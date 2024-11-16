Зеленський щодо проблеми СЗЧ: Є різні причини, люди і ставлення

Президент Володимир Зеленський прокоментував проблему самовільного залишення військової частини (СЗЧ) в українській армії, зокрема, наголосив, що на це існують різні причини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Зеленський розповів в інтерв'ю Українському радіо.

"Загально складно говорити про це. "Нестерпні умови". Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді "нестерпні" умови", - зазначив президент.

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Крім того, Зеленський наголосив, що війна нестерпна в цілому, але він не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ, оскільки є різні причини, люди і ставлення.

"Але в більшості армія - сильна, в більшості люди - героїчні. І розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії. Або за Україну. Бо це вони проти нас воюють", - додав президент.

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СЗЧ у лавах Сил оборони

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив про тенденцію до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини військовослужбовцями, дезертирства і невиконання наказів.

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 30 тисяч щодо дезертирства з січня 2022 року.