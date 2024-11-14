Вывесил триколор РФ над Луганской ОГА в 2014 году: Главарю "Луганской гвардии" Прокопиву сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя Ли Вон Чоля - украинского гражданина корейского происхождения (также известного под псевдонимом Герман Прокопив), который в 2014 году участвовал в захвате Луганской областной госадминистрации, с которой сорвал украинский флаг и вместо него установил российский триколор.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило следствие?

Как отмечается, затем Прокопов воевал в составе оккупационных группировок РФ против сил АТО, а после начала полномасштабной войны атаковал боевые позиции Сил обороны на восточном фронте.

В октябре 2024 года в районе Спирного в Донецкой области украинские защитники полностью разгромили штурмовую роту оккупантов, в которую входил предатель, а его как единственного уцелевшего взяли в плен.

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По данным следствия, после захвата Луганской ОГА злоумышленник участвовал в массовых беспорядках, устраивал пророссийские митинги и драки, а также запугивал местных патриотов.

При этом с 24 февраля 2022 года боевик вместе с российскими оккупантами захватывал города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск на Луганщине, а также поселок Спирное в Донецкой области.

После задержания предатель дал обличительные показания относительно захвата Луганска в 2014 году и военных преступлений рашистов в ходе полномасштабного вторжения России.

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Подозрения Герману Прокопову

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили Ли Вон Чолю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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Интервью главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова с пленным предателем Германом Прокопивом (Ли Вон Чоль) читайте здесь.