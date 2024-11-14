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Повернули на роботу митника, якого взяли на хабарі 700 тис. доларів

митник Бурдейний віз в багажнику 700 тис. дол.

Фігуранта гучної справи про перевезення 700 тисяч доларів Михайла Бурдейного перевели на роботу в нову митницю. З 22 жовтня він обіймає посаду начальника відділу митного оформлення №6 на митному посту "Ягодин".

Про це у повідомляє Центр журналістських розслідувань "Сила правди", інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, у червні 2021-го року на дорозі Київ-Чоп у Рівненській області співробітники Державного бюро розслідувань зупинили автівку "Audi Q7", за кермом якої перебував митник Михайло Бурдейний. Під час обшуку у багажнику авто правоохоронці виявили понад 704,3 тисячі доларів. Правоохоронці відкрили справи за кількома статтями Кримінального кодексу. Щоправда, згодом стало відомо, що суд наклав арешт не на всю суму, а лише на 690,3 тисячі доларів.

Втім, після майже півтора року розслідування, наприкінці 2022, справу щодо Бурдейного закрили. Гроші виявилися не його, а начебто справжній їх власник вирішив передати їх на потреби ЗСУ.

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш пояснила, що з Михайла Бурдейного познімали всі підозри.

"У нього є рішення судів про те, що він не винен, про те, що гроші не його, і ці гроші були перераховані власником на користь ЗСУ, юридичних підстав звільняти Бурдейного немає", – прокоментувала вона.

За словами речниці, з 2015 року митник працював на Волинській митниці Державної фіскальної служби. У 2019 році його перевели у штат оновленої митниці. Логіка тієї реформи полягала у тому, щоб відмежувати митницю від податкової служби. Внаслідок цього з’явилася окрема юридична особа – Волинська митниця Держмитслужби. Саме в цьому відомстві поки тривало кримінальне провадження за Михайлом Бурдейним залишалося робоче місце. Згодом Волинська митниця як юридична особа перестала існувати і тепер є підрозділом Держмитслужби і підпорядковується їй напряму.

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З кінця жовтня 2024 року Михайла Бурдейного перевели на нову посаду. Нині він – начальник відділу митного оформлення №6 на митному посту "Ягодин".

"Довго, з огляду на гучну справу, рішення щодо Бурдейного не приймалося. Але, оскільки всі правоохоронні органи познімали усі підозри, а те, в чому його підозрювали, не підтвердилося, його зобов’язані були призначити в нову структуру. Власне це і було зроблено. У Волинській митниці Держмитслужби Бурдейний займав трохи вищу посаду, аніж зараз", – повідомила Черниш.

Призначив Бурдейного на нову посаду у жовтні виконувач обов’язків начальника Волинської митниці Андрій Чаборай. 6 листопада, після того, як інформація про таке кадрове рішення набула розголосу, він повернувся працювати на Львівщину, а керувати Волинською митницею тимчасово буде посадовець з Київської.

Також читайте: Схема на 300 мільйонів на Чернівецькій митниці: Четверо підозрюваних уклали угоду з прокурорами і уникли тюрми

Автор: 

митниця (1871) Михайло Бурдейний (3) Волинська область (861)


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Топ коментарі
+33
Талантливый человек.
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14.11.2024 22:53
+32
3.14здець повний! Як таке можливо....?
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14.11.2024 22:54
+31
Цінний кадр блд
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14.11.2024 22:54
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різати курку, яка талановито несе золоті яйця навіть останній ідіот не буде
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15.11.2024 07:08 Відповісти
Чому посадили, не правильно ділився, чому випустили, до хлопця дійшло став правильно ділитися
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15.11.2024 07:28 Відповісти
один знайомий митник мені сказав: "Я навіть в його сторону не гляну якщо мені не дадуть штуку баксів".
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15.11.2024 07:29 Відповісти
Чомусь я не здивований. Коли читаєш такі новини, розумієш "велике" бажання наших громадян йти до армії і ціною власного життя захищати цих покидьків.
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15.11.2024 07:30 Відповісти
Та їх всіх треба саджати...і речнецю теж...
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15.11.2024 07:38 Відповісти
цього вже замало
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15.11.2024 11:35 Відповісти
Напевно українські митники гірші за всих у світі. Зробив такий висновок з особистого досвіду, а не з цієї публікації.
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15.11.2024 08:04 Відповісти
Раніше вище котірувались тільки молдавські. Як зараз там, - не знаю.
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15.11.2024 11:49 Відповісти
Кучка дров во дворе - семь лет тюряги.
Перевел на карточку шесть тысяч гривен - немедленно дай пояснення откуда,для чего и почему не уплачены налоги.
Сотни тысяч баксов в машине таможенника - у правоохранительной системы нет к нему претензий.
Плательщики налогов одеваются в секонд хенде,а прожиратели налогов,держслужбовцы, одеваются в Гучи и Дольче Габанна.
Замечательная страна.
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15.11.2024 08:06 Відповісти
'Замечательный" народ
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15.11.2024 08:08 Відповісти
Ця країна не має майбутнього...!!!
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15.11.2024 08:24 Відповісти
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15.11.2024 08:59 Відповісти
Тут у коментарях вже все сказано по суті, як є, вже добавляти немає що, окрім- п*здець....
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15.11.2024 09:00 Відповісти
1000% просто..."па-пріколу"......
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15.11.2024 10:24 Відповісти
Це та батьківщина яку я маю захищати
Тут скоріше про захист вкрадених грошей....
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15.11.2024 09:00 Відповісти
І я нея, і хата не моя, і гроші не мої! Видно комусь наверху ще потрібний, а може знає багато, щоб не розпатякав...
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15.11.2024 09:16 Відповісти
Когда вам говорят, что нужно защищать "нашу землю", они не врут.
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15.11.2024 09:49 Відповісти
Ідіть воюйте, слимаки, а не сидіть тут на цензорі зраду вичитуйте. Держава сама розбереться, хто більш потрібний в окопі, а хто на митниці.
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15.11.2024 10:04 Відповісти
Красти накрадене ще ніхто не придумав? Що за нарід...
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15.11.2024 10:05 Відповісти
Треш по рішенням судів митників лікарів. Це як вкрав не має жодної кримінальної справи. Тобто є підвищення та заохочення.Шановна влада ви є підари .
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15.11.2024 10:17 Відповісти
це ЗЕ-кривосуддя на ділі....
зато "па-пріколу"....
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15.11.2024 10:26 Відповісти
Лише 700 тисяч доларів? Та він майже чесний чоловік.
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15.11.2024 10:24 Відповісти
это другое, да ЗЕ Животные???
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15.11.2024 10:48 Відповісти
Всім зрозуміло, що ці 704,3 тисячі доларів належали не Бурдейний. Скоріше за все це була місячна корупційна платня Волинської митниці на гору . Хоча не можна виключати і того, що Бурдейний допомагав комусь перевезти ці гроші поза митним контролем. Але той факт, що його намагаються відновити на керівній посаді свідчить за те, що це був саме місячний внесок з Волинської митниці на гору. Бурдейний це не якийсь окремий хабарник, а напевне людина в корупційній системі, і тому його не кинуть, а будуть витягувати та допомагати...з використанням корумпованих суддів , ДБР, СБУ. Також факти свідчать, що корупціонери які сидять в Києві в керівництві митної служби, продовжують там перебувати і "працювати", і при цьому нічого не бояться. Їхню нахабність можна пояснити лише тим, що ймовірно вони співпрацюють та мають захист від СБУ та ДБР
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15.11.2024 10:59 Відповісти
Месячная плата ?) Я думаю, что дневная или недельная)
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15.11.2024 11:20 Відповісти
тю..., имею столько кеша - отдать на ВСУ что б откупиться такую сумма для него не проблема , отобьют за раз..*****
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15.11.2024 11:09 Відповісти
И как назвать такую страну
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15.11.2024 11:44 Відповісти
потрібна ініціатива про право приватної власності на таможню
а чому б ні?
всі питання зникнуть, як "з бєлих чблунь дим"
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15.11.2024 11:53 Відповісти
Розплатився, відмазався, проголодався та повернувся на роботу за грошима. Чіткий план.
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15.11.2024 13:03 Відповісти
Україну знищать не росіяни, її знищать свої ж громадяни. До речі, не перший раз в нашій історії.
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15.11.2024 15:32 Відповісти
Та пішла ця Україна в жопу разом з таким дибількуватим потужним рабським народом..... Ще якщо якісь пів року тому думав іти чи не йти на війну, то тепер точно не піду вмирати за цю ібануту країну......
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15.11.2024 17:41 Відповісти
Просто кончені ! Кацапи відпочивають!!
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15.11.2024 21:34 Відповісти
А як іначе це Україна всі хабарники здирники і злочинці на своїх місцях.
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16.11.2024 00:54 Відповісти
Ось як хотіли стати незалежними , а насправді за 30 років знищили країну, і в нагороду отримали війну , війну яка взагалі все знищить
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16.11.2024 01:00 Відповісти
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