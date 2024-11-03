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Сьогодні у Молдові другий тур президентських виборів

Вибори у Молдові

Сьогодні, 3 листопада 2024 року, у Молдові  другий тур президентських виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У першому турі Санду набрала понад 42% голосів, Стояногло - майже 26%.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.

У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 - на території Молдови, а 231 - за кордоном.

Стояногло балансує між Сходом і Заходом, його риторика контрастує з політикою Санду, за президентства якої Молдова розірвала зв’язки з Кремлем та підтримала Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опонент Санду Стояногло заявив, що підтримує Україну у війні проти РФ та планує зміцнювати відносини з Києвом у разі перемоги на виборах

Санду заявляє, що Стояногло - людина Кремля, а його перемога загрожує невизначеністю та нестабільністю. Стояногло каже, що це неправда, та звинувачує Санду в політиці розколу країни, де значна кількість населення є російськомовним.

Результати голосування зададуть тон парламентським виборам наступного року, на яких партія Санду буде боротися за збереження більшості.

Нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Майя Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.

Автор: 

вибори (6724) Молдова (2096) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+3
На Туреччину, потім на Болгарію через Румунію. Вже писали про ц
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03.11.2024 13:13 Відповісти
+2
Рашисты свозят колонами автобусов манкуртов на выборы в Молдову и по всех заграничные избирательных участках
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03.11.2024 12:54 Відповісти
+2
нууу....
особисто мені більше подобаються молдованки, ніж кавказці.
у молодості, знавав я одну молдаванку. скажу, вам, це було дуже причудово.
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03.11.2024 13:16 Відповісти
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ну що ж...
або грузія 2.0 або молдова фридом.
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03.11.2024 12:46 Відповісти
Чим вони краще за грузин ?!
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03.11.2024 13:08 Відповісти
нууу....
особисто мені більше подобаються молдованки, ніж кавказці.
у молодості, знавав я одну молдаванку. скажу, вам, це було дуже причудово.
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03.11.2024 13:16 Відповісти
В мене теж була, тупа як каністра, но в ліжку... !
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03.11.2024 13:20 Відповісти
ну, навіщо ви так про дівчуль?
ви ж знаєте, що каністра, або на половину повна, або наполовину пуста.
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03.11.2024 13:28 Відповісти
Ну ось і Женька Казановенко...
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03.11.2024 15:00 Відповісти
Поперёк???
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03.11.2024 14:03 Відповісти
Рашисты свозят колонами автобусов манкуртов на выборы в Молдову и по всех заграничные избирательных участках
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03.11.2024 12:54 Відповісти
через гондурас.
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03.11.2024 12:59 Відповісти
Вчера новость была на Цензоре. 150 человек Москва - Турция - Болгария - Молдова.
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03.11.2024 14:05 Відповісти
Кацапи мабуть чимало грошей вкидають в перемогу цього Папазогло.
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03.11.2024 13:00 Відповісти
якщо кацапи звозять туди молдаван - заробітчан з росії,
то запитання- яким шляхом вони туди їх доставляють?

Ми гобнуті, чи що?
Так автобусами через територію України вони провезуть туди
армію росії?????????
Це якими треба бути, щоб
дозволяти кацапським автобусам шлятись через територію України???????
У нас бомбардують мирних щодня
А ці автобуси недоторкані?????
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03.11.2024 13:11 Відповісти
На Туреччину, потім на Болгарію через Румунію. Вже писали про ц
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03.11.2024 13:13 Відповісти
А москва- Варшава- Львів- Тернопіль - Чернівці не бачили такого?
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03.11.2024 13:16 Відповісти
То подивіться
Самі перевіряйте хоч щось,
а ви лише газети читаєте
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03.11.2024 13:17 Відповісти
Бачив через Мюнхен. Дуже багато скористалось тим шляхом
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03.11.2024 13:18 Відповісти
Не треба заважати людині шукати зраду. А то спати не зможе.
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03.11.2024 13:17 Відповісти
Це ви мені?
це на тому сайті, де всі тільки й киздять про те,
що зеля найгірший президент,і все , що хоч трохи торкається його,
то є зрада????
а пєтя - то овва
який гігант мислі
просто смішно.
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03.11.2024 13:21 Відповісти
німецькій марфі знову петро навалив у панталони!
слава найшашличнішому лідору, який закінчив війну та є щирим некрадієм та незрадником
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03.11.2024 14:04 Відповісти
крім майн гот
більше я нічого сказати не можу
ми говоримо, що у кацапів путіним промиті мізки
а скільки у наших неповноцінних мізки промиті порошенком?????
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03.11.2024 14:58 Відповісти
А до чого тут Зеля чи Петя? Була ж новина що переправляють через Туреччину. Про всяк випадок нагадую, що у Молдови є вихід до Чорного моря. Порт один, але таки присутній.
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03.11.2024 14:05 Відповісти
там зраду вгорі шукають
тут кожен день вавкають, що зрада
а до мене вчепились
про це й мова була.
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03.11.2024 14:59 Відповісти
Победы Санду!
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03.11.2024 14:08 Відповісти
Комусь дуже хочеться штукатурити в чужій країні за безцінь та бути тупим песонажем з анекдоту
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03.11.2024 14:37 Відповісти
Є надія, що переможе Майя Санду! А що стосується самих молдован, то вони хороші люди. Не зустрічав у своєму житті жодного поганого. Підтримую коментарі, які написані вище, що молдаванки красиві жінки і не розбещені. А ще по історії, наші козаки, яких переслідувала влада, втікали в Молдову і ті їх приймали, як сьогодні приймає наших біженців Європа.
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03.11.2024 17:07 Відповісти
Не тільки тікали,а ще й колись і господарювали
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03.11.2024 17:36 Відповісти
Майе нужно было не валять дурака, а запрашивать помощь у Украины на ликвидацию гадючника в Тирасполе, а потом объединятся с Румынией и восстанавливать страну на деньги ЕС. А теперь она держится за жопу, и никто не знает чем обернутся эти выборы и для Молдавии и для Украины.
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03.11.2024 19:27 Відповісти
 
 