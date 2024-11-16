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Зеленський щодо проблеми СЗЧ: Є різні причини, люди і ставлення

Зеленський щодо проблеми СЗЧ

Президент Володимир Зеленський прокоментував проблему самовільного залишення військової частини (СЗЧ) в українській армії, зокрема, наголосив, що на це існують різні причини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Зеленський розповів в інтерв'ю Українському радіо.

"Загально складно говорити про це. "Нестерпні умови". Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді "нестерпні" умови", - зазначив президент.

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Крім того, Зеленський наголосив, що війна нестерпна в цілому, але він не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ, оскільки є різні причини, люди і ставлення.

"Але в більшості армія - сильна, в більшості люди - героїчні. І розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії. Або за Україну. Бо це вони проти нас воюють", - додав президент.

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СЗЧ у лавах Сил оборони

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив про тенденцію до збільшення зареєстрованих фактів самовільного залишення частини військовослужбовцями, дезертирства і невиконання наказів.

Прокуратура зареєструвала майже 60 тисяч кримінальних правопорушень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) та близько 30 тисяч щодо дезертирства з січня 2022 року.

Автор: 

Зеленський (23659) СЗЧ (67)


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Топ коментарі
+22
Головна причина у тому, що ваше шапіто марадерів і саботерів - при владі, а команда Залужного - усунута , а має бути навпаки
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16.11.2024 14:17
+15
про добавить людям денег, социальных гарантий, хоть какую-то видимость равенства перед мобилизацией - гарант не заикается..все хорошо, прекрасная маркиза....
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16.11.2024 14:14
+15
Головна причина призначення просирського та неефективне керування армією та корупція.
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16.11.2024 14:16
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Надихає, потужно
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16.11.2024 14:13 Відповісти
Основная проблема - это несправедливая мобилизация.
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16.11.2024 14:14 Відповісти
про добавить людям денег, социальных гарантий, хоть какую-то видимость равенства перед мобилизацией - гарант не заикается..все хорошо, прекрасная маркиза....
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16.11.2024 14:14 Відповісти
Наче кацап написах. Непогані у наших зарплати. Тих,хто на передку особливо.
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16.11.2024 21:57 Відповісти
Головна причина призначення просирського та неефективне керування армією та корупція.
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16.11.2024 14:16 Відповісти
Головна причина у тому, що ваше шапіто марадерів і саботерів - при владі, а команда Залужного - усунута , а має бути навпаки
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16.11.2024 14:17 Відповісти
всі й без тебе в курсі, кого будуть робити наступним президентом
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16.11.2024 14:25 Відповісти
Дурню, ти про що? Зомбофону передивився ?
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16.11.2024 14:45 Відповісти
дурень з нас двох не я, це ти простих слів не розумієш.
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16.11.2024 14:47 Відповісти
Каже той хто не зміг прочитати написане
Які ж кумедні ці глядачі великого зомбофону
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16.11.2024 14:53 Відповісти
я прочитав, зробив висновки, і написав тобі, що можеш не старатися
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16.11.2024 14:55 Відповісти
Ти прочитав , не збагнув прочитаного і зробив хибні висновки
Тому отримав ставлення ,як до дурня
Це зваться - логічний ланцюжок
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16.11.2024 15:07 Відповісти
подивимось в 25 році, хто зробив хибні висновки
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16.11.2024 15:09 Відповісти
Так, так , от тільки де ж мені тебе потім шукати , коли я виявлюсь правий
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16.11.2024 15:25 Відповісти
так ти ж нічого не стверджував, "розумник"
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16.11.2024 19:23 Відповісти


Головна причина у тому, що ваше шапіто марадерів і саботерів - при владі, а команда Залужного - усунута , а має бути навпаки

Ось що я стверджував. Вже забула. Ну пам'ять ,як у виборця Зе
Ну що ти брешеш - теж стверджував
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16.11.2024 20:07 Відповісти
"має бути навпаки" - це твердження?
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16.11.2024 20:09 Відповісти
Твердження: думка, положення або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F вислів , що доводить (підтверджує) щось, лежить в основі чогосьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-lingvo-2 [2] . У мовленні відображається у формі стверджувального https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F речення .

Вивчай терміни , профане
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17.11.2024 00:58 Відповісти
В цілому про його інтерв'ю: багато слів ні про що.
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16.11.2024 14:18 Відповісти
Про що може розмовляти людина у який рівень IQ дорівнює рівню IQ "бібабо" ( іграшкової ляльці на руці ). Ні про що. Гішпанский сором вже перед усім миром.
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16.11.2024 14:32 Відповісти
????
знаєте, я з вами би не спілкувався, раз ви можете витримати оцю....... ну, "спіч" найгундоснішого.
тому що хз що на думці людини котра не виключить через 20 секунд явну хрінь і не скаже - Ну де ж там санітари?
г*споди, ви ще скажи що 24 години, коли там було - дивився всю оцю.... не знаю яке слово сказати, хоча є ж любителі, як там у Митця - калу. для мене це реально катування цю херню послухати пару секунд, навіть тупо зверхня зверху вниз манеру, це тупо технологія щоб принизити маси, нарідні. ну жесть же.
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16.11.2024 14:56 Відповісти
Про це говорить чотирикратний ухилянт..
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16.11.2024 14:20 Відповісти
От не треба тут про ЗСУ!

Вся та фігня - це про зе!владу!
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16.11.2024 14:24 Відповісти
Пів - року назад сусід вернувся з фронту і каже - все -- навоювався і поіхав на роботу в Киів - тиждень назад біля Б. Церкви взяли - знову на передку
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16.11.2024 14:25 Відповісти
Я так розумію це ще не масове дезертирство 1917, бо sодоля з сирком б вже на багнетах носили, але вже 1916 коли ще інколи могли і брусіловський наступ зробити на якийсь час
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16.11.2024 15:52 Відповісти
Цього бастардо важко уявити не то що на фронті, а навіть в сзч. Тільки в бункері або в літачку з ігровими приставками. Більше ні на що не годен.
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16.11.2024 14:33 Відповісти
є 3 основні причини СЧЗ.
1. відсутність строків служби
2. відстутність справедливої мобілізації, коли служити має або лох що пішов сам або лох якого зловили на вулиці.
3. держслужбовці в тилу отримують таку ж зп. як хлопці в окопах.
а ну і окремо, це командири *******, які ставляться до людей як до ресурсу.
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16.11.2024 14:36 Відповісти
Я б ще добавила - нормальну підготовку всім..нормальну екіпіровку від Держави - а не від волонтерів, які вже посивіли, розшукуючи необхідне. Крім того, - але цього не зроблять, сім'ям військових відмінити оплату всвх освітніх закладів, починаючи з садочку, та комунальні.
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16.11.2024 15:48 Відповісти
Прямо в цівочку. І ще питання до навчання. Експрес-курс не додає впевненості і рішучесті.
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16.11.2024 22:00 Відповісти
***, еще четырежды уклониста про проблемы дезертитства слушать. Вот как ты, зеленая падаль, набрал на улицах (как и твой кумир путлер) , вот так и воюют. ***** ЧЕТЫРЕЖДЫ уклонистская!!!
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16.11.2024 14:45 Відповісти
Плати войнам, надай гідне забезпечення їхнім сім'ям, поки вони воюють. Але ж для цього треба зеленим баригам перестати красти. Ось тому маємо те, що маємо
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16.11.2024 14:45 Відповісти
Так ти ж головна проблема, найверховнішиф найголовнокоМАНДУвачніший!
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16.11.2024 14:58 Відповісти
Наркоша
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16.11.2024 15:37 Відповісти
В рашці дають мінімум 20 тис $ при підписанні контракту- бажаючих тьма...
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16.11.2024 15:51 Відповісти
Наркоман
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16.11.2024 15:53 Відповісти
Єдина причина СЗЧ - це Зеленський. При Порошенко старі військомати провели до шести мобілізацій і ротацій і жодної проблеми, правда одне якесь із Кривого Рогу чотирижди відкосило.
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16.11.2024 17:23 Відповісти
Основною проблемою якраз і є сам ішак. Воно самоусунулось від своїх прямих обовязків та просрало мобілізацію. А тепер ще й філософствує.
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16.11.2024 17:53 Відповісти
Тобто є круті бригади, а є бригади же все нестерпно, ви про це знаєте але ніхера не робите?
Основна причина счз це відсутня мотивація, як грошова так і моральна. Бо люди в цивільному житті цю владу вже ненавидять. А коли примусом потрапляють у військо то це ніхера не поліпшує моральний стан, ще і на інших впливає. Більш того не так давно тут була стаття про підготовку, яка так само вбиває бажання воювати, бо більшу частину підготовки займаєшся хер зрозуміє чим, якісь наряди на кухні, строєва, пішки ходиш на полігон, пішки їсти, пішки у розположеня. Яб ще це зрозумів якби підготовка була три-щість місяців, а ви людей через місяць на фронт гоните. Ідіоти. А потім ниють про сзч, ви причина счз основна і найбільша. Як же бісить це пздц
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16.11.2024 19:39 Відповісти
"Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з , з дезертирством",-

Невже з іміджево-видавничого центру нацгвардії, що майже три роки воює на чолі з кумом Зе Сашком хто втік? Підставив баівих пабратімов і на сцену ліги сміху не вийшов?
Чи то йому й досі дезертирство ханумака ікається?
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16.11.2024 20:19 Відповісти
буратінка, ти заодно прокоментував би своє чотириразове ухилянтство. Подейкують, що ти непоганий виконавець разґаворнава жанра. І ми б уважно тебе послухали.
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16.11.2024 23:51 Відповісти
 
 