Повернули на роботу митника, якого взяли на хабарі 700 тис. доларів

Фігуранта гучної справи про перевезення 700 тисяч доларів Михайла Бурдейного перевели на роботу в нову митницю. З 22 жовтня він обіймає посаду начальника відділу митного оформлення №6 на митному посту "Ягодин".

Про це у повідомляє Центр журналістських розслідувань "Сила правди", інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, у червні 2021-го року на дорозі Київ-Чоп у Рівненській області співробітники Державного бюро розслідувань зупинили автівку "Audi Q7", за кермом якої перебував митник Михайло Бурдейний. Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці виявили понад 704,3 тисячі доларів. Правоохоронці відкрили справи за кількома статтями Кримінального кодексу. Щоправда, згодом стало відомо, що суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690,3 тисячі доларів.

Втім, після майже півтора року розслідування, наприкінці 2022, справу щодо Бурдейного закрили. Гроші виявилися не його, а начебто справжній їх власник вирішив передати їх на потреби ЗСУ.

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш пояснила, що з Михайла Бурдейного познімали всі підозри.

"У нього є рішення судів про те, що він не винен, про те, що гроші не його, і ці гроші були перераховані власником на користь ЗСУ, юридичних підстав звільняти Бурдейного немає", – прокоментувала вона.

За словами речниці, з 2015 року митник працював на Волинській митниці Державної фіскальної служби. У 2019 році його перевели у штат оновленої митниці. Логіка тієї реформи полягала у тому, щоб відмежувати митницю від податкової служби. Внаслідок цього з’явилася окрема юридична особа – Волинська митниця Держмитслужби. Саме в цьому відомстві поки тривало кримінальне провадження за Михайлом Бурдейним залишалося робоче місце. Згодом Волинська митниця як юридична особа перестала існувати і тепер є підрозділом Держмитслужби і підпорядковується їй напряму.

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З кінця жовтня 2024 року Михайла Бурдейного перевели на нову посаду. Нині він – начальник відділу митного оформлення №6 на митному посту "Ягодин".

"Довго, з огляду на гучну справу, рішення щодо Бурдейного не приймалося. Але, оскільки всі правоохоронні органи познімали усі підозри, а те, в чому його підозрювали, не підтвердилося, його зобов’язані були призначити в нову структуру. Власне це і було зроблено. У Волинській митниці Держмитслужби Бурдейний займав трохи вищу посаду, аніж зараз", – повідомила Черниш.

Призначив Бурдейного на нову посаду у жовтні виконувач обов’язків начальника Волинської митниці Андрій Чаборай. 6 листопада, після того, як інформація про таке кадрове рішення набула розголосу, він повернувся працювати на Львівщину, а керувати Волинською митницею тимчасово буде посадовець з Київської.

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