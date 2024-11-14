Вернули на работу таможенника, пойманного на взятке 700 тыс. долларов

Фигуранта громкого дела о перевозке 700 тысяч долларов Михаила Бурдейного перевели на работу в новую таможню. С 22 октября он занимает должность начальника отдела таможенного оформления №6 на таможенном посту "Ягодин".

Об этом сообщает Центр журналистских расследований "Сила правды", информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, в июне 2021-го года на дороге Киев-Чоп в Ривненской области сотрудники Государственного бюро расследований остановили машину "Audi Q7", за рулем которой находился таможенник Михаил Бурдейный. Во время обыска в багажнике авто правоохранители обнаружили более 704,3 тысячи долларов. Правоохранители открыли дела по нескольким статьям Уголовного кодекса. Правда, впоследствии стало известно, что суд наложил арест не на всю сумму, а только на 690,3 тыс. долларов.

Впрочем, после почти полутора лет расследования, в конце 2022 года, дело в отношении Бурдейного закрыли. Деньги оказались не его, а вроде бы настоящий их владелец решил передать их на нужды ВСУ.

Пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш объяснила, что с Михаила Бурдейного сняли все подозрения.

"У него есть решения судов о том, что он не виноват, о том, что деньги не его, и эти деньги были перечислены владельцем в пользу ВСУ, юридических оснований увольнять Бурдейного нет", - прокомментировала она.

По словам пресс-секретаря, с 2015 года таможенник работал на Волынской таможне Государственной фискальной службы. В 2019 году его перевели в штат обновленной таможни. Логика той реформы заключалась в том, чтобы отделить таможню от налоговой службы. В результате появилось отдельное юридическое лицо - Волынская таможня Гостаможслужбы. Именно в этом ведомстве пока длилось уголовное производство за Михаилом Бурдейным оставалось рабочее место. Впоследствии Волынская таможня как юридическое лицо перестала существовать и теперь является подразделением Гостаможслужбы и подчиняется ей напрямую.

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С конца октября 2024 года Михаила Бурдейного перевели на новую должность. Сейчас он - начальник отдела таможенного оформления №6 на таможенном посту "Ягодин".

"Долго, учитывая громкое дело, решение по Бурдейному не принималось. Но, поскольку все правоохранительные органы сняли все подозрения, а то, в чем его подозревали, не подтвердилось, его обязаны были назначить в новую структуру. Собственно это и было сделано. В Волынской таможне Гостаможслужбы Бурдейный занимал чуть более высокую должность, чем сейчас", - сообщила Черныш.

Назначил Бурдейного на новую должность в октябре исполняющий обязанности начальника Волынской таможни Андрей Чаборай. 6 ноября, после того, как информация о таком кадровом решении получила огласку, он вернулся работать на Львовщину, а руководить Волынской таможней временно будет чиновник из Киевской.

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