РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10288 посетителей онлайн
Новости мобилизации
2 315 11

За неявку по повестке не будут лишать водительских удостоверений, может быть временное ограничение права управления, - Минобороны

Позбавлення водійського посвідчення за неявку до ТЦК: Міноборони спростовує

СМИ распространили информацию об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, однако это не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В министерстве объяснили, что на практике лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут.

Читайте также: В настоящее время невозможно расформировать или сократить ТЦК. Это повлияет на эффективность мобилизации, - "слуга народа" Федиенко

Ограничение права управления авто

В то же время законом предусмотрено временное ограничение права управления для граждан, уклоняющихся от выполнения воинского долга, Принимается оно только по решению суда.

"Для этого: Территориальный центр комплектования должен обратиться в суд с исковым заявлением, если гражданин игнорирует требования по выполнению воинской обязанности.

Процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином.

После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при условии подтверждения факта уклонения и невыполнения гражданином воинского долга", - рассказали в Минобороны.

Решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и при подтверждении нарушения требований по выполнению воинского долга.

Читайте также: Средний возраст украинских солдат за время войны вырос с 30 до 40 лет, - посол Канады Цмоць

Автор: 

Минобороны (9275) водительские права (153) мобилизация (2732) уклонисты (796)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
А мєнтам з проститутками спати не заборонять?
показать весь комментарий
15.11.2024 15:06
+7
Цікаво, а коли закінчатьця "ухилянти" до 60-ти років, можна буде відстрелювати на вулицях всіх "пригодних" що вештаютьця по містах та селах?
показать весь комментарий
15.11.2024 15:18
+5
та зразу розстрілюйте, уйобки зелені
показать весь комментарий
15.11.2024 14:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та зразу розстрілюйте, уйобки зелені
показать весь комментарий
15.11.2024 14:59 Ответить
,,Чем больше в армии дубов , тем крепче наша оборона" .
показать весь комментарий
15.11.2024 15:03 Ответить
А мєнтам з проститутками спати не заборонять?
показать весь комментарий
15.11.2024 15:06 Ответить
Это другое! (с)
показать весь комментарий
15.11.2024 15:14 Ответить
Цікаво, а коли закінчатьця "ухилянти" до 60-ти років, можна буде відстрелювати на вулицях всіх "пригодних" що вештаютьця по містах та селах?
показать весь комментарий
15.11.2024 15:18 Ответить
та не переймайтеся никому ничого ні за що не буде.....влада клоунів...
показать весь комментарий
15.11.2024 15:23 Ответить
Все для ухилянтів.Ніби і карають,але так мяко та з любовю що більше на заохочення виглядає.Зе розвалює мобілізацію.І має в цьому значні успіхи.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:06 Ответить
Ну як позбавити їх посвідчень водія? Це ж майбутній електорат.
показать весь комментарий
15.11.2024 16:48 Ответить
Сцикуни повинні сидіти дома!
показать весь комментарий
15.11.2024 17:52 Ответить
А з холодільника коли почнете борщ відбирати ? ШАКАЛИ !!!
показать весь комментарий
15.11.2024 18:13 Ответить
 
 