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Зеленский относительно проблемы СОЧ: Есть разные причины, люди и отношение

Зеленський щодо проблеми СЗЧ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал проблему самовольного оставления воинской части (СОЧ) в украинской армии, в частности, отметил, что для этого существуют разные причины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в интервью Украинскому радио.

"В целом, сложно говорить об этом. "Невыносимые условия". Например, бригада, являющаяся, может так некорректно говорить, идеальной: там нормальное обучение, отбор, атмосфера. И даже в таких бригадах есть моменты с СОЧ, с дезертирством. Но мы не можем сказать, что в этой бригаде - "невыносимые" условия", - отметил президент.

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Кроме того, Зеленский отметил, что война невыносима в целом, и он не хотел бы обобщать вещи, связанные с СОЧ, поскольку есть разные причины, люди и отношение.

"Но, в большинстве, армия - сильная, в большинстве, люди - героические. И понимают, что такое мобилизация и что такое война против России. Или - за Украину. Потому что это они против нас воюют", - добавил президент.

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СОЧ в рядах Сил обороны

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил о тенденции к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими, дезертирства и невыполнения приказов.

Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч уголовных правонарушений по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч - по дезертирству с января 2022 года.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) СОЧ (69)


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Топ комментарии
+22
Головна причина у тому, що ваше шапіто марадерів і саботерів - при владі, а команда Залужного - усунута , а має бути навпаки
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16.11.2024 14:17
+15
про добавить людям денег, социальных гарантий, хоть какую-то видимость равенства перед мобилизацией - гарант не заикается..все хорошо, прекрасная маркиза....
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16.11.2024 14:14
+15
Головна причина призначення просирського та неефективне керування армією та корупція.
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16.11.2024 14:16
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Надихає, потужно
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16.11.2024 14:13 Ответить
Основная проблема - это несправедливая мобилизация.
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16.11.2024 14:14 Ответить
про добавить людям денег, социальных гарантий, хоть какую-то видимость равенства перед мобилизацией - гарант не заикается..все хорошо, прекрасная маркиза....
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16.11.2024 14:14 Ответить
Наче кацап написах. Непогані у наших зарплати. Тих,хто на передку особливо.
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16.11.2024 21:57 Ответить
Головна причина призначення просирського та неефективне керування армією та корупція.
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16.11.2024 14:16 Ответить
Головна причина у тому, що ваше шапіто марадерів і саботерів - при владі, а команда Залужного - усунута , а має бути навпаки
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16.11.2024 14:17 Ответить
всі й без тебе в курсі, кого будуть робити наступним президентом
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16.11.2024 14:25 Ответить
Дурню, ти про що? Зомбофону передивився ?
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16.11.2024 14:45 Ответить
дурень з нас двох не я, це ти простих слів не розумієш.
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16.11.2024 14:47 Ответить
Каже той хто не зміг прочитати написане
Які ж кумедні ці глядачі великого зомбофону
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16.11.2024 14:53 Ответить
я прочитав, зробив висновки, і написав тобі, що можеш не старатися
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16.11.2024 14:55 Ответить
Ти прочитав , не збагнув прочитаного і зробив хибні висновки
Тому отримав ставлення ,як до дурня
Це зваться - логічний ланцюжок
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16.11.2024 15:07 Ответить
подивимось в 25 році, хто зробив хибні висновки
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16.11.2024 15:09 Ответить
Так, так , от тільки де ж мені тебе потім шукати , коли я виявлюсь правий
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16.11.2024 15:25 Ответить
так ти ж нічого не стверджував, "розумник"
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16.11.2024 19:23 Ответить


Головна причина у тому, що ваше шапіто марадерів і саботерів - при владі, а команда Залужного - усунута , а має бути навпаки

Ось що я стверджував. Вже забула. Ну пам'ять ,як у виборця Зе
Ну що ти брешеш - теж стверджував
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16.11.2024 20:07 Ответить
"має бути навпаки" - це твердження?
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16.11.2024 20:09 Ответить
Твердження: думка, положення або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F вислів , що доводить (підтверджує) щось, лежить в основі чогосьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-lingvo-2 [2] . У мовленні відображається у формі стверджувального https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F речення .

Вивчай терміни , профане
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17.11.2024 00:58 Ответить
В цілому про його інтерв'ю: багато слів ні про що.
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16.11.2024 14:18 Ответить
Про що може розмовляти людина у який рівень IQ дорівнює рівню IQ "бібабо" ( іграшкової ляльці на руці ). Ні про що. Гішпанский сором вже перед усім миром.
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16.11.2024 14:32 Ответить
????
знаєте, я з вами би не спілкувався, раз ви можете витримати оцю....... ну, "спіч" найгундоснішого.
тому що хз що на думці людини котра не виключить через 20 секунд явну хрінь і не скаже - Ну де ж там санітари?
г*споди, ви ще скажи що 24 години, коли там було - дивився всю оцю.... не знаю яке слово сказати, хоча є ж любителі, як там у Митця - калу. для мене це реально катування цю херню послухати пару секунд, навіть тупо зверхня зверху вниз манеру, це тупо технологія щоб принизити маси, нарідні. ну жесть же.
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16.11.2024 14:56 Ответить
Про це говорить чотирикратний ухилянт..
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16.11.2024 14:20 Ответить
От не треба тут про ЗСУ!

Вся та фігня - це про зе!владу!
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16.11.2024 14:24 Ответить
Пів - року назад сусід вернувся з фронту і каже - все -- навоювався і поіхав на роботу в Киів - тиждень назад біля Б. Церкви взяли - знову на передку
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16.11.2024 14:25 Ответить
Я так розумію це ще не масове дезертирство 1917, бо sодоля з сирком б вже на багнетах носили, але вже 1916 коли ще інколи могли і брусіловський наступ зробити на якийсь час
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16.11.2024 15:52 Ответить
Цього бастардо важко уявити не то що на фронті, а навіть в сзч. Тільки в бункері або в літачку з ігровими приставками. Більше ні на що не годен.
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16.11.2024 14:33 Ответить
є 3 основні причини СЧЗ.
1. відсутність строків служби
2. відстутність справедливої мобілізації, коли служити має або лох що пішов сам або лох якого зловили на вулиці.
3. держслужбовці в тилу отримують таку ж зп. як хлопці в окопах.
а ну і окремо, це командири *******, які ставляться до людей як до ресурсу.
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16.11.2024 14:36 Ответить
Я б ще добавила - нормальну підготовку всім..нормальну екіпіровку від Держави - а не від волонтерів, які вже посивіли, розшукуючи необхідне. Крім того, - але цього не зроблять, сім'ям військових відмінити оплату всвх освітніх закладів, починаючи з садочку, та комунальні.
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16.11.2024 15:48 Ответить
Прямо в цівочку. І ще питання до навчання. Експрес-курс не додає впевненості і рішучесті.
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16.11.2024 22:00 Ответить
***, еще четырежды уклониста про проблемы дезертитства слушать. Вот как ты, зеленая падаль, набрал на улицах (как и твой кумир путлер) , вот так и воюют. ***** ЧЕТЫРЕЖДЫ уклонистская!!!
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16.11.2024 14:45 Ответить
Плати войнам, надай гідне забезпечення їхнім сім'ям, поки вони воюють. Але ж для цього треба зеленим баригам перестати красти. Ось тому маємо те, що маємо
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16.11.2024 14:45 Ответить
Так ти ж головна проблема, найверховнішиф найголовнокоМАНДУвачніший!
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16.11.2024 14:58 Ответить
Наркоша
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16.11.2024 15:37 Ответить
В рашці дають мінімум 20 тис $ при підписанні контракту- бажаючих тьма...
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16.11.2024 15:51 Ответить
Наркоман
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16.11.2024 15:53 Ответить
Єдина причина СЗЧ - це Зеленський. При Порошенко старі військомати провели до шести мобілізацій і ротацій і жодної проблеми, правда одне якесь із Кривого Рогу чотирижди відкосило.
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16.11.2024 17:23 Ответить
Основною проблемою якраз і є сам ішак. Воно самоусунулось від своїх прямих обовязків та просрало мобілізацію. А тепер ще й філософствує.
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16.11.2024 17:53 Ответить
Тобто є круті бригади, а є бригади же все нестерпно, ви про це знаєте але ніхера не робите?
Основна причина счз це відсутня мотивація, як грошова так і моральна. Бо люди в цивільному житті цю владу вже ненавидять. А коли примусом потрапляють у військо то це ніхера не поліпшує моральний стан, ще і на інших впливає. Більш того не так давно тут була стаття про підготовку, яка так само вбиває бажання воювати, бо більшу частину підготовки займаєшся хер зрозуміє чим, якісь наряди на кухні, строєва, пішки ходиш на полігон, пішки їсти, пішки у розположеня. Яб ще це зрозумів якби підготовка була три-щість місяців, а ви людей через місяць на фронт гоните. Ідіоти. А потім ниють про сзч, ви причина счз основна і найбільша. Як же бісить це пздц
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16.11.2024 19:39 Ответить
"Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з , з дезертирством",-

Невже з іміджево-видавничого центру нацгвардії, що майже три роки воює на чолі з кумом Зе Сашком хто втік? Підставив баівих пабратімов і на сцену ліги сміху не вийшов?
Чи то йому й досі дезертирство ханумака ікається?
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16.11.2024 20:19 Ответить
буратінка, ти заодно прокоментував би своє чотириразове ухилянтство. Подейкують, що ти непоганий виконавець разґаворнава жанра. І ми б уважно тебе послухали.
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16.11.2024 23:51 Ответить
 
 