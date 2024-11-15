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Новости Помощь Украине
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Пентагон будет передавать помощь Украине по мере пополнения собственных запасов

пентагон

Министерство обороны США планирует обеспечить доставку в Украину военной помощи, принятой ранее Конгрессом, до конца работы администрации Байдена, однако будет выделять пакеты по мере пополнения собственных запасов.

Об этом сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то время, как мы продолжаем пополнять наши собственные запасы, вы увидите, как вооружение в дальнейшем будут передаваться Украине",- отметила Сингх.

По ее словам, Пентагон постоянно работает над пополнением резервов, чтобы сохранять собственный уровень боеготовности.

Сингх отметила, что до прихода новой администрации осталось чуть менее 70 дней, однако за этот короткий срок Пентагон "может выполнить невероятную работу". Сингх напомнила позицию президента Байдена, который четко подчеркнул, что хочет доставить в Украину всю принятую Конгрессом помощь до завершения своей каденции.

"Мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить это", - подчеркнула представитель оборонного ведомства США.

Читайте также: США доставили Украине 83% обещанных боеприпасов и 67% обещанных средств ПВО, на помощь осталось еще более $9 миллиардов, - Пентагон

В этой связи она напомнила, что Соединенные Штаты изначально выделяли достаточно большие пакеты помощи, а в последнее время - очень часто, почти на еженедельной основе.

"Поэтому я ожидаю, что в течение ближайших месяцев работы этой администрации вы продолжите наблюдать, как эти пакеты будут выделяться из наших имеющихся запасов",- отметила Сингх.

Кроме того, по ее словам оружие в Украину будет поступать в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает выработку нового оружия для ВСУ на американских предприятиях.

Поэтому, по словам Сингх, имеющиеся у Пентагона вооружения будут отправляться в короткие сроки, тогда как выработка и доставка оборудования в рамках инициативы USAI будет занимать больше времени, иногда годы.

Для того, чтобы обеспечить эффективность помощи, США и Украина поддерживают постоянный контакт, в том числе на уровне глав Министерств обороны, добавила представитель Пентагона.

Читайте также: У Конгресса есть шанс принять дополнительное финансирование Украины до президентства Трампа, - сенатор США Кейн

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Пентагон (1445) США (26313)


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Топ комментарии
+16
Вірно, поповнюйте запаси. Бо Канада нападе, а в вас запасів нема.
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15.11.2024 00:12
+11
Всю країну кинув ЗЕлемський коли саботував наші ракетні програми, коли нищив нашу оборонну промисловість, коли заводив карні справи проти виробників бронежилетів та касок, знімав клістрони з наших частин ППО, призначав агентів фсб на керівні посади, розміновував Чонгар та відводив війська на донеччині, зривав наші оборонні замовлення. А винні тепер у всьому Байден, Шольц, Макрон??? Невже ви їх президентами України в 2019 наобирали??? Чи ЗЕлідОр як той Рафік "ні в чьом ні вінават"? Тепер у нас винувата у всьому невістка (захід)?? ЗЕшмарафон таки працює, промиває мізки мудрому наріду ...
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15.11.2024 01:22
+9
Цей Пентагон - якийсь жебрак. При бюджеті у $886 млрд ті крохи що передає Україні неодмінно потрібно спочатку замінити, бо США буде гола та боса перед кацапсько-китайсько-корейсько-іранським нападом.
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15.11.2024 00:14
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Правила форума Совет форумчан
Давайте все що пообіцяли. На вас ніхто не нападає зараз встигнете виробити для себе все необхідне. Не думаю, що там аж так багато зброї потрібно виробити.
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15.11.2024 00:01 Ответить
Афган-2 хочуть зробити .....
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15.11.2024 00:13 Ответить
Тобто просто кинути.
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15.11.2024 00:18 Ответить
Всю країну кинув ЗЕлемський коли саботував наші ракетні програми, коли нищив нашу оборонну промисловість, коли заводив карні справи проти виробників бронежилетів та касок, знімав клістрони з наших частин ППО, призначав агентів фсб на керівні посади, розміновував Чонгар та відводив війська на донеччині, зривав наші оборонні замовлення. А винні тепер у всьому Байден, Шольц, Макрон??? Невже ви їх президентами України в 2019 наобирали??? Чи ЗЕлідОр як той Рафік "ні в чьом ні вінават"? Тепер у нас винувата у всьому невістка (захід)?? ЗЕшмарафон таки працює, промиває мізки мудрому наріду ...
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15.11.2024 01:22 Ответить
Думай-те! В 2014 після втечі янукОвоча минула влада отримала країну із зруйнованим державним управлінням, порожню казну (на державному казначейському рахунку на березень 2014 було 108 тисяч гривень.), з економікою в дупі, з небоєздатною деморалізованою армією зі зруйнованим оборонним виробництвом. В 2019 ваш найвеличніший скоморох отримав демократичну державу зі стабільно зростаючою економікою, з боєздатною армією, з працюючим 24/7 оборонним виробництвом, з безвізом, зі свободою слова та зі зрозумілими перспективами стати членом НАТО та ЄС. І все це попередники зробили без західних дотацій, без підтримки заходу взагалі, але ніхто не бикував в бік наших партнерів, мовляв "дайте нам все", бо при владі були дорослі дядьки, які самі вміли вирішувати державні проблеми. І нагадаю какімразніцам - війна з кацапами тоді вже йшла і те, що тоді не було широкомасштабки заслуга саме попередників та їхнього дипломатичного вміння. Яку державу маємо зараз? Що від неї залишив ваш Боневтік, який ні в чьом нє прі чьом, який нікаму нічєво нє должен???
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15.11.2024 08:49 Ответить
👍🤝🥺😠
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15.11.2024 09:09 Ответить
Немає ніяких аналогій. Таліби не були чужинцями. В Афганістані були американські війська. І хоч яке вони ніби й добро робили, для афганців вони все одно були окупантами.

Американці не сиділи в Україні і не воювали на рівні держави. Добровольці не ррахуються. Американці вклали такі смішні копійки на рівні держави у військову допомогу, що просто смішно.
І ще одне. Афганці хотіли щоб п
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15.11.2024 00:51 Ответить
Щоб прийшли таліби. В Україні звичайно є любителі росіян, але їх все ж меншість.
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15.11.2024 00:52 Ответить
Гроші...
Просто гроші...
Гроші вирішують все!
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15.11.2024 00:53 Ответить
Мається на увазі: США спочатку взялися когось захищати та допамагати, а потім кинули. Афганістан, Ірак, Південна Корея, Тайвань, В'єтнам та тепер Україна.
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15.11.2024 07:18 Ответить
Як це "ніхто не нападе"? А марсіани? Забули "зіркові війни"?
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15.11.2024 10:03 Ответить
Та у зеленского більше 80 країн гарантів безпеки. Воно навіть на останні пів року з бюджету на Армію кошти знов вкрав. Яка вже допомога - то нарік лікується ліками. Будьте уважні.
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15.11.2024 00:04 Ответить
У яку міру??? Озброєння потрібне негайно у надмірній кількості за лендлізом як у 2-гу Світову війну. Жування шмарклів призводить до катастрофічних наслвдків. Америко, прокинся!!! Реінкарнуйте Рузвельта і Рейгана в особі Трампа. Інакше людству гаплик. Україна - ядерна держава - у разі загрози власної загибелі усіх потягне у прірву. Навіщо нам плангета Земля, якщо на ній не буде України???
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15.11.2024 00:09 Ответить
Єрмак відмовився від Ленд-лізу, бо там вкрасти не можна.
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15.11.2024 00:59 Ответить
Вірно, поповнюйте запаси. Бо Канада нападе, а в вас запасів нема.
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15.11.2024 00:12 Ответить
Пентагон - понти гонить.....
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15.11.2024 00:12 Ответить
моживо при Хегсеті прийдеться перейменовувати у Понтогон.
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15.11.2024 00:18 Ответить
Пента - пять...
Гон - гонять
Буде:
Афган - 2 Україна
Афган - 3 Польща
Афган - 4 ФРН
Афган - 5 Франція
А потім Пентагон зникне Разом із Європою!!!
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15.11.2024 00:32 Ответить
ну це вже дев'яностий левел нумеролога.
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15.11.2024 00:39 Ответить
наснилося....
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15.11.2024 00:41 Ответить
А шановний Luk Viktor вже перейменував.
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15.11.2024 10:09 Ответить
тобто процес поповнення тепер можно ще трохи пригальмувати, а там вже і інавгурація, і урочистості вже поєднають з рострілами тих, хто намагався прискорити процес поповнення.

Можно розходитись.
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15.11.2024 00:14 Ответить
Цей Пентагон - якийсь жебрак. При бюджеті у $886 млрд ті крохи що передає Україні неодмінно потрібно спочатку замінити, бо США буде гола та боса перед кацапсько-китайсько-корейсько-іранським нападом.
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15.11.2024 00:14 Ответить
накопичують сили....
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15.11.2024 00:22 Ответить
А бюджетік вже тю тю; його маск збирається одноосібно дерібанити без контролю і до того ж туди будуть закачуватися путлєрські кошти - можна і експедицію на Марс мутити, чим марить аутист ілон.
Схоже ,що він пообіцяв діду кабаю вічне життя і той готовий злити маску за це всі нафтогроші...
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15.11.2024 00:24 Ответить
Маск ітак нормально бюджет дерибанить, Тесла і SpaceX виросли на дотаціях. Ну не так Маск як його великі інвестори, але то вже таке.
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15.11.2024 00:28 Ответить
Бюджетік цей на 2024 рік. До чого тут маск чи Трамп? Тю-тю...
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15.11.2024 00:32 Ответить
Сказати, що трамп, маск та пуйло знюхалися, все одно, що нічого не сказати; там вже йде повним ходом кохання до нестями!
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15.11.2024 10:15 Ответить
Вони не можуть так явно натиснути і сказати - Україна здавайся.

Тому й допомога йде піпеткова й із затримками, а хлопці гинуть на фронти.
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15.11.2024 01:04 Ответить
змінюйте український менталітет і вчіться бути вдячними. якби не Америка, вже б не було України. З Трампом, потрібні не зє-претензії, а практичні дії під які буде даватися підтримка.
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15.11.2024 02:15 Ответить
Американський генарал заявив, що якби була надана необхідна допомога, то це змінило війну, а не допомога по чайній ложці допоки не дозріють сісти за стіл переговорів з кацапами. Чого не дозволяється бити зброєю по кацапії? Бо ***** бить буде? То нащо тоді ця зброя треба, щоб на неї дивитись? За що дякувати? За те що не заохочують бити по кацапських нпз, бо бензин в Америці подорожчає? Я можу довго продовжувати, тому засунь ту подяку собі в сраку, нема за що дякувати.
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15.11.2024 09:31 Ответить
А кому ще було не зрозуміло, що з самого початку "гарячої" війни демократи не гірше за респів заохочували Україну до "мирних" переговорів з окупантом, знаючи наперед, що буде у підсумку. Й натомість вони досягли своєї мети всіляко послабити моксель.
Політика миротворця обамки, лауреата Нобелівської премії миру, в дії...
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15.11.2024 11:35 Ответить
Так і зе-лідор, був не проти капітуляції в Стамбулі, але люди були проти, тому воно вирішило довести країну до такої ручки щоб вже насегпогодилось на капітуляцію. Це вперше в історії людства не боронять країну, а допомогають ворогу її захопити.
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15.11.2024 14:27 Ответить
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15.11.2024 00:34 Ответить
Це буде другий лендліз. А потім, коли так і не передадуть всього, скажуть, що у всьому винні кляті республіканці.
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15.11.2024 01:05 Ответить
Звісно ми вдячні США за допомогу і підтримку. Але на фоні таких заяв давайте дивитись правді в очі. Українські військові отримали від США лише 31 танк M1 Abrams у той час, як на американських складах перебувають понад 6 тисяч таких машин!!! З понад 4 тисяч ракет ATACMS наші військові отримали від США лише 20.!!! The Military Balance 2023 вказує, що Армія США має на своїх базах зберігання орієнтовно 2800 Bradley M2 та M3 - це вже після того як ми іх отримали близько 300. ну і також - заявляється наявність близько 8 тисяч бронетранспортерів M113- з них ми отримали пару сотень, і при чому ці машини випускались с 1960 і тільки по 2007. Більше іх не виробляють. Про яке поповненя тут йде мова? Якщо малось на увазі таке озброєння як ракети до Patriot і Hymers я зрозумію, але ж і є багато чого яке лежить горами і покривається пилом і яке вкрай необхідне нам зараз.......
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15.11.2024 02:19 Ответить
США давно воювали в Іраку та Афганістані? Відносно недавно. А тепер поцікавтесь, в якому стані виявилась техніка (наприклад HMMWV), коли її вирішили передати з баз зберігання в Кувейті до України. Майже все потребувало відновлення, бо програми зберігання фінансово різались в першу чергу, при кожній економії коштів. А що з технікою що стоїть з 70-их - 80-их років? Бо не можна просто поставити танк в пустелі навіть на рік, не кажучи вже про 30-50 років, а потім завести його і відправити на війну.
А ті ж самі танки. А в США є завод по їх виробництву? Давно немає. Є лише невелике підприємство по відновленню, яке в рік витягує, декілька десятків танків. З авіацією зі зберігання, все ще гірше. Так само і з ППО яке стоїть в пустелі.
Інше питання, зараз коли вже зрозуміло , що світ іде до нової масштабної війни, в Європі, на Сході, чи на Близькому Сході. Війни де прямо будуть задіяні США. Нічого не робиться для масштабного відновлення техніки та великомасштабного випуску. Ракети до ППО, Джавеліни, снаряди.... фактично єдине що хоч якось масштабується (та і то слабувато).
А пустелю не згадуйте. Там засипана пилом, така ж потужна армія, як і танкові армади в Сибіру. Які (на наше щастя) наполовину виявились голими корпусами.
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15.11.2024 03:23 Ответить
Так частково Ви праві. Але вже з травня 2024 єдиний американський завод з виробництва танків Abrams, який знаходиться у Лімі, штат Огайо, який з 90-х років займався лише модернізацією та відновленням машин, отримав потужне вливання коштів у розмірі 3 млрд доларів строком на 14 років і вже почав випуск машин з нуля а збирання автоматизували. За словами тих самих американців , з тих понад 6 тисяч бойових танків M1 Abrams які перебувають на військових склад у США , більш ніж 2600 зараз діють. Все рівно цифра вражаюча. І це тільки на складах , і далеко не нове, і погодьтесь дати з утого всього нам тільки 31 одиницю......Так само і з Bradley. Якщо навіть і гепотетично допустити що хоча б половина з ни у робочому стані- все рівно цифра теж велика. Наприклад початку червня цього року комісія від грецької армії прибула до США, де змогла відібрати загалом 164 бойових машини піхоти Bradley із запасу техніки, котра стояла на двох базах зберігання. І це доказ того що БМП Bradley на базах зберігання у товарних кількостях в США ще поки що є. Втім, доступний запас таких машин уже невблаганно вичерпується, якщо ним ще встигають скористатись окремі покупці, як наприклад Греція. І я думаю що там вже не одна вона щось вибирає.....От в чому Ви повністю праві: що завдяки діям росіі, нажаль світ іде до нової масштабної війни, і в Европі і ні в Штатах ще серьезно нічого не робиться для масштабного відновлення виробництва техніки та озброєнь . Щось почали, але дуже і дуже повільно. Бо вони ще до кінця не відчули тієі загрози що наближається........
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15.11.2024 05:59 Ответить
Даремно Ви Грецію згадали. Греки відібрали 62 Bradley з запасів США (для отримання безоплатно), та 102 запасів компанії BAE Systems (для придбання за низькою ціною).
І далі............................................відмовились від них, бо вартість їх ремонту співмірна з закупівлею нових.
"Міністерство оборони країни повідомило про вкрай поганий технічний стан американських M2A2 Bradley"
Це дуже яскравий приклад, в якому стані ті запаси техніки.
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15.11.2024 06:51 Ответить
Так, можливо Греція передумала і відмовилась потім. Не буду заперечувати і перевіряти. Але ж ми не знаємо якими критеріями вона користувалась при цьому. Може вони були такі прискирпливі, щоб і сидіння були не потріскані, і поворотники усі працювали і салон не прокурений, І міркували щоб довгий ще час іх єксплуювати.....То іх право. Але вони не воюють зараз. Мають гроші, мають час, мають з чого обирати і мають можливість не поспішати.....Ми ж не маємо нічого з того що мають вони..... Ми зараз воююємо. І палаюча топка цієі війни постійно потребує ,,дрова" Як би цинічно це не звучало. Наприклад з тих 300 Bradley що ми отримали, 90 ми вже втратили. Скільки ще часу пройде коли ми втратимо і інші? Тому в нас немає часу роздивлятися зуби у староі кобили і бути такими привередливими як грецька Галя балувана.... І я впевнений що з того старого мотлоху шо зберігаєтся на американських складах як мінімум третину можливо зібрати до купи і ще використати. Але цим ніхто не займається. Чомусь я не чув про украінську таку представницьку групу накшталт грецькоі......Тут відвертий провал в дипломатичній роботі нашого уряду. Тоді ми і дізнаємося про те що як наприклад Швейцарія утилізувала 60 зенітно-ракетних комплексів малої дальності Rapier, які були в гарному стані і яка вона вивела з єксплуатаціі наприкінці 2022 року. Про те як на початку 2024 Австралія утилізувала 47 списаних бойових вертольотів ******, які ще були в хорошому технічному стані. Пізніше ситуація повторилася з китайськими дронами, яких спіткала та сама доля, як і гелікоптери. Також там є аукціони де продають вантажні автомобілі, позашляховики, транспортери та надувні човни, які раніше стояли на балансі сил оборони. Не вирішеня там ше доля і 59 списаних танків M1A1 Abrams. В Британіі наприклад постійно утилюзують автівки, які британці здають на металобрухт у рамках програми боротьби зі шкідливими викидами, і які б ще могли б послужити на фронті..... І таких сітуацій і місць багато. Але ж нема кому у нас в краіні цим займатись. Комусь більш найважливіше записати наступний відосик про себе коханого або когось звинуватити у чомусь і знайти винних. Це ж простіше....
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15.11.2024 18:30 Ответить
В книзі Війна Вудфорта, яку перестали цитувати, коли взяли звідти "начебто" Трамп дзвонив путіну начебто 7 разів...
описуються багато історій, як Байден запобіг ядерній ескалації
по танках - взгалі давати не збирались, німці теж не збирались, щоб обмнути німців пустили "качку", ми дамо - німці дали танки. потім сша почекали коли закінчиться контрнаступ, і також дали 31 танк, щоб не було ескалації.

Теж саме з літаками, та іншою зброєю - не дали, тому що запобігли ескалації.

Епізод, про 100млн на навчання пілотів в 2022 році, котрі виділив Конгрес.
Описано, що відклонив Байден.
Навіщо Україні пілоти, якщо в них немає літаків
На питання Блінкена, так давайте дамо літаки.
Навіщо літаки, якщо немає пілотів
Так давайте навчимо пілотів.
Так літаків немає. І літаки ми точно не дамо...

Через 2.5роки по факту від США - 0 літаків
Лідер з передачі літаків Польша, як і лідер з передачі танків - майже половина всіх танків від всіх 50+ союзників від Польші.
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15.11.2024 10:53 Ответить
В раші техніка краще зберігалася? Вони чомусь встигають розконсервовувати та відновлювати, як би тут не сміялися. Виходить США такі ж голі, як казали про оащу?
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15.11.2024 07:38 Ответить
А нам поки треба поповнити запаси своєї ядерної зброї, бо все просрали через якийсь будапештський папірець.
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15.11.2024 03:35 Ответить
Поповнювалка не виросла. Ми навіть ракету нормальну зробити не можем, а дехто марить про ЯЗ.
Ото як русня на совок і ґ"вєліку атєчєствєну" дрочить, так і ну нас дехто на могучу космічну державу яка виробляла "сатану". А реалії такі що від тієї "сатани" одні спогади лишились. Ні обладнання ні спеціалістів вже не залишилось. Південмаш в наші дні навіть тролейбуса нормального зробити не здатен.
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15.11.2024 08:34 Ответить
Все починається з намиру. Але завжди вилізе якась галаслива меншовартісна пNздота.
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15.11.2024 22:19 Ответить
Америка готується до економічної і звичайної війни з Китаєм, яку патріоти на цьому сайті так завзято підтримують, не розуміючи чим це може обернутися для України.
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15.11.2024 04:15 Ответить
Нам тільки на Бога надіятись. Ставати на коліна з "Отче наш" як на майдані
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15.11.2024 09:44 Ответить
Поспішати потрібно повільно
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15.11.2024 09:44 Ответить
Байден боїться, що Україна може знищити рашку за його правління - він обіцяв хуьлу спокійне життя
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15.11.2024 10:19 Ответить
З цієї заяви можна зробити лише один висновок. США в особі адміністрації Байдена не збираються використати усі 7,1 мільярда доларів за програмою PDA, не зважаючи на усі пафосні обіцянки старого.
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15.11.2024 10:28 Ответить
Сумарний залишок PDA 2022-2024 років, складає 9млрд
Про передачу кожного тижня брехня - в середньому 14 днів, або більше.
Останній пакет №69 від 1.11.2024 - пройшло вже 2 тижні.

Для розуміння, Конгрес за 2022-2024 роки надав PDA на 33.3млрд
1.7млрд згоріло в 2022
8.3млрд знайшов аудит, що ціни були завищені на сумі 25.5млрд за 2022-2023 роки
В 2024 фінроці виділено 7.8млрд, з яких підписало до 1 жовтня тільки 2.3млрд

Станом на 15.11.2024, всі поставки по PDA
33.3 - 1.7 (згоріли) - 4.2 (залишок 2024) - 4.8 (залишок 2022-2023) = 22.6млрд
плюс дещо (2-4млрд) виготовили по USAI

і поточна адміністрація "докерувалась", що "склади пусті"...
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15.11.2024 11:08 Ответить
 
 