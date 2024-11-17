Шахрай з Вінниччини продав автівку військовим замість того, щоб передати безкоштовно

Мешканець Немирівщини на Вінниччині замість того, щоб передати авто на потреби ЗСУ, продав його військовим. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва прокурорів Немирівської окружної прокуратури повідомлено про підозру у шахрайстві особі, яка продала автівку військовому замість того, щоб передати безкоштовно (ч. 1 ст. 190 КК України).

У чому шахрайство?

Підозрюється, що місцевий житель у липні 2023 року отримав від сім’ї полеглого військовослужбовця позашляховик, який був отриманий у якості безоплатної міжнародної гуманітарної допомоги та використовувався військовослужбовцем під час виконання бойових завдань.

Однак, замість того, щоб передати це авто на потреби Збройних Сил України безкоштовно, вирішив на цьому збагатитися та, використовуючи обман, у жовтні 2023 року продав його військовим за 100 тис. грн.

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У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом чоловікові загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці затримали керівника благодійної організації у Полтаві, який заробив понад 35 млн грн на продажі авто, які завозив як гуманітарну допомогу для ЗСУ.