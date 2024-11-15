США надали Україні вже €825 мільйонів на відновлення енергетики у 2024 році

У 2024 році Україна отримала від США вже 825 мільйонів євро на відновлення енергетики.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час чергового засідання Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 2022 та 2023 роках гуманітарні потреби України значно зросли протягом найхолодніших зимових місяців. Ця зима може стати найтяжчою. Щоб допомогти вирішити найбільш нагальні потреби протягом наступного року, Сполучені Штати у вересні оголосили про виділення 325 млн дол. нової допомоги для енергетичної інфраструктури України", - зазначила повірена.

За її словами, ця допомога буде спрямована на ремонт і відновлення українських енергетичних об'єктів, пошкоджених російськими атаками, забезпечення аварійного резервного живлення для критично важливих послуг, таких як водо- і теплопостачання, а також на посилення фізичної безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

"Це – на додаток до 500 млн дол., про які ми оголосили на Саміті миру щодо України в червні", - додала Брукер.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати не лише підтримають Україну та її народ протягом наступної зими, "але й разом з нашими партнерами притягнемо Росію до відповідальності за людські та економічні втрати, спричинені її атаками". "Росія заплатить за завдані нею збитки", - запевнила тимчасова очільниця американської місії при ОБСЄ.

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