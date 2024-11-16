Зеленский относительно проблемы СОЧ: Есть разные причины, люди и отношение

Президент Владимир Зеленский прокомментировал проблему самовольного оставления воинской части (СОЧ) в украинской армии, в частности, отметил, что для этого существуют разные причины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в интервью Украинскому радио.

"В целом, сложно говорить об этом. "Невыносимые условия". Например, бригада, являющаяся, может так некорректно говорить, идеальной: там нормальное обучение, отбор, атмосфера. И даже в таких бригадах есть моменты с СОЧ, с дезертирством. Но мы не можем сказать, что в этой бригаде - "невыносимые" условия", - отметил президент.

Читайте также: Важно, чтобы бойцы, имеющие статус СОЧ, возвращались в те подразделения, где им покажут человеческое отношение, профессионализм и мотивацию, - начальник рекрутинга 3-й ОШБр Кухарчук

Кроме того, Зеленский отметил, что война невыносима в целом, и он не хотел бы обобщать вещи, связанные с СОЧ, поскольку есть разные причины, люди и отношение.

"Но, в большинстве, армия - сильная, в большинстве, люди - героические. И понимают, что такое мобилизация и что такое война против России. Или - за Украину. Потому что это они против нас воюют", - добавил президент.

Читайте также: В октябре суды приняли около 100 решений не арестовывать военных за СОЧ, - ГБР

СОЧ в рядах Сил обороны

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко заявил о тенденции к увеличению зарегистрированных фактов самовольного оставления части военнослужащими, дезертирства и невыполнения приказов.

Прокуратура зарегистрировала почти 60 тысяч уголовных правонарушений по факту самовольного оставления части (СОЧ) и около 30 тысяч - по дезертирству с января 2022 года.