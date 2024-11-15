Латвия запретила въезд десяти россиянам за поддержку войны в Украине

Латвия дополнила список нежелательных для выезда граждан России, среди которых, в частности, режиссер, экс-депутат Госдумы РФ, сотрудница банка, которые поддержали войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщили в МИД Латвии.

Как отмечается, министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила в список нежелательных для страны лиц еще десять граждан России за поддержку войны в Украине, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок.

Так, в список вошли бывшая сотрудница российского банка "СМП Банк" Елена Рузяк, председатель совета зарегистрированной в Латвии компании "AFI investīcijas" Денис Поспелов, совладелец и генеральный директор российского производителя военных катеров - судостроительной верфи "Белл" Олег Белков и совладелец российского ООО "Арматор" Сергей Пастер.

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Кроме того, запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок установлен владельцу компании "Okilo SARL" Ивану Садчикову, бывшему депутату Госдумы РФ от "Единой России" Татьяне Кривенко, режиссеру театра и кино Валерию Фокину, бывшему соратнику лидера режима Владимира Путина по Комитету госбезопасности, зятю президента "Транснефти" Николая Токарева Андрею Болотову, бывшему пресс-секретарю бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой и комментатору политических событий Александру Будбергу.

В МИД подчеркнули, что Латвия жестким образом осуждает развернутую Россией в 2014 году агрессию против Украины и ее территориальной неделимости, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную военную атаку на Украину, которая продолжается уже почти 1000 дней.

"В войне ежедневно гибнут мирные жители Украины и военнослужащие Вооруженных сил. Поддержка зверств, которые совершают кремлевский режим, означает разделение ответственности за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим", - заявили в МИД Латвии.

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