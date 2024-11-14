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Новости Борьба с коррупцией
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Вернули на работу таможенника, пойманного на взятке 700 тыс. долларов

митник Бурдейний віз в багажнику 700 тис. дол.

Фигуранта громкого дела о перевозке 700 тысяч долларов Михаила Бурдейного перевели на работу в новую таможню. С 22 октября он занимает должность начальника отдела таможенного оформления №6 на таможенном посту "Ягодин".

Об этом сообщает Центр журналистских расследований "Сила правды", информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, в июне 2021-го года на дороге Киев-Чоп в Ривненской области сотрудники Государственного бюро расследований остановили машину "Audi Q7", за рулем которой находился таможенник Михаил Бурдейный. Во время обыска в багажнике авто правоохранители обнаружили более 704,3 тысячи долларов. Правоохранители открыли дела по нескольким статьям Уголовного кодекса. Правда, впоследствии стало известно, что суд наложил арест не на всю сумму, а только на 690,3 тыс. долларов.

Впрочем, после почти полутора лет расследования, в конце 2022 года, дело в отношении Бурдейного закрыли. Деньги оказались не его, а вроде бы настоящий их владелец решил передать их на нужды ВСУ.

Пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш объяснила, что с Михаила Бурдейного сняли все подозрения.

"У него есть решения судов о том, что он не виноват, о том, что деньги не его, и эти деньги были перечислены владельцем в пользу ВСУ, юридических оснований увольнять Бурдейного нет", - прокомментировала она.

По словам пресс-секретаря, с 2015 года таможенник работал на Волынской таможне Государственной фискальной службы. В 2019 году его перевели в штат обновленной таможни. Логика той реформы заключалась в том, чтобы отделить таможню от налоговой службы. В результате появилось отдельное юридическое лицо - Волынская таможня Гостаможслужбы. Именно в этом ведомстве пока длилось уголовное производство за Михаилом Бурдейным оставалось рабочее место. Впоследствии Волынская таможня как юридическое лицо перестала существовать и теперь является подразделением Гостаможслужбы и подчиняется ей напрямую.

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С конца октября 2024 года Михаила Бурдейного перевели на новую должность. Сейчас он - начальник отдела таможенного оформления №6 на таможенном посту "Ягодин".

"Долго, учитывая громкое дело, решение по Бурдейному не принималось. Но, поскольку все правоохранительные органы сняли все подозрения, а то, в чем его подозревали, не подтвердилось, его обязаны были назначить в новую структуру. Собственно это и было сделано. В Волынской таможне Гостаможслужбы Бурдейный занимал чуть более высокую должность, чем сейчас", - сообщила Черныш.

Назначил Бурдейного на новую должность в октябре исполняющий обязанности начальника Волынской таможни Андрей Чаборай. 6 ноября, после того, как информация о таком кадровом решении получила огласку, он вернулся работать на Львовщину, а руководить Волынской таможней временно будет чиновник из Киевской.

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Автор: 

таможня (1958) Михаил Бурдейный (3) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+33
Талантливый человек.
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14.11.2024 22:53
+32
3.14здець повний! Як таке можливо....?
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14.11.2024 22:54
+31
Цінний кадр блд
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14.11.2024 22:54
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різати курку, яка талановито несе золоті яйця навіть останній ідіот не буде
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15.11.2024 07:08 Ответить
Чому посадили, не правильно ділився, чому випустили, до хлопця дійшло став правильно ділитися
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15.11.2024 07:28 Ответить
один знайомий митник мені сказав: "Я навіть в його сторону не гляну якщо мені не дадуть штуку баксів".
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15.11.2024 07:29 Ответить
Чомусь я не здивований. Коли читаєш такі новини, розумієш "велике" бажання наших громадян йти до армії і ціною власного життя захищати цих покидьків.
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15.11.2024 07:30 Ответить
Та їх всіх треба саджати...і речнецю теж...
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15.11.2024 07:38 Ответить
цього вже замало
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15.11.2024 11:35 Ответить
Напевно українські митники гірші за всих у світі. Зробив такий висновок з особистого досвіду, а не з цієї публікації.
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15.11.2024 08:04 Ответить
Раніше вище котірувались тільки молдавські. Як зараз там, - не знаю.
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15.11.2024 11:49 Ответить
Кучка дров во дворе - семь лет тюряги.
Перевел на карточку шесть тысяч гривен - немедленно дай пояснення откуда,для чего и почему не уплачены налоги.
Сотни тысяч баксов в машине таможенника - у правоохранительной системы нет к нему претензий.
Плательщики налогов одеваются в секонд хенде,а прожиратели налогов,держслужбовцы, одеваются в Гучи и Дольче Габанна.
Замечательная страна.
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15.11.2024 08:06 Ответить
'Замечательный" народ
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15.11.2024 08:08 Ответить
Ця країна не має майбутнього...!!!
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15.11.2024 08:24 Ответить
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15.11.2024 08:59 Ответить
Тут у коментарях вже все сказано по суті, як є, вже добавляти немає що, окрім- п*здець....
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15.11.2024 09:00 Ответить
1000% просто..."па-пріколу"......
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15.11.2024 10:24 Ответить
Це та батьківщина яку я маю захищати
Тут скоріше про захист вкрадених грошей....
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15.11.2024 09:00 Ответить
І я нея, і хата не моя, і гроші не мої! Видно комусь наверху ще потрібний, а може знає багато, щоб не розпатякав...
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15.11.2024 09:16 Ответить
Когда вам говорят, что нужно защищать "нашу землю", они не врут.
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15.11.2024 09:49 Ответить
Ідіть воюйте, слимаки, а не сидіть тут на цензорі зраду вичитуйте. Держава сама розбереться, хто більш потрібний в окопі, а хто на митниці.
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15.11.2024 10:04 Ответить
Красти накрадене ще ніхто не придумав? Що за нарід...
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15.11.2024 10:05 Ответить
Треш по рішенням судів митників лікарів. Це як вкрав не має жодної кримінальної справи. Тобто є підвищення та заохочення.Шановна влада ви є підари .
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15.11.2024 10:17 Ответить
це ЗЕ-кривосуддя на ділі....
зато "па-пріколу"....
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15.11.2024 10:26 Ответить
Лише 700 тисяч доларів? Та він майже чесний чоловік.
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15.11.2024 10:24 Ответить
это другое, да ЗЕ Животные???
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15.11.2024 10:48 Ответить
Всім зрозуміло, що ці 704,3 тисячі доларів належали не Бурдейний. Скоріше за все це була місячна корупційна платня Волинської митниці на гору . Хоча не можна виключати і того, що Бурдейний допомагав комусь перевезти ці гроші поза митним контролем. Але той факт, що його намагаються відновити на керівній посаді свідчить за те, що це був саме місячний внесок з Волинської митниці на гору. Бурдейний це не якийсь окремий хабарник, а напевне людина в корупційній системі, і тому його не кинуть, а будуть витягувати та допомагати...з використанням корумпованих суддів , ДБР, СБУ. Також факти свідчать, що корупціонери які сидять в Києві в керівництві митної служби, продовжують там перебувати і "працювати", і при цьому нічого не бояться. Їхню нахабність можна пояснити лише тим, що ймовірно вони співпрацюють та мають захист від СБУ та ДБР
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15.11.2024 10:59 Ответить
Месячная плата ?) Я думаю, что дневная или недельная)
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15.11.2024 11:20 Ответить
тю..., имею столько кеша - отдать на ВСУ что б откупиться такую сумма для него не проблема , отобьют за раз..*****
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15.11.2024 11:09 Ответить
И как назвать такую страну
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15.11.2024 11:44 Ответить
потрібна ініціатива про право приватної власності на таможню
а чому б ні?
всі питання зникнуть, як "з бєлих чблунь дим"
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15.11.2024 11:53 Ответить
Розплатився, відмазався, проголодався та повернувся на роботу за грошима. Чіткий план.
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15.11.2024 13:03 Ответить
Україну знищать не росіяни, її знищать свої ж громадяни. До речі, не перший раз в нашій історії.
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15.11.2024 15:32 Ответить
Та пішла ця Україна в жопу разом з таким дибількуватим потужним рабським народом..... Ще якщо якісь пів року тому думав іти чи не йти на війну, то тепер точно не піду вмирати за цю ібануту країну......
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15.11.2024 17:41 Ответить
Просто кончені ! Кацапи відпочивають!!
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15.11.2024 21:34 Ответить
А як іначе це Україна всі хабарники здирники і злочинці на своїх місцях.
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16.11.2024 00:54 Ответить
Ось як хотіли стати незалежними , а насправді за 30 років знищили країну, і в нагороду отримали війну , війну яка взагалі все знищить
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16.11.2024 01:00 Ответить
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