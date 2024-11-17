Наслідки комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. ФОТОрепортаж
У ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по Києву. Спочатку запустили "шахеди", потім атакували ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"У Печерському районі сталось загорання покрівлі 5-поверхового житлового будинку, часткове руйнування покрівлі. Пошкоджено квартиру на 5 поверсі. Виявлено одну потерпілу, яку передали бригаді швидкої допомоги. В Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові.
В Деснянському районі, також падіння уламків на відкритій території та на дах недобудови. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в Дніпровському районі столиці.
Топ коментарі
+28 Василь Воробець
показати весь коментар17.11.2024 08:16
+13 Iгор К #557089
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+12 anton korsiner
показати весь коментар17.11.2024 10:42
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Героям Слава! 💙💛
Один із найбільших обстрілів України 17 листопада - це відповідь президента Кацапстану Володимира Адольфовича Путлера всім, хто останнім часом мав з ним переговори
Гітлер воював добровольцем довго і я думаю шо всі хто "Куклєр" пише на *****, повинні здохнути, бо реально ідіоти. Виродки тупі, а чо не Путлін? Чи Путнін? типу - сралін і члєнін?
"йуморіст" ти вільнобожий. до речі, придурок, ти собі сидиш далеко, а переговори ведуть ті хто в сто, в тисячу разів розумніші за амебу(ну там Макрон наприклад), а за тебе - в мільйон, тобто - зачєм пірігавори, я і тут пасіжу і паржу над абстрєламі, но с Куклєрам ні пірігаварівайтєсь? Ракету тобі в вікно бажаю, Куглєр ти Обдольфович. Ще й совок я так розумію, воно по "розуму" видно. А, і раку тобі, бажано шоб не розмножувалось.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював. ...
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював. .....
в Гаагу , як воєнного злочинця🤬