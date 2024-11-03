Сегодня в Молдове второй тур президентских выборов
Сегодня, 3 ноября 2024 года, в Молдове проходит второй тур президентских выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В первом туре Санду набрала более 42% голосов, Стояногло - почти 26%.
Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00.
В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 - на территории Молдовы, а 231 - за рубежом.
Стояногло балансирует между Востоком и Западом, его риторика контрастирует с политикой Санду, при президентстве которой Молдова разорвала связи с Кремлем и поддержала Украину на фоне полномасштабного вторжения России.
Санду заявляет, что Стояногло - человек Кремля, а его победа грозит неопределенностью и нестабильностью. Стояногло говорит, что это неправда, и обвиняет Санду в политике раскола страны, где значительное количество населения является русскоязычным.
Результаты голосования зададут тон парламентским выборам следующего года, на которых партия Санду будет бороться за сохранение большинства.
Напомним, что в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.
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або грузія 2.0 або молдова фридом.
особисто мені більше подобаються молдованки, ніж кавказці.
у молодості, знавав я одну молдаванку. скажу, вам, це було дуже причудово.
ви ж знаєте, що каністра, або на половину повна, або наполовину пуста.
то запитання- яким шляхом вони туди їх доставляють?
Ми гобнуті, чи що?
Так автобусами через територію України вони провезуть туди
армію росії?????????
Це якими треба бути, щоб
дозволяти кацапським автобусам шлятись через територію України???????
У нас бомбардують мирних щодня
А ці автобуси недоторкані?????
Самі перевіряйте хоч щось,
а ви лише газети читаєте
це на тому сайті, де всі тільки й киздять про те,
що зеля найгірший президент,і все , що хоч трохи торкається його,
то є зрада????
а пєтя - то овва
який гігант мислі
просто смішно.
слава найшашличнішому лідору, який закінчив війну та є щирим некрадієм та незрадником
більше я нічого сказати не можу
ми говоримо, що у кацапів путіним промиті мізки
а скільки у наших неповноцінних мізки промиті порошенком?????
тут кожен день вавкають, що зрада
а до мене вчепились
про це й мова була.