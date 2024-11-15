США предоставили Украине уже €825 миллионов на восстановление энергетики в 2024 году
В 2024 году Украина получила от США уже 825 миллионов евро на восстановление энергетики.
Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время очередного заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В 2022 и 2023 годах гуманитарные потребности Украины значительно выросли в течение холодных зимних месяцев. Эта зима может стать самой тяжелой. Чтобы помочь решить наиболее насущные потребности в течение следующего года, Соединенные Штаты в сентябре объявили о выделении 325 млн дол. новой помощи для энергетической инфраструктуры Украины", - отметила Брукер.
По ее словам, эта помощь будет направлена на ремонт и восстановление украинских энергетических объектов, поврежденных российскими атаками, обеспечение аварийного резервного питания для критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, а также на усиление физической безопасности объектов критической инфраструктуры.
"Это - в дополнение к 500 млн дол., о которых мы объявили на Саммите мира по Украине в июне", - добавила Брукер.
Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не только поддержат Украину и ее народ в течение следующей зимы, "но и вместе с нашими партнерами привлечем Россию к ответственности за человеческие и экономические потери, вызванные ее атаками". "Россия заплатит за нанесенный ею ущерб", - заверила временный руководитель американской миссии при ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США дають безкоштовно, а Ахметов з іншими "енергетиками" - продають. Розумна б держава націоналізувала енергопотужності на період війни, а це казан для збагачення тих, хто й так усе покрав ще до війни.
Так що надали ахмєтському балагану. От хай ахметка за все й розплачується з сша.
Це, до речі, це показав приклад Приватбанку. Що змінилося? Прибутки Коломойського.
А от зараз просто прибутки Ахметова не співрозмірні зі збитками дурних людей, які працюють за мізерну зарплату, яка не покриє ті оплати на електроенергію.
Тому варто усім, в т.ч. Заходу, затягти пояса і фінансувати цей масштабний соціальний проєкт. А там може щось і в Україні відновлять, за рахунок наданого обладнання, адже гуманітарні трансформатори це не живі гроші, ними в казино Монако не розплатишся.
P.S. А в нормальній країні, приватні енергокомпанії мали б віддати відповідну частину акцій державі в обмін на надану допомогу , з правом пріоритетного викупу назад. А то виходить дивно - як прибутки, то вони приватні, геть руки. А як збитки (навіть внаслідок війни), то нехай держава та союзники допоможуть нам відновитись. Так не має бути.
Але навіть якщо.... підкажіть, скільки належні йому підприємства отримали за час війни безоплатної допомоги від держави, чи союзників? Передавали США обладнання для Рошену? Скільки його телеканали отримали фінансування для телемарафону? І т.д.
От коли будуть відповіді на ці питання, тоді і порахую розетки та вимикачі в нього. Тільки адресу вілли в студію, бо знаю лише про декілька будинків та квартир в Україні, загальною площею та ціною менше ніж навіть в лікарів МСЕКу часів Зеленського.
А поки ви не надасте інформацію, рахуватиму передане ним обладнання в ЗСУ.
Але я згадав за Пороха лише тому. що це бабло на розпил рінаху не піде. ЕрЗе наживеться - цілком можливо; десь і рінаху якась копійка (буквально) перепаде; але реальний факт полягає в тому, що запчастини і комплектація до вітчизняної енергетики (незалежно від форми власності підприємств) на зиму конче потрібні - зважаючи на те, що ***** нищить, також незалежно від форми власності...
У вас просто "порохоботство" трохи викривлене... І зважте: я вже 60 років - відданий фан Динамо Так що рінаха - ненавиджу