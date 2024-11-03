Сегодня в Молдове второй тур президентских выборов

Сегодня, 3 ноября 2024 года, в Молдове проходит второй тур президентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В первом туре Санду набрала более 42% голосов, Стояногло - почти 26%.

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00.

В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 - на территории Молдовы, а 231 - за рубежом.

Стояногло балансирует между Востоком и Западом, его риторика контрастирует с политикой Санду, при президентстве которой Молдова разорвала связи с Кремлем и поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппонент Санду Стояногло заявил, что поддерживает Украину в войне против РФ и планирует укреплять отношения с Киевом в случае победы на выборах

Санду заявляет, что Стояногло - человек Кремля, а его победа грозит неопределенностью и нестабильностью. Стояногло говорит, что это неправда, и обвиняет Санду в политике раскола страны, где значительное количество населения является русскоязычным.

Результаты голосования зададут тон парламентским выборам следующего года, на которых партия Санду будет бороться за сохранение большинства.

Напомним, что в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.