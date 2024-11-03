Власти Молдовы заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов
Власти Молдовы заявляют о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов, который проходит в воскресенье, 3 ноября.
Об этом в соцсети Х написал советник по национальной безопасности действующего президента Майи Санду Станислав Секриеру, сообщает Цензор.НЕТ.
Советник Санду Секриеру заявляет, что действия России могут "с высокой вероятностью сорвать результаты выборов".
Среди примеров вмешательства в выборы Секриеру назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11:00 явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.
Он подчеркнул, что власти РФ несут ответственность за происходящее в Приднестровском регионе Молдовы, что подтверждено несколькими решениями ЕСПЧ.
Кроме этого, по словам советника Санду, наблюдается организованная транспортировка избирателей из России. Автобусы и большие чартерные рейсы доставляют избирателей на избирательные участки в Баку, Стамбуле и Минске, о чем сообщают российские пропагандистские каналы.
Секриеру добавил, что власти Молдовы находятся в состоянии повышенной готовности.
Напомним, 3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).
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На виборах біля кожної дільниці поліція, яка зобов"язана реагувати на заяви Голови виборчої комісії.
Интересно за кого будет голосовать Россия.
В Молдові?
яка проблема зробити так, щоб свиняча кацапська морда
, всунута у вибори,
не смерділа?