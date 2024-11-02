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Новини
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Громадян Молдови з Росії привозять до країни безкоштовними автобусами для участі у виборах, - ЗМІ

Автобус

Близько 150 громадян Молдови доставили з Росії до другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться у неділю, 3 листопада.

Про це повідомляє IPN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що три автобуси з громадянами Молдови, які повертаються з Російської Федерації, прибули в ніч проти 2 листопада до пункту пропуску Кахул-Оанча.

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Джерела у Митній службі та Прикордонній поліції повідомили IPN, що у трьох автобусах було близько 150 осіб, які безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

Співрозмовники додають, що в Стамбулі (Туреччина) пасажирів, які безкоштовно прилетіли з Російської Федерації, зустріли три автобуси з молдовськими номерами, які попрямували до Болгарії.

Там пасажирів пересадили у три інші автобуси, що належать болгарській компанії, на яких вони прибули на прикордонний перехід Кахул-Оанча.

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Поговоривши з пасажирами, співробітники митниці встановили, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт вони не платили.

У Російській Федерації їм було сказано: безкоштовний транспорт організований для громадян, які бажають повернутися додому, щоб узяти участь у другому турі президентських виборів.

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбудеться другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

Автор: 

вибори (6724) Молдова (2096) росія (66417)


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Топ коментарі
+11
***** сраку рве.
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02.11.2024 19:32 Відповісти
+8
- Карусєлі!

Як сказав би Ківалов та Хфьодарич
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02.11.2024 20:05 Відповісти
+7
Сподіваюсь, що на кордонах їх "зафіксували"...
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02.11.2024 19:38 Відповісти
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02.11.2024 19:32 Відповісти
***** сраку рве.
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02.11.2024 19:32 Відповісти
Сподіваюсь, що на кордонах їх "зафіксували"...
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02.11.2024 19:38 Відповісти
Не карається. Хоч верблюдами.
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02.11.2024 19:43 Відповісти
Прикро що не платили за проїзд, чи про що стаття?
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02.11.2024 19:43 Відповісти
Фигассе крюк
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02.11.2024 19:52 Відповісти
Сама Рашка среагировала бы мгновенно и нашла бы способ не дать им голосовать. Но демократии возят сопли по столу и не знают что делать или не могут.
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02.11.2024 19:59 Відповісти
- Карусєлі!

Як сказав би Ківалов та Хфьодарич
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02.11.2024 20:05 Відповісти
Вот вам и выборы. Представьте что будет если в Украине проведут выборы и к чему они приведут если учесть что половина страны сейчас на выезде. Фактически 50% голосовать будут на заграничных участках в том числе в Сосии. Поетому сейчас ************* и рвут так жопу чтобы провести переговоры, снять военное положение и провести выборы. Результат будет очевиден. Самый главный лозунг у прокацапленных партий будет миру мир нет мобилизации
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02.11.2024 20:14 Відповісти
Так не разрешить голосовтаь в России. В чем проблема.
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02.11.2024 20:20 Відповісти
Серьезно? Думаешь проигравшая Украина будет иметь какое то право голоса? Да к тому же для ***** ето будет поводом сказать что Украина нарушила договоры и притесняет права рузгоязычных и будет поводом возобновления войны. Но Запад етого не даст. Запад заставит Украину признать все чего хочет ***** лишьбынебылаескалации.
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02.11.2024 20:24 Відповісти
Не вийде. В кацапії зараз немає представництв України, їм просто ніде буде голосувати. Навіть якщо буде якесь перемир'я, Україна не зобов'язана відновлювати роботу своїх диппредставництв в кацапії.
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03.11.2024 05:12 Відповісти
Аууу!!! Проснитесь!!! Вы в каком мире сейчас живете. Думаете ***** остановит что на Сосии нету украинских диппредставительств? Да он быстро заставит Украину возобновить все отношения с Сосией или в крайнем случае на пеньках проголосуют и Украину вынудят признать результаты что там нарисуют. Посмотрите что сейчас творится на выборах в Молдове. Рашисты колонами автобусов возят карусели на выборы. И ето при том что у Сосии и Молдовы нету общей границы. А у нас Сосия проведет выборы фактически под дулами своих автоматов. Или как говорят росийские блогеры, Сосия не признает никакие выборы пока не выберут проросийского гауляйтера которого выдвинет *****.
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03.11.2024 09:02 Відповісти
Думаю, що ці 150 особин точно завалять позицію президента Молдови. А усе комуністичне гімно з Приднестров'я буде комендувати народом Молдови за безоплатний газ. Так?
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02.11.2024 20:24 Відповісти
Так їх возитимуть голосувати з ділянки до ділянки як було колись у нас при ПР
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03.11.2024 12:55 Відповісти
а ще п'ятеро дістаються через гондурас.
а ще двоє штурмують паркан в австраліїї, що б намахлювати на виборах.
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02.11.2024 20:37 Відповісти
Кацапи витрачають шалені кошти, щоб комусь нагадити .
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02.11.2024 21:17 Відповісти
Параша отсосёт. Завтра Майя Санду заслуженно получит свой второй Президентский срок.
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02.11.2024 21:21 Відповісти
Завозять протестуючих"виноробів",як в Україні шахтарів.. ))
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02.11.2024 23:48 Відповісти
 
 