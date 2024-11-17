Військовозобов’язаних жінок, які не оновили дані у ТЦК, можуть штрафувати, - голова Кременчуцького ТЦК Волков
Відповідно до закону, жінки-військовозобов’язані, віком від 18 до 60 років, повинні звернутися до ТЦК та СП для отримання військово-облікових документів. Водночас долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.
Як свідчить закон "Про військовий обов'язок та військову службу", на військовий облік повинні стати жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю. Крім того, у період з 18 травня по 16 липня вони мали оновити свої облікові дані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.
Як розповів очільник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков, жінок так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані.
Їм загрожує штраф у розмірі 17 000-25 500 гривень.
До слова, залишається чинною норма, відповідно до якої керівники установ мають самостійно повідомити ТЦК про своїх працівниць-жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту і не перебувають на військовому обліку.
Навесні Кабмін скасував положення, за яким військовозобов'язані жінки, які не стали на військовий облік, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до 2026 року.
Будь ласка, зачекайте...
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а потім відфільтровувати непричетних за десь 7000$-10000$?
ну як варіант...
футбольні клуби 157ої ліги, за на ящік пива,
до 3х голів по асфальту між двух бровок? - теж цікаві непризивні кадри...
гибілізації..
Ви не зелена.
ми всі злі як собаки, перепрошую як Вас чимось зачепив? -
це було не навмисно...
дайте своє розуміння сітуації,
а то я подумаю, шо ви мальчік...
А ''рабочих сосєн'' на облік, ні?