Никто не делал никакие десятки новых бригад, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что в ВСУ якобы несмотря на значительное недоукомплектование имеющихся бригад создают новые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в интервью Украинскому радио.
"Кто вам сказал, что мы их (новые бригады - Ред.) создаем? Кто распространяет месседж, что мы создаем новые бригады", - ответил Зеленский вопросом на вопрос ведущей.
"Их ядром были люди, которые прошли войну. Вокруг них - те, кто мобилизовался. Это же лучше, если у них (новомобилизованных - Ред.) опытные командиры. Если вся вертикаль опытная, их не бросали сразу на фронт. После обучения все ждали укомплектации техникой", - пояснил Зеленский.
Президент уточнил, что подразделения резерва необходимы для ротации на передовой.
"Все эти разговоры о новых бригадах - чтобы была ротация, вместо одной бригады должна прийти другая. Можем назвать ее "новой". Поэтому никто не делал никакие десятки новых бригад. Есть некоторые моменты, когда, например, та или иная бригада не может уже держать участок определенной ширины. Потому что она уставшая. Мало того, что вы ее не можете заменить, так еще и количество российских войск на направлении говорит, что вам надо усилить его дополнительной бригадой. Потому что "русских" - один к восьми, или один к трем.", - подытожил Зеленский.
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В кожній новині з ним сьогодні є фраза "про це Зеленський розповів в інтерв'ю Українському Радіо". Одне інтерв'ю розтягли на купу новин.
Особисто він вже за@бав. З 2019. А сьогодні - то беніфіс нарка просто..
бреше як дише
дишеТроцкій.
бронштейн закінчив з лідоколом в черепі.
Вот так и перед выборами говорил одно, а после выборов- я вам ничего не должен.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-genshtab-poyasniv-chomu-stvoryuye-novi-brigadi-a-ne-popovnyuye-nayavni-12811314.html
Джерело: речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/6/7483191/
Ну вже падло! Вже не пам'ятає що саме раніше говорило! Вже ніяких нервів не вистачає щоб отаке терпіти. Хто там поближче-придавіть його щоб не мучилося, і Україну не мучило!
Для рейтингу.
Не читав що написали автори.
Забули автори що писали перед цим.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-bryhady-osnashchennya-zbroya/33021629.html
Цей нанюхався вже скільки, що відбило пам'ять про " то як ніс - " 14 бригад, які ми створили і неможемо укомплектувати західною технікою"
Приїхали.. " наркомани на городі"..
"З 14 нових бригад не вдалося укомплектувати навіть чотири, - Зеленський Джерело:
Звичайно ніхто тих 14 бригад не формував, створили штаби та підрозділи їх забезперечення осіб у 500÷700 (щоб було кому "фортифікації" для тещ/племінників будувати), а бабло списують як на бригаду зі штатом 5000 осіб.
"Мертві душі" вийшли на якісно новий рівень!
Сумно що таке при владі коли страшна війна.
А ти бидло погане коли воював? ти сволота знаєш **** як дається ці цифри? Бажаю тобі **** на передовій в першом же бою здохути.
Займайся відосіками та роби грізну харю.
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А почему? Ждете *****?
Як за конституцією.