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Новости Война
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Вывесил триколор РФ над Луганской ОГА в 2014 году: Главарю "Луганской гвардии" Прокопиву сообщено о подозрении, - СБУ

Підозра ватажку

Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя Ли Вон Чоля - украинского гражданина корейского происхождения (также известного под псевдонимом Герман Прокопив), который в 2014 году участвовал в захвате Луганской областной госадминистрации, с которой сорвал украинский флаг и вместо него установил российский триколор.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило следствие?

Как отмечается, затем Прокопов воевал в составе оккупационных группировок РФ против сил АТО, а после начала полномасштабной войны атаковал боевые позиции Сил обороны на восточном фронте.

В октябре 2024 года в районе Спирного в Донецкой области украинские защитники полностью разгромили штурмовую роту оккупантов, в которую входил предатель, а его как единственного уцелевшего взяли в плен.

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По данным следствия, после захвата Луганской ОГА злоумышленник участвовал в массовых беспорядках, устраивал пророссийские митинги и драки, а также запугивал местных патриотов.

При этом с 24 февраля 2022 года боевик вместе с российскими оккупантами захватывал города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск на Луганщине, а также поселок Спирное в Донецкой области.

После задержания предатель дал обличительные показания относительно захвата Луганска в 2014 году и военных преступлений рашистов в ходе полномасштабного вторжения России.

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Подозрения Герману Прокопову

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили Ли Вон Чолю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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Полонений зрадник Герман Прокопів Лі Вон Чоль отримв підозру СБУ

Интервью главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с пленным предателем Германом Прокопивом (Ли Вон Чоль) читайте здесь.

Автор: 

плен (2602) СБУ (19871) государственная измена (1534) подозрение (485) Луганская область (6494)


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А не пожизненное за такой букет?
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14.11.2024 17:34 Ответить
Краще б матаролу вивісив...
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14.11.2024 17:39 Ответить
А що цей недоносок не вбивав наших військових?Може би йому наш суд(найгуманніший суд у світі) дав рік умовно?
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14.11.2024 17:42 Ответить
Фуле, ета же русськая весна была. Рузькие они такие, разноцветные. Особенно хорошо видно когда сдохнут.
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14.11.2024 17:45 Ответить
Та повісьте його з триколором в жопі, нічого довічно "маринувати"!
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14.11.2024 18:10 Ответить
Якщо не довічне, тоді він слуга народу !
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14.11.2024 18:17 Ответить
Він опіздав, треба було до 2019 року здаватися, тоді міг би стати "слугою".
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14.11.2024 19:06 Ответить
Гав но сепарське! Що ми його кормити будемо 15 років. ***** в канаву. ***** недоразвіт
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14.11.2024 21:26 Ответить
 
 