За неявку за повісткою не позбавлятимуть посвідчень водія, може бути тимчасове обмеження права керування, - Міноборони

ЗМІ поширили інформацію про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, проте це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У міністерстві пояснили, що на практиці, позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть.

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Обмеження права керування авто

Водночас законом передбачення тимчасове обмеження права керування для громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, Ухвалюється воно лише за рішенням суду.

"Для цього: Територіальний центр комплектування має звернутися до суду з позовною заявою, якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку.



Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов’язків громадянином.



Після розгляду позовної заяви суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку", - пояснили в Міноборони.

Так, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку.

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