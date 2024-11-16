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Никто не делал никакие десятки новых бригад, - Зеленский

Українські військові

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что в ВСУ якобы несмотря на значительное недоукомплектование имеющихся бригад создают новые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в интервью Украинскому радио.

"Кто вам сказал, что мы их (новые бригады - Ред.) создаем? Кто распространяет месседж, что мы создаем новые бригады", - ответил Зеленский вопросом на вопрос ведущей.

Также читайте: Трамп хочет завершить войну, и он - на стороне поддержки Украины, - Зеленский

"Их ядром были люди, которые прошли войну. Вокруг них - те, кто мобилизовался. Это же лучше, если у них (новомобилизованных - Ред.) опытные командиры. Если вся вертикаль опытная, их не бросали сразу на фронт. После обучения все ждали укомплектации техникой", - пояснил Зеленский.

Президент уточнил, что подразделения резерва необходимы для ротации на передовой.

"Все эти разговоры о новых бригадах - чтобы была ротация, вместо одной бригады должна прийти другая. Можем назвать ее "новой". Поэтому никто не делал никакие десятки новых бригад. Есть некоторые моменты, когда, например, та или иная бригада не может уже держать участок определенной ширины. Потому что она уставшая. Мало того, что вы ее не можете заменить, так еще и количество российских войск на направлении говорит, что вам надо усилить его дополнительной бригадой. Потому что "русских" - один к восьми, или один к трем.", - подытожил Зеленский.

Читайте: Зеленский о законодательстве по мобилизации: Некоторые вещи нужно немного корректировать

Зеленский Владимир (20301) ротация (259) комплектация (16) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
+99
Здається зебіл сам про це говорив, мовляв створив нові бригади
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16.11.2024 16:23
+67
Хвалився ж про нових 14 бригад - тільки нема чим укомплектувати
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16.11.2024 16:26
+63
Зебіл говорив про бригади ну немає техніку, говорило чепушило про мільйони дронів, говорило про мільярд дерев ***** чого мололо піздабол зелінскі
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16.11.2024 16:26
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Здається зебіл сам про це говорив, мовляв створив нові бригади
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16.11.2024 16:23 Ответить
Його сьогодні пре..фонтанує..
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16.11.2024 16:30 Ответить
пре як фонтан
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16.11.2024 16:38 Ответить
"Його сьогодні пре..фонтанує.."
В кожній новині з ним сьогодні є фраза "про це Зеленський розповів в інтерв'ю Українському Радіо". Одне інтерв'ю розтягли на купу новин.
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16.11.2024 16:57 Ответить
То його трабли. Та його пресслужби.

Особисто він вже за@бав. З 2019. А сьогодні - то беніфіс нарка просто..
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16.11.2024 17:20 Ответить
Ось чому краще говорити правду, або правду частково. А то збрехав, а потім забув.
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16.11.2024 16:51 Ответить
він багато чого забув
бреше як дише
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16.11.2024 17:02 Ответить
бреше як дише Троцкій.
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16.11.2024 18:13 Ответить
гарне порівняння.
бронштейн закінчив з лідоколом в черепі.
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17.11.2024 14:08 Ответить
він не бреше, він говорить як актор із завченого листочка чи телесуфлера.
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16.11.2024 18:09 Ответить
під час війни росповсюджують не інформацію, а дезінформацію - і бубочка також. Ніхто диванним штурмовикам не розкаже, що там діється насправді…
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16.11.2024 17:07 Ответить
насправді і бонапартович не ознайомлений з реальним станом справ...
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16.11.2024 18:00 Ответить
Ну як ні, подолякоскот гордон все розкаже))
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16.11.2024 18:12 Ответить
Что-то белое начало действовать, так сразу и забыл, что говорил еще вчера.
Вот так и перед выборами говорил одно, а после выборов- я вам ничего не должен.
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16.11.2024 17:18 Ответить
Говорив про 14 нових бригад, не про десятки.
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16.11.2024 19:34 Ответить
Не здається
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16.11.2024 21:14 Ответить
Зебіл говорив про бригади ну немає техніку, говорило чепушило про мільйони дронів, говорило про мільярд дерев ***** чого мололо піздабол зелінскі
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16.11.2024 16:26 Ответить
Хвалився ж про нових 14 бригад - тільки нема чим укомплектувати
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16.11.2024 16:26 Ответить
той гавнокомандуючий в обід вже не пам.ятає що триндів вранці . як там в кіно ..вы думаете нам царям легко ??? .. кожного дня ідуть доклади з областей десятками мільйонів а єрмаку потрібно все розкласти по кишеням і так розкласти ..чтобы потом не было стыдно за время проведенное у власти..
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16.11.2024 17:08 Ответить
"Генштаб пояснив, чому створює нові бригади, а не поповнює наявні"
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-genshtab-poyasniv-chomu-stvoryuye-novi-brigadi-a-ne-popovnyuye-nayavni-12811314.html
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16.11.2024 16:27 Ответить
Я так розумію нема ні нових бригад, ні поповнення......а московити наступають
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16.11.2024 16:30 Ответить
"Генеральний штаб пояснює, що в ЗСУ створюють нові бригади замість поповнювати існуючі, оскільки ворог збільшив склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, також збільшилась протяжність лінії фронту.

Джерело: речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій у коментарі "Українській правді"

https://www.pravda.com.ua/news/2024/11/6/7483191/
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16.11.2024 16:29 Ответить
Зеля читає фейсбук Мар"яни? ? ?
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16.11.2024 16:35 Ответить
Мар'яна щось мовчить..мб, воно знайшло бпата по розуму..на Кирилівській..
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16.11.2024 16:47 Ответить
Не читає, пише
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16.11.2024 21:16 Ответить
одне іншому не заважає, а навіть дуже поруч!
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16.11.2024 16:40 Ответить
Так сам же хвалився що в тилу десять бригад які нічим озброїти!
Ну вже падло! Вже не пам'ятає що саме раніше говорило! Вже ніяких нервів не вистачає щоб отаке терпіти. Хто там поближче-придавіть його щоб не мучилося, і Україну не мучило!
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16.11.2024 16:37 Ответить
не 10, а 14 бригад. саме про 14 верзло зелене одоробло влітку.
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16.11.2024 20:14 Ответить
От навіщо брехати???!!!!!
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16.11.2024 16:38 Ответить
Запитай Безуглу.
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16.11.2024 16:46 Ответить
Може мені ще мендель запитати?
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16.11.2024 17:00 Ответить
Ого ти вспомнив, я про неї вже забув.
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16.11.2024 18:43 Ответить
В 19 році вас це питання не муляло?
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16.11.2024 21:18 Ответить
Звичка.
Для рейтингу.
Не читав що написали автори.
Забули автори що писали перед цим.
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17.11.2024 01:32 Ответить
Бо брехня це фундамент на якому стоїть зелена шобла.
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17.11.2024 09:37 Ответить
Для тих, хто не в курсі, цитую клована кілька місячної давнини: У нас бажання є, але інструменти не прийшли. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно.
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16.11.2024 16:44 Ответить
Номери нових бригад кажуть самі за себе, для чого ці слова не зв'язані один з одним.
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16.11.2024 16:48 Ответить
Ну так в житті завжди трапляється з брехунами. Бо вони паляться на тому, що вони не пам'ятають що самі ж раніше казали, бо постійно брешуть! Саме страшне і ганебне у тому, що ми вже всі звикли до його брехні, і знаємо що він бреше завжди і про все......
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16.11.2024 16:50 Ответить
Брехня і деменція чи амнезія цілком різні речі, друже.
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17.11.2024 02:10 Ответить
А хто тут писав про деменцію чи амнезію? Я писав про те що брехуни паляться на тому, що вони не пам'ятають що конкретно раніше казали про шось, бо постійно брешуть. Вам любий психолог пояснить дуже простий прийом як спіймати людину на брехні - за деякий час перепитати деталі його розповіді. Відразу буде видно, де обдурив чи додумав...І тут зеленський вам як яскравий тому приклад.....Ви ж не скажете що в нього прогресуюча деменція чи амнезія?
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17.11.2024 03:46 Ответить
))) акопян !!! Блд))))
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16.11.2024 16:52 Ответить
хтось бреше.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-bryhady-osnashchennya-zbroya/33021629.html
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16.11.2024 17:04 Ответить
Это все ему почудилось после после коксовой эйфории...
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16.11.2024 17:05 Ответить
Не вірив, а тим паче зараз не вірю жодному слову Боневтіка Потужного!
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16.11.2024 17:18 Ответить
"кожному 1 Гігават від зеленського ")
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16.11.2024 17:24 Ответить
Він дійсно "не просихає"... Не пам'ятає, що казав вчора.
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16.11.2024 17:28 Ответить
Ну це ж всім відомо - що дєрмак Ко підсунуть, те й ішак прокукурікає. То і є вся його "президенська" діяльність.
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16.11.2024 17:39 Ответить
Він казав про чотирнадцять нових бригад. Хто першим скаже, що чотирнадцять = "десятки" може сміливо жбурляти в нього камінь.
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16.11.2024 17:42 Ответить
та запросто, 1.4 десятки бригад
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16.11.2024 18:14 Ответить
Він всього лиш про півтора десятки казав... Так кільки ж з них дійсно сформовано?
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16.11.2024 18:15 Ответить
Але ж нема і чотирнадцяти
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16.11.2024 18:19 Ответить
откуда вы знаете, кум замом Сырского служит?
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16.11.2024 18:45 Ответить
Краще в тебе, зелена падалЬяцька потвора.
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16.11.2024 22:45 Ответить
140-ті та 150-ті бригади виявляється формував дехто Ніхто Іван Іванович
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16.11.2024 17:58 Ответить
Висери цієї гниди нагадують *****...
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16.11.2024 18:11 Ответить
Якщо у них така перевага у кількості то проста математика говорить, що їх або тут вже пара мільйонів, або у ЗСУ лише 100 тисяч військослужбовців. Ну, або воно просто тупо бреше.
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16.11.2024 18:40 Ответить
Для зебілів зійде.
Цей нанюхався вже скільки, що відбило пам'ять про " то як ніс - " 14 бригад, які ми створили і неможемо укомплектувати західною технікою"
Приїхали.. " наркомани на городі"..
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16.11.2024 18:44 Ответить
Нових бригад немає, всього 14 бригад немає

"З 14 нових бригад не вдалося укомплектувати навіть чотири, - Зеленський Джерело:
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16.11.2024 18:46 Ответить
Як кожний поважний дебіл він є хазяїном свого слова, тобто "слово дав, слово забрав". Ще недавно розповідав про, здається, 16 нових бригад які не можуть укомплектувати спорядженням. А тепер спростування. Але ця справа вже давно стала звичною, то ж не будемо на це звертати увагу, як і на все що розказує наш найвеличніший.
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16.11.2024 19:15 Ответить
Ето совсєм другоє...
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16.11.2024 19:24 Ответить
Спалився Зе
Звичайно ніхто тих 14 бригад не формував, створили штаби та підрозділи їх забезперечення осіб у 500÷700 (щоб було кому "фортифікації" для тещ/племінників будувати), а бабло списують як на бригаду зі штатом 5000 осіб.
"Мертві душі" вийшли на якісно новий рівень!
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16.11.2024 20:10 Ответить
чим ближче до прірви тим потужніші заяви
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16.11.2024 20:13 Ответить
,,Никто не делал,,. Таких как ты нет, не было и не надо!
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16.11.2024 20:16 Ответить
Закизделся до ручки, наркоман хреноа.

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16.11.2024 21:42 Ответить
Боже , що буде з УКРАЇНОЮ... коли такі кінчені дебіли нею управляють !
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16.11.2024 21:55 Ответить
У вас очі і вірогідно що мозок запливли невідомо чим, якщо не помічають ворожої агентури, яка вже спалилася безмежну кількість разів
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17.11.2024 02:15 Ответить
Щось забагато сьогодні zeленого гною, дєрьмак підсипав гундосому проносне в чай?
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16.11.2024 22:20 Ответить
Дайте йому брому в кисіль, нехай заспокоїться
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16.11.2024 22:22 Ответить
Головний зрадник України відкрив військову таємницю.
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16.11.2024 23:29 Ответить
Схоже він їде "кукухою" ......
Сумно що таке при владі коли страшна війна.
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17.11.2024 01:30 Ответить
Якщо ОП керує створенням нових бригад, то справи кепські. Військові ж не лізуть щось робити в ОП, хоча треба було б - щоб все працювало на ЗСУ.
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17.11.2024 01:36 Ответить
Украинский конфликт будет урегулирован за столом переговоров. С таким мнением выступил в субботу министр обороны CШA Ллойд Остин на пресс-конференции в австралийском городе Дарвин.
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17.11.2024 06:44 Ответить
Шота гопота упала в уныние. Видать, нарко-психо вражьи силы плотно наступают на всех фронтах.
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17.11.2024 08:54 Ответить
Ціцерон! Воістину, питомий Ціцерон!..
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17.11.2024 11:50 Ответить
Цитата: "Тому що "рускіх" - один до восьми, або один до трьох", - підсумував Зеленський."
А ти бидло погане коли воював? ти сволота знаєш **** як дається ці цифри? Бажаю тобі **** на передовій в першом же бою здохути.
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17.11.2024 11:55 Ответить
Йшов би ти на** Осел. Не лізь у військові справи, дібіл.
Займайся відосіками та роби грізну харю.
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17.11.2024 12:46 Ответить
Суй== Четрежды улогнист Будет рассуждать о призызве... говно конченное
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17.11.2024 13:11 Ответить
Ніхто не робив ніякі десятки нових бригад
---------------------------------------------------------------------
А почему? Ждете *****?
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17.11.2024 15:06 Ответить
Не,дайте втекти нікому,всіх,всіх хто проти вільної України, всіх ждунів на нуль.Слава нації!!!
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17.11.2024 16:10 Ответить
Зеленський так впевнено це каже наче він знає що витворяє Сирський в ЗСУ.
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17.11.2024 18:44 Ответить
зелю за грати. рослідування - СУД -ВИРОК. БАЖАНО - ДОООВІЧНО!
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17.11.2024 19:53 Ответить
А замість нього Єрмака. Или Стефанишина.
Як за конституцією.
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17.11.2024 21:45 Ответить
Мамой клянусь!!!! -прохрипел осел!!!
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18.11.2024 07:45 Ответить
 
 