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Ніхто не робив ніякі десятки нових бригад, - Зеленський

Українські військові

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що в ЗСУ нібито попри значне недоукомплектування наявних бригад створюють нові. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів в інтерв'ю Українському радіо.

"Хто вам сказав, що ми їх (нові бригади. – Ред.) створюємо? Хто розповсюджує меседж, що ми створюємо нові бригади?", – відповів Зеленський запитанням на запитання ведучої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виробництво дронів у 2025 році у бюджеті передбачено 775 мільярдів, – Зеленський

"Їхнім ядром були люди, які пройшли війну. Навколо них – ті, хто мобілізувався. Це ж краще, якщо у них (новомобілізованих. – Ред.) досвідчені командири. Якщо вся вертикаль досвідчена. Їх не кидали одразу на фронт. Після навчання всі чекали на укомплектацію технікою", – пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що підрозділи резерву необхідні для ротації на передовій.

"Всі ці розмови про нові бригади — щоб була ротація, замість однієї бригади повинна прийти інша. Можемо назвати її "новою". Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад. Є деякі моменти, коли, наприклад, та чи інша бригада не може вже тримати ділянку певної ширини. Бо вона втомлена. Мало того, що ви її не можете замінити, так ще й кількість російських військ на напрямку говорить, що вам треба посилити його додатковою бригадою. Тому що "рускіх" — один до восьми, або один до трьох", – підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський щодо проблеми СЗЧ: Є різні причини, люди і ставлення

Автор: 

Зеленський (23659) ротація (78) комплектація (19) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+99
Здається зебіл сам про це говорив, мовляв створив нові бригади
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16.11.2024 16:23
+67
Хвалився ж про нових 14 бригад - тільки нема чим укомплектувати
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16.11.2024 16:26
+63
Зебіл говорив про бригади ну немає техніку, говорило чепушило про мільйони дронів, говорило про мільярд дерев ***** чого мололо піздабол зелінскі
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16.11.2024 16:26
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Здається зебіл сам про це говорив, мовляв створив нові бригади
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16.11.2024 16:23 Відповісти
Його сьогодні пре..фонтанує..
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16.11.2024 16:30 Відповісти
пре як фонтан
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16.11.2024 16:38 Відповісти
"Його сьогодні пре..фонтанує.."
В кожній новині з ним сьогодні є фраза "про це Зеленський розповів в інтерв'ю Українському Радіо". Одне інтерв'ю розтягли на купу новин.
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16.11.2024 16:57 Відповісти
То його трабли. Та його пресслужби.

Особисто він вже за@бав. З 2019. А сьогодні - то беніфіс нарка просто..
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16.11.2024 17:20 Відповісти
Ось чому краще говорити правду, або правду частково. А то збрехав, а потім забув.
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16.11.2024 16:51 Відповісти
він багато чого забув
бреше як дише
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16.11.2024 17:02 Відповісти
бреше як дише Троцкій.
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16.11.2024 18:13 Відповісти
гарне порівняння.
бронштейн закінчив з лідоколом в черепі.
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17.11.2024 14:08 Відповісти
він не бреше, він говорить як актор із завченого листочка чи телесуфлера.
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16.11.2024 18:09 Відповісти
під час війни росповсюджують не інформацію, а дезінформацію - і бубочка також. Ніхто диванним штурмовикам не розкаже, що там діється насправді…
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16.11.2024 17:07 Відповісти
насправді і бонапартович не ознайомлений з реальним станом справ...
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16.11.2024 18:00 Відповісти
Ну як ні, подолякоскот гордон все розкаже))
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16.11.2024 18:12 Відповісти
Что-то белое начало действовать, так сразу и забыл, что говорил еще вчера.
Вот так и перед выборами говорил одно, а после выборов- я вам ничего не должен.
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16.11.2024 17:18 Відповісти
Говорив про 14 нових бригад, не про десятки.
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16.11.2024 19:34 Відповісти
Не здається
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16.11.2024 21:14 Відповісти
Зебіл говорив про бригади ну немає техніку, говорило чепушило про мільйони дронів, говорило про мільярд дерев ***** чого мололо піздабол зелінскі
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16.11.2024 16:26 Відповісти
Хвалився ж про нових 14 бригад - тільки нема чим укомплектувати
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16.11.2024 16:26 Відповісти
той гавнокомандуючий в обід вже не пам.ятає що триндів вранці . як там в кіно ..вы думаете нам царям легко ??? .. кожного дня ідуть доклади з областей десятками мільйонів а єрмаку потрібно все розкласти по кишеням і так розкласти ..чтобы потом не было стыдно за время проведенное у власти..
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16.11.2024 17:08 Відповісти
"Генштаб пояснив, чому створює нові бригади, а не поповнює наявні"
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-genshtab-poyasniv-chomu-stvoryuye-novi-brigadi-a-ne-popovnyuye-nayavni-12811314.html
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16.11.2024 16:27 Відповісти
Я так розумію нема ні нових бригад, ні поповнення......а московити наступають
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16.11.2024 16:30 Відповісти
"Генеральний штаб пояснює, що в ЗСУ створюють нові бригади замість поповнювати існуючі, оскільки ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, також збільшилась протяжність лінії фронту.

Джерело: речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"

https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/6/7483191/
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16.11.2024 16:29 Відповісти
Зеля читає фейсбук Мар"яни? ? ?
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16.11.2024 16:35 Відповісти
Мар'яна щось мовчить..мб, воно знайшло бпата по розуму..на Кирилівській..
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16.11.2024 16:47 Відповісти
Не читає, пише
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16.11.2024 21:16 Відповісти
одне іншому не заважає, а навіть дуже поруч!
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16.11.2024 16:40 Відповісти
Так сам же хвалився що в тилу десять бригад які нічим озброїти!
Ну вже падло! Вже не пам'ятає що саме раніше говорило! Вже ніяких нервів не вистачає щоб отаке терпіти. Хто там поближче-придавіть його щоб не мучилося, і Україну не мучило!
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16.11.2024 16:37 Відповісти
не 10, а 14 бригад. саме про 14 верзло зелене одоробло влітку.
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16.11.2024 20:14 Відповісти
От навіщо брехати???!!!!!
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16.11.2024 16:38 Відповісти
Запитай Безуглу.
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16.11.2024 16:46 Відповісти
Може мені ще мендель запитати?
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16.11.2024 17:00 Відповісти
Ого ти вспомнив, я про неї вже забув.
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16.11.2024 18:43 Відповісти
В 19 році вас це питання не муляло?
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16.11.2024 21:18 Відповісти
Звичка.
Для рейтингу.
Не читав що написали автори.
Забули автори що писали перед цим.
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17.11.2024 01:32 Відповісти
Бо брехня це фундамент на якому стоїть зелена шобла.
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17.11.2024 09:37 Відповісти
Для тих, хто не в курсі, цитую клована кілька місячної давнини: У нас бажання є, але інструменти не прийшли. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно.
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16.11.2024 16:44 Відповісти
Номери нових бригад кажуть самі за себе, для чого ці слова не зв'язані один з одним.
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16.11.2024 16:48 Відповісти
Ну так в житті завжди трапляється з брехунами. Бо вони паляться на тому, що вони не пам'ятають що самі ж раніше казали, бо постійно брешуть! Саме страшне і ганебне у тому, що ми вже всі звикли до його брехні, і знаємо що він бреше завжди і про все......
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16.11.2024 16:50 Відповісти
Брехня і деменція чи амнезія цілком різні речі, друже.
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17.11.2024 02:10 Відповісти
А хто тут писав про деменцію чи амнезію? Я писав про те що брехуни паляться на тому, що вони не пам'ятають що конкретно раніше казали про шось, бо постійно брешуть. Вам любий психолог пояснить дуже простий прийом як спіймати людину на брехні - за деякий час перепитати деталі його розповіді. Відразу буде видно, де обдурив чи додумав...І тут зеленський вам як яскравий тому приклад.....Ви ж не скажете що в нього прогресуюча деменція чи амнезія?
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17.11.2024 03:46 Відповісти
))) акопян !!! Блд))))
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16.11.2024 16:52 Відповісти
хтось бреше.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-bryhady-osnashchennya-zbroya/33021629.html
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16.11.2024 17:04 Відповісти
Это все ему почудилось после после коксовой эйфории...
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16.11.2024 17:05 Відповісти
Не вірив, а тим паче зараз не вірю жодному слову Боневтіка Потужного!
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16.11.2024 17:18 Відповісти
"кожному 1 Гігават від зеленського ")
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16.11.2024 17:24 Відповісти
Він дійсно "не просихає"... Не пам'ятає, що казав вчора.
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16.11.2024 17:28 Відповісти
Ну це ж всім відомо - що дєрмак Ко підсунуть, те й ішак прокукурікає. То і є вся його "президенська" діяльність.
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16.11.2024 17:39 Відповісти
Він казав про чотирнадцять нових бригад. Хто першим скаже, що чотирнадцять = "десятки" може сміливо жбурляти в нього камінь.
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16.11.2024 17:42 Відповісти
та запросто, 1.4 десятки бригад
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16.11.2024 18:14 Відповісти
Він всього лиш про півтора десятки казав... Так кільки ж з них дійсно сформовано?
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16.11.2024 18:15 Відповісти
Але ж нема і чотирнадцяти
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16.11.2024 18:19 Відповісти
откуда вы знаете, кум замом Сырского служит?
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16.11.2024 18:45 Відповісти
Краще в тебе, зелена падалЬяцька потвора.
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16.11.2024 22:45 Відповісти
140-ті та 150-ті бригади виявляється формував дехто Ніхто Іван Іванович
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16.11.2024 17:58 Відповісти
Висери цієї гниди нагадують *****...
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16.11.2024 18:11 Відповісти
Якщо у них така перевага у кількості то проста математика говорить, що їх або тут вже пара мільйонів, або у ЗСУ лише 100 тисяч військослужбовців. Ну, або воно просто тупо бреше.
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16.11.2024 18:40 Відповісти
Для зебілів зійде.
Цей нанюхався вже скільки, що відбило пам'ять про " то як ніс - " 14 бригад, які ми створили і неможемо укомплектувати західною технікою"
Приїхали.. " наркомани на городі"..
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16.11.2024 18:44 Відповісти
Нових бригад немає, всього 14 бригад немає

"З 14 нових бригад не вдалося укомплектувати навіть чотири, - Зеленський Джерело:
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16.11.2024 18:46 Відповісти
Як кожний поважний дебіл він є хазяїном свого слова, тобто "слово дав, слово забрав". Ще недавно розповідав про, здається, 16 нових бригад які не можуть укомплектувати спорядженням. А тепер спростування. Але ця справа вже давно стала звичною, то ж не будемо на це звертати увагу, як і на все що розказує наш найвеличніший.
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16.11.2024 19:15 Відповісти
Ето совсєм другоє...
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16.11.2024 19:24 Відповісти
Спалився Зе
Звичайно ніхто тих 14 бригад не формував, створили штаби та підрозділи їх забезперечення осіб у 500÷700 (щоб було кому "фортифікації" для тещ/племінників будувати), а бабло списують як на бригаду зі штатом 5000 осіб.
"Мертві душі" вийшли на якісно новий рівень!
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16.11.2024 20:10 Відповісти
чим ближче до прірви тим потужніші заяви
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16.11.2024 20:13 Відповісти
,,Никто не делал,,. Таких как ты нет, не было и не надо!
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16.11.2024 20:16 Відповісти
Закизделся до ручки, наркоман хреноа.

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16.11.2024 21:42 Відповісти
Боже , що буде з УКРАЇНОЮ... коли такі кінчені дебіли нею управляють !
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16.11.2024 21:55 Відповісти
У вас очі і вірогідно що мозок запливли невідомо чим, якщо не помічають ворожої агентури, яка вже спалилася безмежну кількість разів
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17.11.2024 02:15 Відповісти
Щось забагато сьогодні zeленого гною, дєрьмак підсипав гундосому проносне в чай?
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16.11.2024 22:20 Відповісти
Дайте йому брому в кисіль, нехай заспокоїться
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16.11.2024 22:22 Відповісти
Головний зрадник України відкрив військову таємницю.
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16.11.2024 23:29 Відповісти
Схоже він їде "кукухою" ......
Сумно що таке при владі коли страшна війна.
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17.11.2024 01:30 Відповісти
Якщо ОП керує створенням нових бригад, то справи кепські. Військові ж не лізуть щось робити в ОП, хоча треба було б - щоб все працювало на ЗСУ.
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17.11.2024 01:36 Відповісти
Украинский конфликт будет урегулирован за столом переговоров. С таким мнением выступил в субботу министр обороны CШA Ллойд Остин на пресс-конференции в австралийском городе Дарвин.
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17.11.2024 06:44 Відповісти
Шота гопота упала в уныние. Видать, нарко-психо вражьи силы плотно наступают на всех фронтах.
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17.11.2024 08:54 Відповісти
Ціцерон! Воістину, питомий Ціцерон!..
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17.11.2024 11:50 Відповісти
Цитата: "Тому що "рускіх" - один до восьми, або один до трьох", - підсумував Зеленський."
А ти бидло погане коли воював? ти сволота знаєш **** як дається ці цифри? Бажаю тобі **** на передовій в першом же бою здохути.
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17.11.2024 11:55 Відповісти
Йшов би ти на** Осел. Не лізь у військові справи, дібіл.
Займайся відосіками та роби грізну харю.
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17.11.2024 12:46 Відповісти
Суй== Четрежды улогнист Будет рассуждать о призызве... говно конченное
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17.11.2024 13:11 Відповісти
Ніхто не робив ніякі десятки нових бригад
---------------------------------------------------------------------
А почему? Ждете *****?
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17.11.2024 15:06 Відповісти
Не,дайте втекти нікому,всіх,всіх хто проти вільної України, всіх ждунів на нуль.Слава нації!!!
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17.11.2024 16:10 Відповісти
Зеленський так впевнено це каже наче він знає що витворяє Сирський в ЗСУ.
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17.11.2024 18:44 Відповісти
зелю за грати. рослідування - СУД -ВИРОК. БАЖАНО - ДОООВІЧНО!
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17.11.2024 19:53 Відповісти
А замість нього Єрмака. Или Стефанишина.
Як за конституцією.
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17.11.2024 21:45 Відповісти
Мамой клянусь!!!! -прохрипел осел!!!
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18.11.2024 07:45 Відповісти
 
 