Сьогодні у Молдові другий тур президентських виборів
Сьогодні, 3 листопада 2024 року, у Молдові другий тур президентських виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У першому турі Санду набрала понад 42% голосів, Стояногло - майже 26%.
Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.
У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 - на території Молдови, а 231 - за кордоном.
Стояногло балансує між Сходом і Заходом, його риторика контрастує з політикою Санду, за президентства якої Молдова розірвала зв’язки з Кремлем та підтримала Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
Санду заявляє, що Стояногло - людина Кремля, а його перемога загрожує невизначеністю та нестабільністю. Стояногло каже, що це неправда, та звинувачує Санду в політиці розколу країни, де значна кількість населення є російськомовним.
Результати голосування зададуть тон парламентським виборам наступного року, на яких партія Санду буде боротися за збереження більшості.
Нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Майя Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.
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або грузія 2.0 або молдова фридом.
особисто мені більше подобаються молдованки, ніж кавказці.
у молодості, знавав я одну молдаванку. скажу, вам, це було дуже причудово.
ви ж знаєте, що каністра, або на половину повна, або наполовину пуста.
то запитання- яким шляхом вони туди їх доставляють?
Ми гобнуті, чи що?
Так автобусами через територію України вони провезуть туди
армію росії?????????
Це якими треба бути, щоб
дозволяти кацапським автобусам шлятись через територію України???????
У нас бомбардують мирних щодня
А ці автобуси недоторкані?????
Самі перевіряйте хоч щось,
а ви лише газети читаєте
це на тому сайті, де всі тільки й киздять про те,
що зеля найгірший президент,і все , що хоч трохи торкається його,
то є зрада????
а пєтя - то овва
який гігант мислі
просто смішно.
слава найшашличнішому лідору, який закінчив війну та є щирим некрадієм та незрадником
більше я нічого сказати не можу
ми говоримо, що у кацапів путіним промиті мізки
а скільки у наших неповноцінних мізки промиті порошенком?????
тут кожен день вавкають, що зрада
а до мене вчепились
про це й мова була.