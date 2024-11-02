РУС
Новости
5 977 19

Граждан Молдовы из России привозят в страну бесплатными автобусами для участия в выборах, - СМИ

Автобус

Около 150 граждан Молдовы доставили из России ко второму туру выборов президента Молдовы, который состоится в воскресенье, 3 ноября.

Об этом сообщает IPN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что три автобуса с гражданами Молдовы, возвращающихся из Российской Федерации, прибыли в ночь на 2 ноября в пункт пропуска Кахул-Оанча.

Также читайте: РФ активизировала свои гибридные атаки, об этом свидетельствуют события в Молдове и Грузии, - Науседа

Источники в Таможенной службе и Пограничной полиции сообщили IPN, что в трех автобусах было около 150 человек, которые бесплатно перелетели самолетом из Москвы в Стамбул, а оттуда продолжили свой путь на автобусе.

Собеседники добавляют, что в Стамбуле (Турция) пассажиров, которые бесплатно прилетели из Российской Федерации, встретили три автобуса с молдавскими номерами, которые направились в Болгарию.

Там пассажиров пересадили в три других автобуса, принадлежащих болгарской компании, на которых они прибыли на пограничный переход Кахул-Оанча.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Молдове: в первом туре Санду получила 42,49% голосов, Стояногло – 25,95%

Поговорив с пассажирами, сотрудники таможни установили, что ни за авиаперелет, ни за автотранспорт они не платили.

В Российской Федерации им было сказано: бесплатный транспорт организован для граждан, желающих вернуться домой, чтобы принять участие во втором туре президентских выборов.

Напомним, 3 ноября в Молдове состоится второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).

Автор: 

выборы (24794) Молдова (1929) россия (97399)
Топ комментарии
+11
***** сраку рве.
02.11.2024 19:32 Ответить
+8
- Карусєлі!

Як сказав би Ківалов та Хфьодарич
02.11.2024 20:05 Ответить
+7
Сподіваюсь, що на кордонах їх "зафіксували"...
02.11.2024 19:38 Ответить
"Люлёк! А как там в Чили - я волнуюсь!" (с)
02.11.2024 19:32 Ответить
***** сраку рве.
02.11.2024 19:32 Ответить
Сподіваюсь, що на кордонах їх "зафіксували"...
02.11.2024 19:38 Ответить
Не карається. Хоч верблюдами.
02.11.2024 19:43 Ответить
Прикро що не платили за проїзд, чи про що стаття?
02.11.2024 19:43 Ответить
Фигассе крюк
02.11.2024 19:52 Ответить
Сама Рашка среагировала бы мгновенно и нашла бы способ не дать им голосовать. Но демократии возят сопли по столу и не знают что делать или не могут.
02.11.2024 19:59 Ответить
- Карусєлі!

Як сказав би Ківалов та Хфьодарич
02.11.2024 20:05 Ответить
Вот вам и выборы. Представьте что будет если в Украине проведут выборы и к чему они приведут если учесть что половина страны сейчас на выезде. Фактически 50% голосовать будут на заграничных участках в том числе в Сосии. Поетому сейчас ************* и рвут так жопу чтобы провести переговоры, снять военное положение и провести выборы. Результат будет очевиден. Самый главный лозунг у прокацапленных партий будет миру мир нет мобилизации
02.11.2024 20:14 Ответить
Так не разрешить голосовтаь в России. В чем проблема.
02.11.2024 20:20 Ответить
Серьезно? Думаешь проигравшая Украина будет иметь какое то право голоса? Да к тому же для ***** ето будет поводом сказать что Украина нарушила договоры и притесняет права рузгоязычных и будет поводом возобновления войны. Но Запад етого не даст. Запад заставит Украину признать все чего хочет ***** лишьбынебылаескалации.
02.11.2024 20:24 Ответить
Не вийде. В кацапії зараз немає представництв України, їм просто ніде буде голосувати. Навіть якщо буде якесь перемир'я, Україна не зобов'язана відновлювати роботу своїх диппредставництв в кацапії.
03.11.2024 05:12 Ответить
Аууу!!! Проснитесь!!! Вы в каком мире сейчас живете. Думаете ***** остановит что на Сосии нету украинских диппредставительств? Да он быстро заставит Украину возобновить все отношения с Сосией или в крайнем случае на пеньках проголосуют и Украину вынудят признать результаты что там нарисуют. Посмотрите что сейчас творится на выборах в Молдове. Рашисты колонами автобусов возят карусели на выборы. И ето при том что у Сосии и Молдовы нету общей границы. А у нас Сосия проведет выборы фактически под дулами своих автоматов. Или как говорят росийские блогеры, Сосия не признает никакие выборы пока не выберут проросийского гауляйтера которого выдвинет *****.
03.11.2024 09:02 Ответить
Думаю, що ці 150 особин точно завалять позицію президента Молдови. А усе комуністичне гімно з Приднестров'я буде комендувати народом Молдови за безоплатний газ. Так?
02.11.2024 20:24 Ответить
Так їх возитимуть голосувати з ділянки до ділянки як було колись у нас при ПР
03.11.2024 12:55 Ответить
а ще п'ятеро дістаються через гондурас.
а ще двоє штурмують паркан в австраліїї, що б намахлювати на виборах.
02.11.2024 20:37 Ответить
Кацапи витрачають шалені кошти, щоб комусь нагадити .
02.11.2024 21:17 Ответить
Параша отсосёт. Завтра Майя Санду заслуженно получит свой второй Президентский срок.
02.11.2024 21:21 Ответить
Завозять протестуючих"виноробів",як в Україні шахтарів.. ))
02.11.2024 23:48 Ответить
 
 