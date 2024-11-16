Зеленський щодо проблеми СЗЧ: Є різні причини, люди і ставлення
Президент Володимир Зеленський прокоментував проблему самовільного залишення військової частини (СЗЧ) в українській армії, зокрема, наголосив, що на це існують різні причини.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Зеленський розповів в інтерв'ю Українському радіо.
"Загально складно говорити про це. "Нестерпні умови". Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді "нестерпні" умови", - зазначив президент.
Крім того, Зеленський наголосив, що війна нестерпна в цілому, але він не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ, оскільки є різні причини, люди і ставлення.
"Але в більшості армія - сильна, в більшості люди - героїчні. І розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії. Або за Україну. Бо це вони проти нас воюють", - додав президент.
СЗЧ у лавах Сил оборони
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив про тенденцію до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини військовослужбовцями, дезертирства і невиконання наказів.
Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 30 тисяч щодо дезертирства з січня 2022 року.
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Які ж кумедні ці глядачі великого зомбофону
Тому отримав ставлення ,як до дурня
Це зваться - логічний ланцюжок
Головна причина у тому, що ваше шапіто марадерів і саботерів - при владі, а команда Залужного - усунута , а має бути навпаки
Ось що я стверджував. Вже забула. Ну пам'ять ,як у виборця Зе
Ну що ти брешеш - теж стверджував
Вивчай терміни , профане
знаєте, я з вами би не спілкувався, раз ви можете витримати оцю....... ну, "спіч" найгундоснішого.
тому що хз що на думці людини котра не виключить через 20 секунд явну хрінь і не скаже - Ну де ж там санітари?
г*споди, ви ще скажи що 24 години, коли там було - дивився всю оцю.... не знаю яке слово сказати, хоча є ж любителі, як там у Митця - калу. для мене це реально катування цю херню послухати пару секунд, навіть тупо зверхня зверху вниз манеру, це тупо технологія щоб принизити маси, нарідні. ну жесть же.
Вся та фігня - це про зе!владу!
1. відсутність строків служби
2. відстутність справедливої мобілізації, коли служити має або лох що пішов сам або лох якого зловили на вулиці.
3. держслужбовці в тилу отримують таку ж зп. як хлопці в окопах.
а ну і окремо, це командири *******, які ставляться до людей як до ресурсу.
Основна причина счз це відсутня мотивація, як грошова так і моральна. Бо люди в цивільному житті цю владу вже ненавидять. А коли примусом потрапляють у військо то це ніхера не поліпшує моральний стан, ще і на інших впливає. Більш того не так давно тут була стаття про підготовку, яка так само вбиває бажання воювати, бо більшу частину підготовки займаєшся хер зрозуміє чим, якісь наряди на кухні, строєва, пішки ходиш на полігон, пішки їсти, пішки у розположеня. Яб ще це зрозумів якби підготовка була три-щість місяців, а ви людей через місяць на фронт гоните. Ідіоти. А потім ниють про сзч, ви причина счз основна і найбільша. Як же бісить це пздц
Невже з іміджево-видавничого центру нацгвардії, що майже три роки воює на чолі з кумом Зе Сашком хто втік? Підставив баівих пабратімов і на сцену ліги сміху не вийшов?
Чи то йому й досі дезертирство ханумака ікається?