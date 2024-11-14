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Новини Війна
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Вивісив триколор РФ над Луганською ОДА у 2014 році: Ватажку "Луганської гвардії" Прокопіву повідомлено про підозру, - СБУ

Підозра ватажку

Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника Лі Вон Чоля – українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопів), який у 2014 році брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановило слідство?

Як зазначається, потім Прокопів воював у складі окупаційних угруповань РФ проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті.

У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники вщент розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив зрадник, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ватажок "Луганської гвардії" у полоні: інтерв’ю з активним учасником проросійських заворушень 2014 року. ВIДЕО

За даними слідства, після захоплення Луганської ОДА зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів.

При цьому від 24 лютого 2022 року бойовик разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.

Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення Росії.

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Підозри Герману Прокопіву

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Вчиняли підпали та шпигували для РФ: Двох агентів російських спецслужб затримали на Запоріжжі та Волині, - СБУ. ФОТОрепортаж 

Полонений зрадник Герман Прокопів Лі Вон Чоль отримв підозру СБУ

Інтерв'ю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова з полоненим зрадником Германом Прокопівом (Лі Вон Чоль) читайте тут.

Автор: 

полон (1554) СБУ (12790) державна зрада (1681) підозра (759) Луганська область (4876)


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А не пожизненное за такой букет?
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14.11.2024 17:34 Відповісти
Краще б матаролу вивісив...
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14.11.2024 17:39 Відповісти
А що цей недоносок не вбивав наших військових?Може би йому наш суд(найгуманніший суд у світі) дав рік умовно?
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14.11.2024 17:42 Відповісти
Фуле, ета же русськая весна была. Рузькие они такие, разноцветные. Особенно хорошо видно когда сдохнут.
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14.11.2024 17:45 Відповісти
Та повісьте його з триколором в жопі, нічого довічно "маринувати"!
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14.11.2024 18:10 Відповісти
Якщо не довічне, тоді він слуга народу !
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14.11.2024 18:17 Відповісти
Він опіздав, треба було до 2019 року здаватися, тоді міг би стати "слугою".
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14.11.2024 19:06 Відповісти
Гав но сепарське! Що ми його кормити будемо 15 років. ***** в канаву. ***** недоразвіт
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14.11.2024 21:26 Відповісти
 
 