Граждан Молдовы из России привозят в страну бесплатными автобусами для участия в выборах, - СМИ

Около 150 граждан Молдовы доставили из России ко второму туру выборов президента Молдовы, который состоится в воскресенье, 3 ноября.

Об этом сообщает IPN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что три автобуса с гражданами Молдовы, возвращающихся из Российской Федерации, прибыли в ночь на 2 ноября в пункт пропуска Кахул-Оанча.

Источники в Таможенной службе и Пограничной полиции сообщили IPN, что в трех автобусах было около 150 человек, которые бесплатно перелетели самолетом из Москвы в Стамбул, а оттуда продолжили свой путь на автобусе.

Собеседники добавляют, что в Стамбуле (Турция) пассажиров, которые бесплатно прилетели из Российской Федерации, встретили три автобуса с молдавскими номерами, которые направились в Болгарию.

Там пассажиров пересадили в три других автобуса, принадлежащих болгарской компании, на которых они прибыли на пограничный переход Кахул-Оанча.

Поговорив с пассажирами, сотрудники таможни установили, что ни за авиаперелет, ни за автотранспорт они не платили.

В Российской Федерации им было сказано: бесплатный транспорт организован для граждан, желающих вернуться домой, чтобы принять участие во втором туре президентских выборов.

Напомним, 3 ноября в Молдове состоится второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).