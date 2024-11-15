Латвія заборонила в’їзд десятьом росіянам за підтримку війни в Україні

Латвія доповнила список небажаних для виїзду громадян Росії, серед яких, зокрема, режисер, ексдепутат Держдуми РФ, співробітниця банку, які підтримали війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомили у МЗС Латвії.

Як зазначається, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже включила до списку небажаних для країни осіб ще десятьох громадян Росії за підтримку війни в Україні, встановивши для них заборону на в'їзд до Латвії на невизначений термін.

Так, до списку увійшли колишня співробітниця російського банку "СМП Банк" Олена Рузяк, голова ради зареєстрованої в Латвії компанії "AFI investīcijas" Денис Поспєлов, співвласник та генеральний директор російського виробника військових катерів - суднобудівної верфі "Белл" Олег Бєлков та співвласник російського ТОВ "Арматор" Сергій Пастер.

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Крім того, заборона на в'їзд до Латвії на невизначений термін встановлена ​​власнику компанії "Okilo SARL" Івану Садчикову, колишньому депутату Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Тетяні Кривенко, режисеру театру та кіно Валерію Фокіну, колишньому соратнику лідера режиму Володимира Путіна по Комітету держбезпеки, зятю президента "Транснафти" Миколи Токарєва Андрію Болотову, колишньому прессекретарю колишнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва Наталії Тимаковій та коментатору політичних подій Олександру Будбергу.

У МЗС наголосили, що Латвія найжорсткішим чином засуджує розгорнуту Росією у 2014 році агресію проти України та її територіальної неподільності, неспровоковану та невиправдану повномасштабну військову атаку на Україну, яка триває вже майже 1000 днів.

"У війні щодня гинуть мирні жителі України та військовослужбовці Збройних сил. Підтримка звірств, які здійснюють кремлівський режим, означає поділ відповідальності за скоєні злочини, тому в'їзд таких осіб до Латвії неприпустимий", - заявили в МЗС Латвії.

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