Пентагон будет передавать помощь Украине по мере пополнения собственных запасов
Министерство обороны США планирует обеспечить доставку в Украину военной помощи, принятой ранее Конгрессом, до конца работы администрации Байдена, однако будет выделять пакеты по мере пополнения собственных запасов.
Об этом сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В то время, как мы продолжаем пополнять наши собственные запасы, вы увидите, как вооружение в дальнейшем будут передаваться Украине",- отметила Сингх.
По ее словам, Пентагон постоянно работает над пополнением резервов, чтобы сохранять собственный уровень боеготовности.
Сингх отметила, что до прихода новой администрации осталось чуть менее 70 дней, однако за этот короткий срок Пентагон "может выполнить невероятную работу". Сингх напомнила позицию президента Байдена, который четко подчеркнул, что хочет доставить в Украину всю принятую Конгрессом помощь до завершения своей каденции.
"Мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить это", - подчеркнула представитель оборонного ведомства США.
В этой связи она напомнила, что Соединенные Штаты изначально выделяли достаточно большие пакеты помощи, а в последнее время - очень часто, почти на еженедельной основе.
"Поэтому я ожидаю, что в течение ближайших месяцев работы этой администрации вы продолжите наблюдать, как эти пакеты будут выделяться из наших имеющихся запасов",- отметила Сингх.
Кроме того, по ее словам оружие в Украину будет поступать в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает выработку нового оружия для ВСУ на американских предприятиях.
Поэтому, по словам Сингх, имеющиеся у Пентагона вооружения будут отправляться в короткие сроки, тогда как выработка и доставка оборудования в рамках инициативы USAI будет занимать больше времени, иногда годы.
Для того, чтобы обеспечить эффективность помощи, США и Украина поддерживают постоянный контакт, в том числе на уровне глав Министерств обороны, добавила представитель Пентагона.
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Американці не сиділи в Україні і не воювали на рівні держави. Добровольці не ррахуються. Американці вклали такі смішні копійки на рівні держави у військову допомогу, що просто смішно.
І ще одне. Афганці хотіли щоб п
Просто гроші...
Гроші вирішують все!
Гон - гонять
Буде:
Афган - 2 Україна
Афган - 3 Польща
Афган - 4 ФРН
Афган - 5 Франція
А потім Пентагон зникне Разом із Європою!!!
Можно розходитись.
Схоже ,що він пообіцяв діду кабаю вічне життя і той готовий злити маску за це всі нафтогроші...
Тому й допомога йде піпеткова й із затримками, а хлопці гинуть на фронти.
Політика миротворця обамки, лауреата Нобелівської премії миру, в дії...
А ті ж самі танки. А в США є завод по їх виробництву? Давно немає. Є лише невелике підприємство по відновленню, яке в рік витягує, декілька десятків танків. З авіацією зі зберігання, все ще гірше. Так само і з ППО яке стоїть в пустелі.
Інше питання, зараз коли вже зрозуміло , що світ іде до нової масштабної війни, в Європі, на Сході, чи на Близькому Сході. Війни де прямо будуть задіяні США. Нічого не робиться для масштабного відновлення техніки та великомасштабного випуску. Ракети до ППО, Джавеліни, снаряди.... фактично єдине що хоч якось масштабується (та і то слабувато).
А пустелю не згадуйте. Там засипана пилом, така ж потужна армія, як і танкові армади в Сибіру. Які (на наше щастя) наполовину виявились голими корпусами.
І далі............................................відмовились від них, бо вартість їх ремонту співмірна з закупівлею нових.
"Міністерство оборони країни повідомило про вкрай поганий технічний стан американських M2A2 Bradley"
Це дуже яскравий приклад, в якому стані ті запаси техніки.
описуються багато історій, як Байден запобіг ядерній ескалації
по танках - взгалі давати не збирались, німці теж не збирались, щоб обмнути німців пустили "качку", ми дамо - німці дали танки. потім сша почекали коли закінчиться контрнаступ, і також дали 31 танк, щоб не було ескалації.
Теж саме з літаками, та іншою зброєю - не дали, тому що запобігли ескалації.
Епізод, про 100млн на навчання пілотів в 2022 році, котрі виділив Конгрес.
Описано, що відклонив Байден.
Навіщо Україні пілоти, якщо в них немає літаків
На питання Блінкена, так давайте дамо літаки.
Навіщо літаки, якщо немає пілотів
Так давайте навчимо пілотів.
Так літаків немає. І літаки ми точно не дамо...
Через 2.5роки по факту від США - 0 літаків
Лідер з передачі літаків Польша, як і лідер з передачі танків - майже половина всіх танків від всіх 50+ союзників від Польші.
Ото як русня на совок і ґ"вєліку атєчєствєну" дрочить, так і ну нас дехто на могучу космічну державу яка виробляла "сатану". А реалії такі що від тієї "сатани" одні спогади лишились. Ні обладнання ні спеціалістів вже не залишилось. Південмаш в наші дні навіть тролейбуса нормального зробити не здатен.
Про передачу кожного тижня брехня - в середньому 14 днів, або більше.
Останній пакет №69 від 1.11.2024 - пройшло вже 2 тижні.
Для розуміння, Конгрес за 2022-2024 роки надав PDA на 33.3млрд
1.7млрд згоріло в 2022
8.3млрд знайшов аудит, що ціни були завищені на сумі 25.5млрд за 2022-2023 роки
В 2024 фінроці виділено 7.8млрд, з яких підписало до 1 жовтня тільки 2.3млрд
Станом на 15.11.2024, всі поставки по PDA
33.3 - 1.7 (згоріли) - 4.2 (залишок 2024) - 4.8 (залишок 2022-2023) = 22.6млрд
плюс дещо (2-4млрд) виготовили по USAI
і поточна адміністрація "докерувалась", що "склади пусті"...