 ноября.

Об этом в соцсети Х написал советник по национальной безопасности действующего президента Майи Санду Станислав Секриеру, сообщает Цензор.НЕТ.

Советник Санду Секриеру заявляет, что действия России могут "с высокой вероятностью сорвать результаты выборов".

Среди примеров вмешательства в выборы Секриеру назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11:00 явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.

Он подчеркнул, что власти РФ несут ответственность за происходящее в Приднестровском регионе Молдовы, что подтверждено несколькими решениями ЕСПЧ.

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Кроме этого, по словам советника Санду, наблюдается организованная транспортировка избирателей из России. Автобусы и большие чартерные рейсы доставляют избирателей на избирательные участки в Баку, Стамбуле и Минске, о чем сообщают российские пропагандистские каналы.

Секриеру добавил, что власти Молдовы находятся в состоянии повышенной готовности.

Напомним, 3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждан Молдовы из России привозят в страну бесплатными автобусами для участия в выборах, - СМИ

Автор: 

выборы (24763) Молдова (1893) россия (96413)


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Топ комментарии
+45
Кацап скрізь має засунути своє свиняче рило і зробити руїну, там де був порядок. Такі вони кацапи, де вони там - кров, брехня, і гори трупів!
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03.11.2024 17:34 Ответить
+30
Вдова Собчака русофобствуєт. )))

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03.11.2024 17:51 Ответить
+22
Я б звісно міг похвилюватись щодо нашого вступу в ЄС, адже Україна іде одним блоком з Молдовою. І якщо вони оберуть рашиста.... то і в нас будуть проблеми з вступом.
Але з іншого боку, дивлячись на реальний, а не телемарафонний прогрес, схоже навіть Стояногло в разі перемоги на виборах, заведе їх в ЄС швидше, аніж Зеленський.
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03.11.2024 17:35 Ответить
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А в чому втручання? Сприяють, щоб максимальна кількість громадян проголосувала.
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03.11.2024 18:51 Ответить
зебілка?
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03.11.2024 20:04 Ответить
Цікаво, там персонал на виборчих дільницях є ?? Вони перевіряють по списках, чи як ?

На виборах біля кожної дільниці поліція, яка зобов"язана реагувати на заяви Голови виборчої комісії.
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03.11.2024 19:01 Ответить
Послезавтра мы голосуем!
Интересно за кого будет голосовать Россия.
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03.11.2024 19:03 Ответить
500 000 голосів ..та феесбе вже 100 000 паспортів надрукувало і зараз в консульствах зроблять ход лошадью
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03.11.2024 19:07 Ответить
голоси де підраховуються?
В Молдові?
яка проблема зробити так, щоб свиняча кацапська морда
, всунута у вибори,
не смерділа?
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03.11.2024 19:59 Ответить
"Серед прикладів втручання у вибори Секрієру назвав організоване підвезення виборців з Придністров'я..." Ну і хто вам лікарь? Точно така хрень була в Україні на виборах 2019 року. Завозили і з Днбаса, і з Крима. В Дніпрі по 50-60 чоловік прописували в однокімнатній квартирі і всім було *****, тепер виють, як Сірко на морозі. А все просто вирішується - не пропускати на кордоні.
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03.11.2024 19:59 Ответить
Сепаратистів-зрадників з придністров'я треба було позбавити права голосу
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03.11.2024 20:36 Ответить
Вибори у Молдові: "заміновано" міст, яким їдуть голосувати з Придністров'я
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03.11.2024 21:08 Ответить
Самое ужастное что не ввели визовый режим с рашкой в 1991 году. Что за херня была в головах, я не знаю. Теперь надо выйти на "границы 91 года"? Какие в сраку границы? Границы никогда не было. Ублюдочные все *********** не сделали самого главного - не сделали границы с рашкой. Надо было 10 метровым забором отгородиться и забыть про ублюдков, но ссаный "юга-васток" же не хотел визовый режим, теперь отгребает...
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04.11.2024 00:31 Ответить
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