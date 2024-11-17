Военнообязанных женщин, которые не обновили данные в ТЦК, могут штрафовать, - глава Кременчугского ТЦК Волков
Согласно закону, женщины-военнообязанные, в возрасте от 18 до 60 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов. В то же время вступить в ряды ВСУ женщины могут только по собственному желанию.
Как гласит закон "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет должны стать женщины с медицинской или фармацевтической специальностью. Кроме того, в период с 18 мая по 16 июля они должны были обновить свои учетные данные, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал.
Как рассказал глава Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков, женщин так же могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные.
Им грозит штраф в размере 17 000-25 500 гривен.
К слову, остается в силе норма, согласно которой руководители учреждений должны самостоятельно сообщить ТЦК о своих работницах-женщинах, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и не состоят на воинском учете.
Весной Кабмин отменил положение, по которому военнообязанные женщины, которые не стали на воинский учет, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до 2026 года.
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а потім відфільтровувати непричетних за десь 7000$-10000$?
ну як варіант...
футбольні клуби 157ої ліги, за на ящік пива,
до 3х голів по асфальту між двух бровок? - теж цікаві непризивні кадри...
гибілізації..
Ви не зелена.
ми всі злі як собаки, перепрошую як Вас чимось зачепив? -
це було не навмисно...
дайте своє розуміння сітуації,
а то я подумаю, шо ви мальчік...
А ''рабочих сосєн'' на облік, ні?