Зеленский относительно проблемы СОЧ: Есть разные причины, люди и отношение
Президент Владимир Зеленский прокомментировал проблему самовольного оставления воинской части (СОЧ) в украинской армии, в частности, отметил, что для этого существуют разные причины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в интервью Украинскому радио.
"В целом, сложно говорить об этом. "Невыносимые условия". Например, бригада, являющаяся, может так некорректно говорить, идеальной: там нормальное обучение, отбор, атмосфера. И даже в таких бригадах есть моменты с СОЧ, с дезертирством. Но мы не можем сказать, что в этой бригаде - "невыносимые" условия", - отметил президент.
Кроме того, Зеленский отметил, что война невыносима в целом, и он не хотел бы обобщать вещи, связанные с СОЧ, поскольку есть разные причины, люди и отношение.
"Но, в большинстве, армия - сильная, в большинстве, люди - героические. И понимают, что такое мобилизация и что такое война против России. Или - за Украину. Потому что это они против нас воюют", - добавил президент.
СОЧ в рядах Сил обороны
Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил о тенденции к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими, дезертирства и невыполнения приказов.
Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч уголовных правонарушений по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч - по дезертирству с января 2022 года.
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Які ж кумедні ці глядачі великого зомбофону
Тому отримав ставлення ,як до дурня
Це зваться - логічний ланцюжок
Головна причина у тому, що ваше шапіто марадерів і саботерів - при владі, а команда Залужного - усунута , а має бути навпаки
Ось що я стверджував. Вже забула. Ну пам'ять ,як у виборця Зе
Ну що ти брешеш - теж стверджував
Вивчай терміни , профане
знаєте, я з вами би не спілкувався, раз ви можете витримати оцю....... ну, "спіч" найгундоснішого.
тому що хз що на думці людини котра не виключить через 20 секунд явну хрінь і не скаже - Ну де ж там санітари?
г*споди, ви ще скажи що 24 години, коли там було - дивився всю оцю.... не знаю яке слово сказати, хоча є ж любителі, як там у Митця - калу. для мене це реально катування цю херню послухати пару секунд, навіть тупо зверхня зверху вниз манеру, це тупо технологія щоб принизити маси, нарідні. ну жесть же.
Вся та фігня - це про зе!владу!
1. відсутність строків служби
2. відстутність справедливої мобілізації, коли служити має або лох що пішов сам або лох якого зловили на вулиці.
3. держслужбовці в тилу отримують таку ж зп. як хлопці в окопах.
а ну і окремо, це командири *******, які ставляться до людей як до ресурсу.
Основна причина счз це відсутня мотивація, як грошова так і моральна. Бо люди в цивільному житті цю владу вже ненавидять. А коли примусом потрапляють у військо то це ніхера не поліпшує моральний стан, ще і на інших впливає. Більш того не так давно тут була стаття про підготовку, яка так само вбиває бажання воювати, бо більшу частину підготовки займаєшся хер зрозуміє чим, якісь наряди на кухні, строєва, пішки ходиш на полігон, пішки їсти, пішки у розположеня. Яб ще це зрозумів якби підготовка була три-щість місяців, а ви людей через місяць на фронт гоните. Ідіоти. А потім ниють про сзч, ви причина счз основна і найбільша. Як же бісить це пздц
Невже з іміджево-видавничого центру нацгвардії, що майже три роки воює на чолі з кумом Зе Сашком хто втік? Підставив баівих пабратімов і на сцену ліги сміху не вийшов?
Чи то йому й досі дезертирство ханумака ікається?