Сутки на Донетчине: враг обстрелял 10 населенных пунктов, 3 человека получили ранения

Российские захватчики не прекращают обстрелов Донетчины. За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома; в Дачном повреждены 13 домов.

Вчера, 14 ноября, в 9:00 состоялся обстрел одного из частных предприятий в южной части Покровска. FPV-дроном повреждено несколько единиц автотранспортных средств.

Около 13:40 на автодороге вблизи поселка Шевченко упал и взорвался дрон. Без пострадавших.

В 22:00 беспилотный летательный аппарат со стороны российских войск попал в автомобиль, который двигался по автодороге из с. Волково в с. Зверево Покровской громады. В результате обстрела ранен водитель автомобиля - мужчина 1965 г.р., также повреждено транспортное средство.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады поврежден дом. В Романовке Ильиновской громады поврежден 1 объект. В Константиновке повреждены 9 домов, еще 5 - в Николаевке.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 частных домов. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, 3 многоэтажки и 2 промышленных здания. В Щербиновке Торецкой громады ранен человек, поврежден дом.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 437 человек, в том числе 20 детей.

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