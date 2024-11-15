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Новини Мобілізація
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За неявку за повісткою не позбавлятимуть посвідчень водія, може бути тимчасове обмеження права керування, - Міноборони

Позбавлення водійського посвідчення за неявку до ТЦК: Міноборони спростовує

ЗМІ поширили інформацію про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, проте це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У міністерстві пояснили, що на практиці, позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть.

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Обмеження права керування авто

Водночас законом передбачення тимчасове обмеження права керування для громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, Ухвалюється воно лише за рішенням суду.

"Для цього: Територіальний центр комплектування має звернутися до суду з позовною заявою, якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку.

Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов’язків громадянином.

Після розгляду позовної заяви суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку", - пояснили в Міноборони.

Так, рішення про тимчасове обмеження водійських прав приймається тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку.

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Автор: 

Міноборони (7300) посвідчення водія (227) мобілізація (3019) ухилянти (868)


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Топ коментарі
+9
А мєнтам з проститутками спати не заборонять?
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15.11.2024 15:06
+7
Цікаво, а коли закінчатьця "ухилянти" до 60-ти років, можна буде відстрелювати на вулицях всіх "пригодних" що вештаютьця по містах та селах?
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15.11.2024 15:18
+5
та зразу розстрілюйте, уйобки зелені
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15.11.2024 14:59
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та зразу розстрілюйте, уйобки зелені
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15.11.2024 14:59 Відповісти
,,Чем больше в армии дубов , тем крепче наша оборона" .
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15.11.2024 15:03 Відповісти
А мєнтам з проститутками спати не заборонять?
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15.11.2024 15:06 Відповісти
Это другое! (с)
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15.11.2024 15:14 Відповісти
Цікаво, а коли закінчатьця "ухилянти" до 60-ти років, можна буде відстрелювати на вулицях всіх "пригодних" що вештаютьця по містах та селах?
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15.11.2024 15:18 Відповісти
та не переймайтеся никому ничого ні за що не буде.....влада клоунів...
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15.11.2024 15:23 Відповісти
Все для ухилянтів.Ніби і карають,але так мяко та з любовю що більше на заохочення виглядає.Зе розвалює мобілізацію.І має в цьому значні успіхи.
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15.11.2024 16:06 Відповісти
Ну як позбавити їх посвідчень водія? Це ж майбутній електорат.
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15.11.2024 16:48 Відповісти
Сцикуни повинні сидіти дома!
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15.11.2024 17:52 Відповісти
А з холодільника коли почнете борщ відбирати ? ШАКАЛИ !!!
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15.11.2024 18:13 Відповісти
 
 