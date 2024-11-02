Громадян Молдови з Росії привозять до країни безкоштовними автобусами для участі у виборах, - ЗМІ

Близько 150 громадян Молдови доставили з Росії до другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться у неділю, 3 листопада.

Про це повідомляє IPN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що три автобуси з громадянами Молдови, які повертаються з Російської Федерації, прибули в ніч проти 2 листопада до пункту пропуску Кахул-Оанча.

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Джерела у Митній службі та Прикордонній поліції повідомили IPN, що у трьох автобусах було близько 150 осіб, які безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

Співрозмовники додають, що в Стамбулі (Туреччина) пасажирів, які безкоштовно прилетіли з Російської Федерації, зустріли три автобуси з молдовськими номерами, які попрямували до Болгарії.

Там пасажирів пересадили у три інші автобуси, що належать болгарській компанії, на яких вони прибули на прикордонний перехід Кахул-Оанча.

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Поговоривши з пасажирами, співробітники митниці встановили, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт вони не платили.

У Російській Федерації їм було сказано: безкоштовний транспорт організований для громадян, які бажають повернутися додому, щоб узяти участь у другому турі президентських виборів.

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).