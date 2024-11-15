США предоставили Украине уже €825 миллионов на восстановление энергетики в 2024 году

В 2024 году Украина получила от США уже 825 миллионов евро на восстановление энергетики.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время очередного заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2022 и 2023 годах гуманитарные потребности Украины значительно выросли в течение холодных зимних месяцев. Эта зима может стать самой тяжелой. Чтобы помочь решить наиболее насущные потребности в течение следующего года, Соединенные Штаты в сентябре объявили о выделении 325 млн дол. новой помощи для энергетической инфраструктуры Украины", - отметила Брукер.

По ее словам, эта помощь будет направлена на ремонт и восстановление украинских энергетических объектов, поврежденных российскими атаками, обеспечение аварийного резервного питания для критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, а также на усиление физической безопасности объектов критической инфраструктуры.

"Это - в дополнение к 500 млн дол., о которых мы объявили на Саммите мира по Украине в июне", - добавила Брукер.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не только поддержат Украину и ее народ в течение следующей зимы, "но и вместе с нашими партнерами привлечем Россию к ответственности за человеческие и экономические потери, вызванные ее атаками". "Россия заплатит за нанесенный ею ущерб", - заверила временный руководитель американской миссии при ОБСЕ.

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