УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10320 відвідувачів онлайн
Новини
22 601 15

Наслідки комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили комбінований удар по Києву. Спочатку запустили "шахеди", потім атакували ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко. 

"У Печерському районі сталось загорання покрівлі 5-поверхового житлового будинку, часткове руйнування покрівлі. Пошкоджено квартиру на 5 поверсі. Виявлено одну потерпілу, яку передали бригаді швидкої допомоги. В Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові.

В Деснянському районі, також падіння уламків на відкритій території та на дах недобудови. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в Дніпровському районі столиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи

Комбінований удар по Києву 17 листопада
Комбінований удар по Києву 17 листопада
Комбінований удар по Києву 17 листопада
Комбінований удар по Києву 17 листопада
Комбінований удар по Києву 17 листопада

Автор: 

Київ (19405) Повітряні атаки на Київ (735)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
Схоже що прямих влучань не було,слава Богу!Подяка хлопцям з ППО і союзникам!!!!
показати весь коментар
17.11.2024 08:16
+13
це посилання від ***** до клоунів, які сьогодні будуть мітингувати у Берліні
показати весь коментар
17.11.2024 08:18
+12
Домовитися з божевільним маніяком Путлером неможливо.
Один із найбільших обстрілів України 17 листопада - це відповідь президента Кацапстану Володимира Адольфовича Путлера всім, хто останнім часом мав з ним переговори
показати весь коментар
17.11.2024 10:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже що прямих влучань не було,слава Богу!Подяка хлопцям з ППО і союзникам!!!!
показати весь коментар
17.11.2024 08:16 Відповісти
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ!❤️
Героям Слава! 💙💛
показати весь коментар
17.11.2024 09:26 Відповісти
тьху, а ваш Зевс, чи що там у вас може знищити Патрушева? тоді й не будете сравити його, просто обстріли закінчаться.
показати весь коментар
17.11.2024 11:15 Відповісти
це посилання від ***** до клоунів, які сьогодні будуть мітингувати у Берліні
показати весь коментар
17.11.2024 08:18 Відповісти
Т яке там посилання тим клоунам! Ті клоуни йому взагалі до дупи!
показати весь коментар
17.11.2024 08:42 Відповісти
Домовитися з божевільним маніяком Путлером неможливо.
Один із найбільших обстрілів України 17 листопада - це відповідь президента Кацапстану Володимира Адольфовича Путлера всім, хто останнім часом мав з ним переговори
показати весь коментар
17.11.2024 10:42 Відповісти
Животне, ти не в курсі шо офігєнний комплімент пуйлу зробило?
Гітлер воював добровольцем довго і я думаю шо всі хто "Куклєр" пише на *****, повинні здохнути, бо реально ідіоти. Виродки тупі, а чо не Путлін? Чи Путнін? типу - сралін і члєнін?
"йуморіст" ти вільнобожий. до речі, придурок, ти собі сидиш далеко, а переговори ведуть ті хто в сто, в тисячу разів розумніші за амебу(ну там Макрон наприклад), а за тебе - в мільйон, тобто - зачєм пірігавори, я і тут пасіжу і паржу над абстрєламі, но с Куклєрам ні пірігаварівайтєсь? Ракету тобі в вікно бажаю, Куглєр ти Обдольфович. Ще й совок я так розумію, воно по "розуму" видно. А, і раку тобі, бажано шоб не розмножувалось.
показати весь коментар
17.11.2024 11:21 Відповісти
що це за висір? для тебе гітлер герой? чи зелене лайно у голову навіяло про переговори?
показати весь коментар
17.11.2024 12:10 Відповісти
я просто прочитав як він воював. а ти, саме ти, лайно диванне.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював.
показати весь коментар
14.12.2024 14:23 Відповісти
лікуйся Юро,бо хворий ти і не знаєш
показати весь коментар
17.11.2024 12:16 Відповісти
я просто прочитав як він воював. а ти, саме ти, лайно диванне.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював. ...
показати весь коментар
14.12.2024 14:27 Відповісти
ты бы проспался, говнюк, прежде чем клаву давить.
показати весь коментар
17.11.2024 17:57 Відповісти
я просто прочитав як він воював. а ти, саме ти, лайно диванне.
навіть якби сралін воював, я би те ж саме сказав. - ніколи не кривляйся на тих хто реально воював. .....
показати весь коментар
14.12.2024 14:28 Відповісти
Путлєра необхідно знищити фізично , або зловити і відправити
в Гаагу , як воєнного злочинця🤬
показати весь коментар
17.11.2024 12:00 Відповісти
Америка,та її політика на чолі презика ,та блоку НАТО,обісралися коли побачили та почули корейців.Ця резина жейропейська ще буде довго розтягуватися,А нам потрібно рішуче робити їм нашу війну,як проти ворога та ворога нації.Слава Україні,Слава НАЦІЇ!
показати весь коментар
17.11.2024 20:04 Відповісти
 
 