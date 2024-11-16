Ніхто не робив ніякі десятки нових бригад, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що в ЗСУ нібито попри значне недоукомплектування наявних бригад створюють нові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів в інтерв'ю Українському радіо.

"Хто вам сказав, що ми їх (нові бригади. – Ред.) створюємо? Хто розповсюджує меседж, що ми створюємо нові бригади?", – відповів Зеленський запитанням на запитання ведучої.

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"Їхнім ядром були люди, які пройшли війну. Навколо них – ті, хто мобілізувався. Це ж краще, якщо у них (новомобілізованих. – Ред.) досвідчені командири. Якщо вся вертикаль досвідчена. Їх не кидали одразу на фронт. Після навчання всі чекали на укомплектацію технікою", – пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що підрозділи резерву необхідні для ротації на передовій.

"Всі ці розмови про нові бригади — щоб була ротація, замість однієї бригади повинна прийти інша. Можемо назвати її "новою". Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад. Є деякі моменти, коли, наприклад, та чи інша бригада не може вже тримати ділянку певної ширини. Бо вона втомлена. Мало того, що ви її не можете замінити, так ще й кількість російських військ на напрямку говорить, що вам треба посилити його додатковою бригадою. Тому що "рускіх" — один до восьми, або один до трьох", – підсумував Зеленський.

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