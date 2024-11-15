За неявку по повестке не будут лишать водительских удостоверений, может быть временное ограничение права управления, - Минобороны
СМИ распространили информацию об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, однако это не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В министерстве объяснили, что на практике лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут.
Ограничение права управления авто
В то же время законом предусмотрено временное ограничение права управления для граждан, уклоняющихся от выполнения воинского долга, Принимается оно только по решению суда.
"Для этого: Территориальный центр комплектования должен обратиться в суд с исковым заявлением, если гражданин игнорирует требования по выполнению воинской обязанности.
Процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином.
После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга", - рассказали в Минобороны.
Решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по выполнению воинского долга.
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