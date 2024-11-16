Ніхто не робив ніякі десятки нових бригад, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що в ЗСУ нібито попри значне недоукомплектування наявних бригад створюють нові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів в інтерв'ю Українському радіо.
"Хто вам сказав, що ми їх (нові бригади. – Ред.) створюємо? Хто розповсюджує меседж, що ми створюємо нові бригади?", – відповів Зеленський запитанням на запитання ведучої.
"Їхнім ядром були люди, які пройшли війну. Навколо них – ті, хто мобілізувався. Це ж краще, якщо у них (новомобілізованих. – Ред.) досвідчені командири. Якщо вся вертикаль досвідчена. Їх не кидали одразу на фронт. Після навчання всі чекали на укомплектацію технікою", – пояснив Зеленський.
Президент уточнив, що підрозділи резерву необхідні для ротації на передовій.
"Всі ці розмови про нові бригади — щоб була ротація, замість однієї бригади повинна прийти інша. Можемо назвати її "новою". Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад. Є деякі моменти, коли, наприклад, та чи інша бригада не може вже тримати ділянку певної ширини. Бо вона втомлена. Мало того, що ви її не можете замінити, так ще й кількість російських військ на напрямку говорить, що вам треба посилити його додатковою бригадою. Тому що "рускіх" — один до восьми, або один до трьох", – підсумував Зеленський.
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В кожній новині з ним сьогодні є фраза "про це Зеленський розповів в інтерв'ю Українському Радіо". Одне інтерв'ю розтягли на купу новин.
Особисто він вже за@бав. З 2019. А сьогодні - то беніфіс нарка просто..
бреше як дише
дишеТроцкій.
бронштейн закінчив з лідоколом в черепі.
Вот так и перед выборами говорил одно, а после выборов- я вам ничего не должен.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-genshtab-poyasniv-chomu-stvoryuye-novi-brigadi-a-ne-popovnyuye-nayavni-12811314.html
Джерело: речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/6/7483191/
Ну вже падло! Вже не пам'ятає що саме раніше говорило! Вже ніяких нервів не вистачає щоб отаке терпіти. Хто там поближче-придавіть його щоб не мучилося, і Україну не мучило!
Для рейтингу.
Не читав що написали автори.
Забули автори що писали перед цим.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-bryhady-osnashchennya-zbroya/33021629.html
Цей нанюхався вже скільки, що відбило пам'ять про " то як ніс - " 14 бригад, які ми створили і неможемо укомплектувати західною технікою"
Приїхали.. " наркомани на городі"..
"З 14 нових бригад не вдалося укомплектувати навіть чотири, - Зеленський Джерело:
Звичайно ніхто тих 14 бригад не формував, створили штаби та підрозділи їх забезперечення осіб у 500÷700 (щоб було кому "фортифікації" для тещ/племінників будувати), а бабло списують як на бригаду зі штатом 5000 осіб.
"Мертві душі" вийшли на якісно новий рівень!
Сумно що таке при владі коли страшна війна.
А ти бидло погане коли воював? ти сволота знаєш **** як дається ці цифри? Бажаю тобі **** на передовій в першом же бою здохути.
Займайся відосіками та роби грізну харю.
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А почему? Ждете *****?
Як за конституцією.