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Влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів

Влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів

Влада Молдови заявляє про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю, 3 листопада.

Про це у соцмережі Х написав радник з національної безпеки чинної президентки Маї Санду Станіслав Секрієру, повідомляє Цензор.НЕТ.

Радник Санду Секрієру заявляє, що дії Росії можуть "з високою ймовірністю зірвати результати виборів".

Серед прикладів втручання у вибори Секрієру назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур.

Він наголосив, що влада РФ несе відповідальність за те, що відбувається в Придністровському регіоні Молдови, що підтверджено кількома рішеннями ЄСПЛ.

Читайте також: Сьогодні у Молдові другий тур президентських виборів

Окрім цього, за словами радника Санду, спостерігається організоване транспортування виборців з Росії. Автобуси та великі чартерні рейси доставляють виборців на виборчі дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську, про що повідомляють російські пропагандистські канали.

Секрієру додав, що влада Молдови перебуває у стані підвищеної готовності.

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

Читайте також: Громадян Молдови з Росії привозять до країни безкоштовними автобусами для участі у виборах, - ЗМІ

Автор: 

вибори (6724) Молдова (2096) росія (66417)


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Топ коментарі
+45
Кацап скрізь має засунути своє свиняче рило і зробити руїну, там де був порядок. Такі вони кацапи, де вони там - кров, брехня, і гори трупів!
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03.11.2024 17:34 Відповісти
+30
Вдова Собчака русофобствуєт. )))

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03.11.2024 17:51 Відповісти
+22
Я б звісно міг похвилюватись щодо нашого вступу в ЄС, адже Україна іде одним блоком з Молдовою. І якщо вони оберуть рашиста.... то і в нас будуть проблеми з вступом.
Але з іншого боку, дивлячись на реальний, а не телемарафонний прогрес, схоже навіть Стояногло в разі перемоги на виборах, заведе їх в ЄС швидше, аніж Зеленський.
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03.11.2024 17:35 Відповісти
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А в чому втручання? Сприяють, щоб максимальна кількість громадян проголосувала.
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03.11.2024 18:51 Відповісти
зебілка?
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03.11.2024 20:04 Відповісти
Цікаво, там персонал на виборчих дільницях є ?? Вони перевіряють по списках, чи як ?

На виборах біля кожної дільниці поліція, яка зобов"язана реагувати на заяви Голови виборчої комісії.
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03.11.2024 19:01 Відповісти
Послезавтра мы голосуем!
Интересно за кого будет голосовать Россия.
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03.11.2024 19:03 Відповісти
500 000 голосів ..та феесбе вже 100 000 паспортів надрукувало і зараз в консульствах зроблять ход лошадью
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03.11.2024 19:07 Відповісти
голоси де підраховуються?
В Молдові?
яка проблема зробити так, щоб свиняча кацапська морда
, всунута у вибори,
не смерділа?
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03.11.2024 19:59 Відповісти
"Серед прикладів втручання у вибори Секрієру назвав організоване підвезення виборців з Придністров'я..." Ну і хто вам лікарь? Точно така хрень була в Україні на виборах 2019 року. Завозили і з Днбаса, і з Крима. В Дніпрі по 50-60 чоловік прописували в однокімнатній квартирі і всім було *****, тепер виють, як Сірко на морозі. А все просто вирішується - не пропускати на кордоні.
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03.11.2024 19:59 Відповісти
Сепаратистів-зрадників з придністров'я треба було позбавити права голосу
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03.11.2024 20:36 Відповісти
Вибори у Молдові: "заміновано" міст, яким їдуть голосувати з Придністров'я
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03.11.2024 21:08 Відповісти
Самое ужастное что не ввели визовый режим с рашкой в 1991 году. Что за херня была в головах, я не знаю. Теперь надо выйти на "границы 91 года"? Какие в сраку границы? Границы никогда не было. Ублюдочные все *********** не сделали самого главного - не сделали границы с рашкой. Надо было 10 метровым забором отгородиться и забыть про ублюдков, но ссаный "юга-васток" же не хотел визовый режим, теперь отгребает...
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04.11.2024 00:31 Відповісти
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