Наслідки комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по Києву. Спочатку запустили "шахеди", потім атакували ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"У Печерському районі сталось загорання покрівлі 5-поверхового житлового будинку, часткове руйнування покрівлі. Пошкоджено квартиру на 5 поверсі. Виявлено одну потерпілу, яку передали бригаді швидкої допомоги. В Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові.

В Деснянському районі, також падіння уламків на відкритій території та на дах недобудови. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в Дніпровському районі столиці.

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