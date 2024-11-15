Пентагон будет передавать помощь Украине по мере пополнения собственных запасов

Министерство обороны США планирует обеспечить доставку в Украину военной помощи, принятой ранее Конгрессом, до конца работы администрации Байдена, однако будет выделять пакеты по мере пополнения собственных запасов.

Об этом сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В то время, как мы продолжаем пополнять наши собственные запасы, вы увидите, как вооружение в дальнейшем будут передаваться Украине",- отметила Сингх.

По ее словам, Пентагон постоянно работает над пополнением резервов, чтобы сохранять собственный уровень боеготовности.

Сингх отметила, что до прихода новой администрации осталось чуть менее 70 дней, однако за этот короткий срок Пентагон "может выполнить невероятную работу". Сингх напомнила позицию президента Байдена, который четко подчеркнул, что хочет доставить в Украину всю принятую Конгрессом помощь до завершения своей каденции.

"Мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить это", - подчеркнула представитель оборонного ведомства США.

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В этой связи она напомнила, что Соединенные Штаты изначально выделяли достаточно большие пакеты помощи, а в последнее время - очень часто, почти на еженедельной основе.

"Поэтому я ожидаю, что в течение ближайших месяцев работы этой администрации вы продолжите наблюдать, как эти пакеты будут выделяться из наших имеющихся запасов",- отметила Сингх.

Кроме того, по ее словам оружие в Украину будет поступать в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает выработку нового оружия для ВСУ на американских предприятиях.

Поэтому, по словам Сингх, имеющиеся у Пентагона вооружения будут отправляться в короткие сроки, тогда как выработка и доставка оборудования в рамках инициативы USAI будет занимать больше времени, иногда годы.

Для того, чтобы обеспечить эффективность помощи, США и Украина поддерживают постоянный контакт, в том числе на уровне глав Министерств обороны, добавила представитель Пентагона.

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