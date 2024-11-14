Пентагон буде передавати допомогу Україні в міру поповнення власних запасів
Міністерство оборони США планує забезпечити доставку в Україну військової допомоги, ухваленої раніше Конгресом, до кінця роботи адміністрації Байдена, однак виділятиме пакети в міру поповнення власних запасів.
Про це сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У той час, як ми продовжуємо поповнювати наші власні запаси, ви побачите, як озброєння надалі передаватимуться Україні",- зазначила Сінгх.
За її словами, Пентагон постійно працює над поповненням резервів, щоби зберігати власний рівень боєготовності.
Сінгх зауважила, що до приходу нової адміністрації залишилося трохи менш як 70 днів, однак за цей короткий термін Пентагон "може виконати неймовірну роботу". Сінгх нагадала позицію президента Байдена, який чітко наголосив, що хоче доставити в Україну всю ухвалену Конгресом допомогу до завершення своєї каденції.
"Ми будемо дуже наполегливо працювати, щоби забезпечити це", - підкреслила представниця оборонного відомства США.
У цьому зв’язку вона нагадала, що Сполучені Штати від самого початку виділяли достатньо великі пакети допомоги, а останнім часом – дуже часто, майже на щотижневій основі.
"Тож я очікую, що протягом ближчих місяців роботи цієї адміністрації ви продовжите спостерігати, як ці пакети виділятимуться із наших наявних запасів",- зазначила Сінгх.
Крім того, за її словами зброя в Україну надходитиме в межах Ініціативи сприяння безпеки України (USAI), яка передбачає вироблення нової зброї для ЗСУ на американських підприємствах.
Тож, за словами Сінгх, наявні у Пентагона озброєння надсилатимуться в короткі терміни, тоді як вироблення й доставка обладнання в межах ініціативи USAI займатиме більше часу, іноді роки.
Для того, щоби забезпечити ефективність допомоги, США й Україна підтримують постійний контакт, у тому числі на рівні глав Міністерств оборони, додала представниця Пентагону.
Будь ласка, зачекайте...
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Американці не сиділи в Україні і не воювали на рівні держави. Добровольці не ррахуються. Американці вклали такі смішні копійки на рівні держави у військову допомогу, що просто смішно.
І ще одне. Афганці хотіли щоб п
Просто гроші...
Гроші вирішують все!
Гон - гонять
Буде:
Афган - 2 Україна
Афган - 3 Польща
Афган - 4 ФРН
Афган - 5 Франція
А потім Пентагон зникне Разом із Європою!!!
Можно розходитись.
Схоже ,що він пообіцяв діду кабаю вічне життя і той готовий злити маску за це всі нафтогроші...
Тому й допомога йде піпеткова й із затримками, а хлопці гинуть на фронти.
Політика миротворця обамки, лауреата Нобелівської премії миру, в дії...
А ті ж самі танки. А в США є завод по їх виробництву? Давно немає. Є лише невелике підприємство по відновленню, яке в рік витягує, декілька десятків танків. З авіацією зі зберігання, все ще гірше. Так само і з ППО яке стоїть в пустелі.
Інше питання, зараз коли вже зрозуміло , що світ іде до нової масштабної війни, в Європі, на Сході, чи на Близькому Сході. Війни де прямо будуть задіяні США. Нічого не робиться для масштабного відновлення техніки та великомасштабного випуску. Ракети до ППО, Джавеліни, снаряди.... фактично єдине що хоч якось масштабується (та і то слабувато).
А пустелю не згадуйте. Там засипана пилом, така ж потужна армія, як і танкові армади в Сибіру. Які (на наше щастя) наполовину виявились голими корпусами.
І далі............................................відмовились від них, бо вартість їх ремонту співмірна з закупівлею нових.
"Міністерство оборони країни повідомило про вкрай поганий технічний стан американських M2A2 Bradley"
Це дуже яскравий приклад, в якому стані ті запаси техніки.
описуються багато історій, як Байден запобіг ядерній ескалації
по танках - взгалі давати не збирались, німці теж не збирались, щоб обмнути німців пустили "качку", ми дамо - німці дали танки. потім сша почекали коли закінчиться контрнаступ, і також дали 31 танк, щоб не було ескалації.
Теж саме з літаками, та іншою зброєю - не дали, тому що запобігли ескалації.
Епізод, про 100млн на навчання пілотів в 2022 році, котрі виділив Конгрес.
Описано, що відклонив Байден.
Навіщо Україні пілоти, якщо в них немає літаків
На питання Блінкена, так давайте дамо літаки.
Навіщо літаки, якщо немає пілотів
Так давайте навчимо пілотів.
Так літаків немає. І літаки ми точно не дамо...
Через 2.5роки по факту від США - 0 літаків
Лідер з передачі літаків Польша, як і лідер з передачі танків - майже половина всіх танків від всіх 50+ союзників від Польші.
Ото як русня на совок і ґ"вєліку атєчєствєну" дрочить, так і ну нас дехто на могучу космічну державу яка виробляла "сатану". А реалії такі що від тієї "сатани" одні спогади лишились. Ні обладнання ні спеціалістів вже не залишилось. Південмаш в наші дні навіть тролейбуса нормального зробити не здатен.
Про передачу кожного тижня брехня - в середньому 14 днів, або більше.
Останній пакет №69 від 1.11.2024 - пройшло вже 2 тижні.
Для розуміння, Конгрес за 2022-2024 роки надав PDA на 33.3млрд
1.7млрд згоріло в 2022
8.3млрд знайшов аудит, що ціни були завищені на сумі 25.5млрд за 2022-2023 роки
В 2024 фінроці виділено 7.8млрд, з яких підписало до 1 жовтня тільки 2.3млрд
Станом на 15.11.2024, всі поставки по PDA
33.3 - 1.7 (згоріли) - 4.2 (залишок 2024) - 4.8 (залишок 2022-2023) = 22.6млрд
плюс дещо (2-4млрд) виготовили по USAI
і поточна адміністрація "докерувалась", що "склади пусті"...