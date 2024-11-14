Вивісив триколор РФ над Луганською ОДА у 2014 році: Ватажку "Луганської гвардії" Прокопіву повідомлено про підозру, - СБУ
Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника Лі Вон Чоля – українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопів), який у 2014 році брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що встановило слідство?
Як зазначається, потім Прокопів воював у складі окупаційних угруповань РФ проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті.
У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники вщент розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив зрадник, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.
За даними слідства, після захоплення Луганської ОДА зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів.
При цьому від 24 лютого 2022 року бойовик разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.
Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів рашистів у ході повномасштабного вторгнення Росії.
Підозри Герману Прокопіву
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Інтерв'ю головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова з полоненим зрадником Германом Прокопівом (Лі Вон Чоль) читайте тут.
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