Сьогодні у Молдові другий тур президентських виборів

Сьогодні, 3 листопада 2024 року, у Молдові другий тур президентських виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У першому турі Санду набрала понад 42% голосів, Стояногло - майже 26%.

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.

У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 - на території Молдови, а 231 - за кордоном.

Стояногло балансує між Сходом і Заходом, його риторика контрастує з політикою Санду, за президентства якої Молдова розірвала зв’язки з Кремлем та підтримала Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опонент Санду Стояногло заявив, що підтримує Україну у війні проти РФ та планує зміцнювати відносини з Києвом у разі перемоги на виборах

Санду заявляє, що Стояногло - людина Кремля, а його перемога загрожує невизначеністю та нестабільністю. Стояногло каже, що це неправда, та звинувачує Санду в політиці розколу країни, де значна кількість населення є російськомовним.

Результати голосування зададуть тон парламентським виборам наступного року, на яких партія Санду буде боротися за збереження більшості.

Нагадаємо, що у неділю, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори. До другого туру виборів вийшли чинна президентка Майя Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло.