Никто не делал никакие десятки новых бригад, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что в ВСУ якобы несмотря на значительное недоукомплектование имеющихся бригад создают новые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в интервью Украинскому радио.

"Кто вам сказал, что мы их (новые бригады - Ред.) создаем? Кто распространяет месседж, что мы создаем новые бригады", - ответил Зеленский вопросом на вопрос ведущей.

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"Их ядром были люди, которые прошли войну. Вокруг них - те, кто мобилизовался. Это же лучше, если у них (новомобилизованных - Ред.) опытные командиры. Если вся вертикаль опытная, их не бросали сразу на фронт. После обучения все ждали укомплектации техникой", - пояснил Зеленский.

Президент уточнил, что подразделения резерва необходимы для ротации на передовой.

"Все эти разговоры о новых бригадах - чтобы была ротация, вместо одной бригады должна прийти другая. Можем назвать ее "новой". Поэтому никто не делал никакие десятки новых бригад. Есть некоторые моменты, когда, например, та или иная бригада не может уже держать участок определенной ширины. Потому что она уставшая. Мало того, что вы ее не можете заменить, так еще и количество российских войск на направлении говорит, что вам надо усилить его дополнительной бригадой. Потому что "русских" - один к восьми, или один к трем.", - подытожил Зеленский.

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