Доба на Донеччині: ворог обстріляв 10 населених пунктів, 3 людини дістали поранення

Російські загарбники не припиняють обстрілів Донеччини. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Покровській, Краматорський та Бахмутський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки; у Дачному пошкоджено 13 будинків.

Вчора, 14 листопада, о 9:00 відбувся обстріл одного з приватних підприємств у південній частині Покровська. FPV-дроном пошкоджено декілька одиниць автотранспортних засобів.

Близько 13:40 на автодорозі поблизу селища Шевченко впав та вибухнув дрон. Без постраждалих.

О 22:00 безпілотний літальний апарат з боку російських військ влучив у автомобіль, який рухався по автодорозі з с. Вовкове до с. Звірове Покровської громади. Внаслідок обстрілу поранено водія автівки – чоловіка 1965 р.н., також пошкоджено транспортний засіб.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Романівці Іллінівської громади пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, ще 5 — у Миколаївці.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі. У Щербинівці Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 437 людей, у тому числі 20 дітей.

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