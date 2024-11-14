Пентагон буде передавати допомогу Україні в міру поповнення власних запасів

Міністерство оборони США планує забезпечити доставку в Україну військової допомоги, ухваленої раніше Конгресом, до кінця роботи адміністрації Байдена, однак виділятиме пакети в міру поповнення власних запасів.

Про це сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У той час, як ми продовжуємо поповнювати наші власні запаси, ви побачите, як озброєння надалі передаватимуться Україні",- зазначила Сінгх.

За її словами, Пентагон постійно працює над поповненням резервів, щоби зберігати власний рівень боєготовності.

Сінгх зауважила, що до приходу нової адміністрації залишилося трохи менш як 70 днів, однак за цей короткий термін Пентагон "може виконати неймовірну роботу". Сінгх нагадала позицію президента Байдена, який чітко наголосив, що хоче доставити в Україну всю ухвалену Конгресом допомогу до завершення своєї каденції.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати, щоби забезпечити це", - підкреслила представниця оборонного відомства США.

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У цьому зв’язку вона нагадала, що Сполучені Штати від самого початку виділяли достатньо великі пакети допомоги, а останнім часом – дуже часто, майже на щотижневій основі.

"Тож я очікую, що протягом ближчих місяців роботи цієї адміністрації ви продовжите спостерігати, як ці пакети виділятимуться із наших наявних запасів",- зазначила Сінгх.

Крім того, за її словами зброя в Україну надходитиме в межах Ініціативи сприяння безпеки України (USAI), яка передбачає вироблення нової зброї для ЗСУ на американських підприємствах.

Тож, за словами Сінгх, наявні у Пентагона озброєння надсилатимуться в короткі терміни, тоді як вироблення й доставка обладнання в межах ініціативи USAI займатиме більше часу, іноді роки.

Для того, щоби забезпечити ефективність допомоги, США й Україна підтримують постійний контакт, у тому числі на рівні глав Міністерств оборони, додала представниця Пентагону.

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