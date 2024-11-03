Влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів
Влада Молдови заявляє про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю, 3 листопада.
Про це у соцмережі Х написав радник з національної безпеки чинної президентки Маї Санду Станіслав Секрієру, повідомляє Цензор.НЕТ.
Радник Санду Секрієру заявляє, що дії Росії можуть "з високою ймовірністю зірвати результати виборів".
Серед прикладів втручання у вибори Секрієру назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур.
Він наголосив, що влада РФ несе відповідальність за те, що відбувається в Придністровському регіоні Молдови, що підтверджено кількома рішеннями ЄСПЛ.
Окрім цього, за словами радника Санду, спостерігається організоване транспортування виборців з Росії. Автобуси та великі чартерні рейси доставляють виборців на виборчі дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську, про що повідомляють російські пропагандистські канали.
Секрієру додав, що влада Молдови перебуває у стані підвищеної готовності.
Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбувається другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).
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На виборах біля кожної дільниці поліція, яка зобов"язана реагувати на заяви Голови виборчої комісії.
Интересно за кого будет голосовать Россия.
В Молдові?
яка проблема зробити так, щоб свиняча кацапська морда
, всунута у вибори,
не смерділа?