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США надали Україні вже €825 мільйонів на відновлення енергетики у 2024 році

Скільки США виділили на відновлення енергетики 2024

У 2024 році Україна отримала від США вже 825 мільйонів євро на відновлення енергетики.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час чергового засідання Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 2022 та 2023 роках гуманітарні потреби України значно зросли протягом найхолодніших зимових місяців.  Ця зима може стати найтяжчою. Щоб допомогти вирішити найбільш нагальні потреби протягом наступного року, Сполучені Штати у вересні оголосили про виділення 325 млн дол. нової допомоги для енергетичної інфраструктури України", - зазначила повірена.

За її словами, ця допомога буде спрямована на ремонт і відновлення українських енергетичних об'єктів, пошкоджених російськими атаками, забезпечення аварійного резервного живлення для критично важливих послуг, таких як водо- і теплопостачання, а також на посилення фізичної безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

"Це – на додаток до 500 млн дол., про які ми оголосили на Саміті миру щодо України в червні", - додала Брукер.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати не лише підтримають Україну та її народ протягом наступної зими, "але й разом з нашими партнерами притягнемо Росію до відповідальності за людські та економічні втрати, спричинені її атаками". "Росія заплатить за завдані нею збитки", - запевнила тимчасова очільниця американської місії при ОБСЄ.

Також читайте: Пентагон буде передавати допомогу Україні в міру поповнення власних запасів

Автор: 

США (22643) відновлення (568)


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Топ коментарі
+5
Так відновлення енергетики річ дійсно дорога. Знаєте скільки коштує замінити одну розетку в віллі Ахметова на Французькій Рівьєрі? А скільки їх там на 18000кв.м. площі? Та на одну лише заміну лампочок там іде 10% коштів ДТЕК!
Тому варто усім, в т.ч. Заходу, затягти пояса і фінансувати цей масштабний соціальний проєкт. А там може щось і в Україні відновлять, за рахунок наданого обладнання, адже гуманітарні трансформатори це не живі гроші, ними в казино Монако не розплатишся.
P.S. А в нормальній країні, приватні енергокомпанії мали б віддати відповідну частину акцій державі в обмін на надану допомогу , з правом пріоритетного викупу назад. А то виходить дивно - як прибутки, то вони приватні, геть руки. А як збитки (навіть внаслідок війни), то нехай держава та союзники допоможуть нам відновитись. Так не має бути.
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15.11.2024 02:50
+3
Вже більше 5 років Порошенко не за кермом, а у ви досі при кожній нагоді його згадуєте.
Але навіть якщо.... підкажіть, скільки належні йому підприємства отримали за час війни безоплатної допомоги від держави, чи союзників? Передавали США обладнання для Рошену? Скільки його телеканали отримали фінансування для телемарафону? І т.д.
От коли будуть відповіді на ці питання, тоді і порахую розетки та вимикачі в нього. Тільки адресу вілли в студію, бо знаю лише про декілька будинків та квартир в Україні, загальною площею та ціною менше ніж навіть в лікарів МСЕКу часів Зеленського.
А поки ви не надасте інформацію, рахуватиму передане ним обладнання в ЗСУ.
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15.11.2024 06:40
+2
Енергетика в руках олігархів. То їм і надали. А вони електроенергію не дають, а продають.
США дають безкоштовно, а Ахметов з іншими "енергетиками" - продають. Розумна б держава націоналізувала енергопотужності на період війни, а це казан для збагачення тих, хто й так усе покрав ще до війни.
Так що надали ахмєтському балагану. От хай ахметка за все й розплачується з сша.
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15.11.2024 02:25
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Енергетика в руках олігархів. То їм і надали. А вони електроенергію не дають, а продають.
США дають безкоштовно, а Ахметов з іншими "енергетиками" - продають. Розумна б держава націоналізувала енергопотужності на період війни, а це казан для збагачення тих, хто й так усе покрав ще до війни.
Так що надали ахмєтському балагану. От хай ахметка за все й розплачується з сша.
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15.11.2024 02:25 Відповісти
Тобто вам мають електроенергію безкоштовно надавати? Продовжуйте, я записую
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15.11.2024 03:01 Відповісти
Продовжу. По перше - це не я сказав. А по друге, якщо роздавати електроенергію безкоштовно, хоч виглядає абсурдно - нічого не впаде, крім прибутків Ахметова. Колообіг грошей в економіці це дозволяє.
Це, до речі, це показав приклад Приватбанку. Що змінилося? Прибутки Коломойського.

А от зараз просто прибутки Ахметова не співрозмірні зі збитками дурних людей, які працюють за мізерну зарплату, яка не покриє ті оплати на електроенергію.
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16.11.2024 01:35 Відповісти
Так відновлення енергетики річ дійсно дорога. Знаєте скільки коштує замінити одну розетку в віллі Ахметова на Французькій Рівьєрі? А скільки їх там на 18000кв.м. площі? Та на одну лише заміну лампочок там іде 10% коштів ДТЕК!
Тому варто усім, в т.ч. Заходу, затягти пояса і фінансувати цей масштабний соціальний проєкт. А там може щось і в Україні відновлять, за рахунок наданого обладнання, адже гуманітарні трансформатори це не живі гроші, ними в казино Монако не розплатишся.
P.S. А в нормальній країні, приватні енергокомпанії мали б віддати відповідну частину акцій державі в обмін на надану допомогу , з правом пріоритетного викупу назад. А то виходить дивно - як прибутки, то вони приватні, геть руки. А як збитки (навіть внаслідок війни), то нехай держава та союзники допоможуть нам відновитись. Так не має бути.
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15.11.2024 02:50 Відповісти
а що, порахувати розетки+вимикачі на віллі у Пороха - руки не доходять?
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15.11.2024 06:15 Відповісти
Вже більше 5 років Порошенко не за кермом, а у ви досі при кожній нагоді його згадуєте.
Але навіть якщо.... підкажіть, скільки належні йому підприємства отримали за час війни безоплатної допомоги від держави, чи союзників? Передавали США обладнання для Рошену? Скільки його телеканали отримали фінансування для телемарафону? І т.д.
От коли будуть відповіді на ці питання, тоді і порахую розетки та вимикачі в нього. Тільки адресу вілли в студію, бо знаю лише про декілька будинків та квартир в Україні, загальною площею та ціною менше ніж навіть в лікарів МСЕКу часів Зеленського.
А поки ви не надасте інформацію, рахуватиму передане ним обладнання в ЗСУ.
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15.11.2024 06:40 Відповісти
та мене самого тут за порохобота вважають... Ну, і Ви в моєму кондуїті тих самих порохоботів...
Але я згадав за Пороха лише тому. що це бабло на розпил рінаху не піде. ЕрЗе наживеться - цілком можливо; десь і рінаху якась копійка (буквально) перепаде; але реальний факт полягає в тому, що запчастини і комплектація до вітчизняної енергетики (незалежно від форми власності підприємств) на зиму конче потрібні - зважаючи на те, що ***** нищить, також незалежно від форми власності...
У вас просто "порохоботство" трохи викривлене... І зважте: я вже 60 років - відданий фан Динамо Так що рінаха - ненавиджу
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15.11.2024 07:42 Відповісти
Нахіба давати комусь гроші якщо точно відомо що мінімум 90% покрадуть? Питання до США
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15.11.2024 06:08 Відповісти
на закупівлю трансформаторів, наприклад.
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15.11.2024 07:33 Відповісти
Тоді потрібно брати вже готовими трансформаторами, бо ми замовимо їх по вартості авіаносця
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15.11.2024 08:49 Відповісти
І паралельно допомозі США були підняті тарифи на електроенергію під приводом, що потрібно ремонтувати знищене за рахунок споживачів. Непогано влаштувались слуги, і допогу отримують і гусей щипають.
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15.11.2024 09:52 Відповісти
 
 