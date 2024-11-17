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Военнообязанных женщин, которые не обновили данные в ТЦК, могут штрафовать, - глава Кременчугского ТЦК Волков

Жінки у ЗСУ

Согласно закону, женщины-военнообязанные, в возрасте от 18 до 60 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов. В то же время вступить в ряды ВСУ женщины могут только по собственному желанию.

Как гласит закон "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет должны стать женщины с медицинской или фармацевтической специальностью. Кроме того, в период с 18 мая по 16 июля они должны были обновить свои учетные данные, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.

Как рассказал глава Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков, женщин так же могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные.

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Им грозит штраф в размере 17 000-25 500 гривен.

К слову, остается в силе норма, согласно которой руководители учреждений должны самостоятельно сообщить ТЦК о своих работницах-женщинах, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и не состоят на воинском учете.

Весной Кабмин отменил положение, по которому военнообязанные женщины, которые не стали на воинский учет, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до 2026 года.

Автор: 

женщины (885) мобилизация (2753) штраф (1284)


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Топ комментарии
+14
А всім, хто не захоче платити стріляти в спину, а що, прецедент вже був і жодної відповідальності. Вілла в Іспанії сама ж себе не купить.
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17.11.2024 01:40
+11
Жінок з 40 до 60 можна теж на фронт. Що їм після війни робить? Молоді чоловіки з 18 до 25 які залишаться жити в підстаркуватих жінках не будуть зацікавлені.
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17.11.2024 06:07
+9
Не підказуйте зеленій погані, бо ж почне.
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17.11.2024 01:34
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Мабуть попередні гроші зебобіки вже проїли
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17.11.2024 01:15 Ответить
у вас літера "б" у дієслові пропущена.
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17.11.2024 01:51 Ответить
І літера а - у слові зебобіки після літери з))
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17.11.2024 02:32 Ответить
а може забусікувати всіх жінок,
а потім відфільтровувати непричетних за десь 7000$-10000$?
ну як варіант...
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17.11.2024 01:32 Ответить
Не підказуйте зеленій погані, бо ж почне.
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17.11.2024 01:34 Ответить
вона і без моїх коментів почне...
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17.11.2024 01:45 Ответить
Я повідомлю, коли мені за дипломом повістку надішлють))
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17.11.2024 02:33 Ответить
циркові точно не військовозабовьязані.
футбольні клуби 157ої ліги, за на ящік пива,
до 3х голів по асфальту між двух бровок? - теж цікаві непризивні кадри...
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17.11.2024 02:45 Ответить
а вам повістка...
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17.11.2024 02:46 Ответить
Уточнюю...я не із зелених, неходжу більше 3х років - ковід, за дипломом - інженер системотехнік, підлягаю цієї могибілізації..
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17.11.2024 03:12 Ответить
знаю.
Ви не зелена.
ми всі злі як собаки, перепрошую як Вас чимось зачепив? -
це було не навмисно...
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17.11.2024 03:21 Ответить
А всім, хто не захоче платити стріляти в спину, а що, прецедент вже був і жодної відповідальності. Вілла в Іспанії сама ж себе не купить.
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17.11.2024 01:40 Ответить
це у вас оптичний обман зору, бо той зебіл із пестіком, запевнив, що стріляв у повітря... Але не переймайтесь, ми всі сліпуваті, бо воно ж не бреше?
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17.11.2024 01:53 Ответить
а може просто на облік встати, якщо військовозобовʼязана? як ви вже заколупали своїм скигленням, ви жінка, чи шо? вас воно яким боком пипчить?
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17.11.2024 02:25 Ответить
вам не подобаєтсься моя відповідь?
дайте своє розуміння сітуації,
а то я подумаю, шо ви мальчік...
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17.11.2024 02:35 Ответить
не перестаємо іржати, ще трішки і чотирикратний стрибун від повісток усіх приведе на шашлики.
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17.11.2024 01:50 Ответить
В полтавській області всі воєнкоми пришиблені?
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17.11.2024 02:24 Ответить
закон повинен діяти для всіх однаково.
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17.11.2024 04:39 Ответить
Жінок з 40 до 60 можна теж на фронт. Що їм після війни робить? Молоді чоловіки з 18 до 25 які залишаться жити в підстаркуватих жінках не будуть зацікавлені.
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17.11.2024 06:07 Ответить
А з 95кагалу жінок теж на облік змусять стати? Чи вони там всі поголовно інваліди, на всю голову інваліди?
А ''рабочих сосєн'' на облік, ні?
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17.11.2024 08:10 Ответить
Як писав один волонтер,народ вже здався,ЗСУ поки що тримається!
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17.11.2024 08:39 Ответить
2019 - 73%
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17.11.2024 10:07 Ответить
 
 