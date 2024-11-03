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Сегодня в Молдове второй тур президентских выборов

Вибори у Молдові

Сегодня, 3 ноября 2024 года, в Молдове проходит второй тур президентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В первом туре Санду набрала более 42% голосов, Стояногло - почти 26%.

Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00.

В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 - на территории Молдовы, а 231 - за рубежом.

Стояногло балансирует между Востоком и Западом, его риторика контрастирует с политикой Санду, при президентстве которой Молдова разорвала связи с Кремлем и поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппонент Санду Стояногло заявил, что поддерживает Украину в войне против РФ и планирует укреплять отношения с Киевом в случае победы на выборах

Санду заявляет, что Стояногло - человек Кремля, а его победа грозит неопределенностью и нестабильностью. Стояногло говорит, что это неправда, и обвиняет Санду в политике раскола страны, где значительное количество населения является русскоязычным.

Результаты голосования зададут тон парламентским выборам следующего года, на которых партия Санду будет бороться за сохранение большинства.

Напомним, что в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Автор: 

выборы (24763) Молдова (1893) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+3
На Туреччину, потім на Болгарію через Румунію. Вже писали про ц
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03.11.2024 13:13 Ответить
+2
Рашисты свозят колонами автобусов манкуртов на выборы в Молдову и по всех заграничные избирательных участках
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03.11.2024 12:54 Ответить
+2
нууу....
особисто мені більше подобаються молдованки, ніж кавказці.
у молодості, знавав я одну молдаванку. скажу, вам, це було дуже причудово.
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03.11.2024 13:16 Ответить
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ну що ж...
або грузія 2.0 або молдова фридом.
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03.11.2024 12:46 Ответить
Чим вони краще за грузин ?!
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03.11.2024 13:08 Ответить
нууу....
особисто мені більше подобаються молдованки, ніж кавказці.
у молодості, знавав я одну молдаванку. скажу, вам, це було дуже причудово.
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03.11.2024 13:16 Ответить
В мене теж була, тупа як каністра, но в ліжку... !
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03.11.2024 13:20 Ответить
ну, навіщо ви так про дівчуль?
ви ж знаєте, що каністра, або на половину повна, або наполовину пуста.
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03.11.2024 13:28 Ответить
Ну ось і Женька Казановенко...
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03.11.2024 15:00 Ответить
Поперёк???
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03.11.2024 14:03 Ответить
Рашисты свозят колонами автобусов манкуртов на выборы в Молдову и по всех заграничные избирательных участках
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03.11.2024 12:54 Ответить
через гондурас.
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03.11.2024 12:59 Ответить
Вчера новость была на Цензоре. 150 человек Москва - Турция - Болгария - Молдова.
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03.11.2024 14:05 Ответить
Кацапи мабуть чимало грошей вкидають в перемогу цього Папазогло.
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03.11.2024 13:00 Ответить
якщо кацапи звозять туди молдаван - заробітчан з росії,
то запитання- яким шляхом вони туди їх доставляють?

Ми гобнуті, чи що?
Так автобусами через територію України вони провезуть туди
армію росії?????????
Це якими треба бути, щоб
дозволяти кацапським автобусам шлятись через територію України???????
У нас бомбардують мирних щодня
А ці автобуси недоторкані?????
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03.11.2024 13:11 Ответить
На Туреччину, потім на Болгарію через Румунію. Вже писали про ц
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03.11.2024 13:13 Ответить
А москва- Варшава- Львів- Тернопіль - Чернівці не бачили такого?
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03.11.2024 13:16 Ответить
То подивіться
Самі перевіряйте хоч щось,
а ви лише газети читаєте
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03.11.2024 13:17 Ответить
Бачив через Мюнхен. Дуже багато скористалось тим шляхом
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03.11.2024 13:18 Ответить
Не треба заважати людині шукати зраду. А то спати не зможе.
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03.11.2024 13:17 Ответить
Це ви мені?
це на тому сайті, де всі тільки й киздять про те,
що зеля найгірший президент,і все , що хоч трохи торкається його,
то є зрада????
а пєтя - то овва
який гігант мислі
просто смішно.
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03.11.2024 13:21 Ответить
німецькій марфі знову петро навалив у панталони!
слава найшашличнішому лідору, який закінчив війну та є щирим некрадієм та незрадником
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03.11.2024 14:04 Ответить
крім майн гот
більше я нічого сказати не можу
ми говоримо, що у кацапів путіним промиті мізки
а скільки у наших неповноцінних мізки промиті порошенком?????
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03.11.2024 14:58 Ответить
А до чого тут Зеля чи Петя? Була ж новина що переправляють через Туреччину. Про всяк випадок нагадую, що у Молдови є вихід до Чорного моря. Порт один, але таки присутній.
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03.11.2024 14:05 Ответить
там зраду вгорі шукають
тут кожен день вавкають, що зрада
а до мене вчепились
про це й мова була.
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03.11.2024 14:59 Ответить
Победы Санду!
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03.11.2024 14:08 Ответить
Комусь дуже хочеться штукатурити в чужій країні за безцінь та бути тупим песонажем з анекдоту
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03.11.2024 14:37 Ответить
Є надія, що переможе Майя Санду! А що стосується самих молдован, то вони хороші люди. Не зустрічав у своєму житті жодного поганого. Підтримую коментарі, які написані вище, що молдаванки красиві жінки і не розбещені. А ще по історії, наші козаки, яких переслідувала влада, втікали в Молдову і ті їх приймали, як сьогодні приймає наших біженців Європа.
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03.11.2024 17:07 Ответить
Не тільки тікали,а ще й колись і господарювали
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03.11.2024 17:36 Ответить
Майе нужно было не валять дурака, а запрашивать помощь у Украины на ликвидацию гадючника в Тирасполе, а потом объединятся с Румынией и восстанавливать страну на деньги ЕС. А теперь она держится за жопу, и никто не знает чем обернутся эти выборы и для Молдавии и для Украины.
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03.11.2024 19:27 Ответить
 
 