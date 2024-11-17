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Новини
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Військовозобов’язаних жінок, які не оновили дані у ТЦК, можуть штрафувати, - голова Кременчуцького ТЦК Волков

Жінки у ЗСУ

Відповідно до закону, жінки-військовозобов’язані, віком від 18 до 60 років, повинні звернутися до ТЦК та СП для отримання військово-облікових документів. Водночас долучитися до лав ЗСУ жінки можуть лише за власним бажанням.

Як свідчить закон "Про військовий обов'язок та військову службу", на військовий облік повинні стати жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю. Крім того, у період з 18 травня по 16 липня вони мали оновити свої облікові дані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  24 Канал.

Як розповів очільник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков, жінок так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані.

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Їм загрожує штраф у розмірі 17 000-25 500 гривень.

До слова, залишається чинною норма, відповідно до якої керівники установ мають самостійно повідомити ТЦК про своїх працівниць-жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту і не перебувають на військовому обліку.

Навесні Кабмін скасував положення, за яким військовозобов'язані жінки, які не стали на військовий облік, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до 2026 року.

Автор: 

жінки (623) мобілізація (3019) штраф (1851)


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Топ коментарі
+14
А всім, хто не захоче платити стріляти в спину, а що, прецедент вже був і жодної відповідальності. Вілла в Іспанії сама ж себе не купить.
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17.11.2024 01:40
+11
Жінок з 40 до 60 можна теж на фронт. Що їм після війни робить? Молоді чоловіки з 18 до 25 які залишаться жити в підстаркуватих жінках не будуть зацікавлені.
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17.11.2024 06:07
+9
Не підказуйте зеленій погані, бо ж почне.
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17.11.2024 01:34
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Мабуть попередні гроші зебобіки вже проїли
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17.11.2024 01:15 Відповісти
у вас літера "б" у дієслові пропущена.
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17.11.2024 01:51 Відповісти
І літера а - у слові зебобіки після літери з))
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17.11.2024 02:32 Відповісти
а може забусікувати всіх жінок,
а потім відфільтровувати непричетних за десь 7000$-10000$?
ну як варіант...
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17.11.2024 01:32 Відповісти
Не підказуйте зеленій погані, бо ж почне.
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17.11.2024 01:34 Відповісти
вона і без моїх коментів почне...
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17.11.2024 01:45 Відповісти
Я повідомлю, коли мені за дипломом повістку надішлють))
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17.11.2024 02:33 Відповісти
циркові точно не військовозабовьязані.
футбольні клуби 157ої ліги, за на ящік пива,
до 3х голів по асфальту між двух бровок? - теж цікаві непризивні кадри...
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17.11.2024 02:45 Відповісти
а вам повістка...
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17.11.2024 02:46 Відповісти
Уточнюю...я не із зелених, неходжу більше 3х років - ковід, за дипломом - інженер системотехнік, підлягаю цієї могибілізації..
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17.11.2024 03:12 Відповісти
знаю.
Ви не зелена.
ми всі злі як собаки, перепрошую як Вас чимось зачепив? -
це було не навмисно...
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17.11.2024 03:21 Відповісти
А всім, хто не захоче платити стріляти в спину, а що, прецедент вже був і жодної відповідальності. Вілла в Іспанії сама ж себе не купить.
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17.11.2024 01:40 Відповісти
це у вас оптичний обман зору, бо той зебіл із пестіком, запевнив, що стріляв у повітря... Але не переймайтесь, ми всі сліпуваті, бо воно ж не бреше?
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17.11.2024 01:53 Відповісти
а може просто на облік встати, якщо військовозобовʼязана? як ви вже заколупали своїм скигленням, ви жінка, чи шо? вас воно яким боком пипчить?
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17.11.2024 02:25 Відповісти
вам не подобаєтсься моя відповідь?
дайте своє розуміння сітуації,
а то я подумаю, шо ви мальчік...
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17.11.2024 02:35 Відповісти
не перестаємо іржати, ще трішки і чотирикратний стрибун від повісток усіх приведе на шашлики.
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17.11.2024 01:50 Відповісти
В полтавській області всі воєнкоми пришиблені?
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17.11.2024 02:24 Відповісти
закон повинен діяти для всіх однаково.
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17.11.2024 04:39 Відповісти
Жінок з 40 до 60 можна теж на фронт. Що їм після війни робить? Молоді чоловіки з 18 до 25 які залишаться жити в підстаркуватих жінках не будуть зацікавлені.
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17.11.2024 06:07 Відповісти
А з 95кагалу жінок теж на облік змусять стати? Чи вони там всі поголовно інваліди, на всю голову інваліди?
А ''рабочих сосєн'' на облік, ні?
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17.11.2024 08:10 Відповісти
Як писав один волонтер,народ вже здався,ЗСУ поки що тримається!
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17.11.2024 08:39 Відповісти
2019 - 73%
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17.11.2024 10:07 Відповісти
 
 