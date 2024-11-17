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Шахрай з Вінниччини продав автівку військовим замість того, щоб передати безкоштовно

Шахрайство з автівкою для військових

Мешканець Немирівщини на Вінниччині замість того, щоб передати авто на потреби ЗСУ, продав його військовим. Йому загрожує до трьох років ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва прокурорів Немирівської окружної прокуратури повідомлено про підозру у шахрайстві особі, яка продала автівку військовому замість того, щоб передати безкоштовно (ч. 1 ст. 190 КК України).

У чому шахрайство?

Підозрюється, що місцевий житель у липні 2023 року отримав від сім’ї полеглого військовослужбовця позашляховик, який був отриманий у якості безоплатної міжнародної гуманітарної допомоги та використовувався військовослужбовцем під час виконання бойових завдань.

Однак, замість того, щоб передати це авто на потреби Збройних Сил України безкоштовно, вирішив на цьому збагатитися та, використовуючи обман, у жовтні 2023 року продав його військовим за 100 тис. грн.

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У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом чоловікові загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці затримали керівника благодійної організації у Полтаві, який заробив понад 35 млн грн на продажі авто, які завозив як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

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авто (6133) Вінницька область (1008) шахрайство (1073)


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Фу, полегшало... Я вже подумав, що бородату бабцю на чомусь викрали, але ж вона не винна, що має талант все красти, підставляти та помстилась "свинарчукам" та ідіотам України- найЗеличнішим лідором Взесвіту, котрому аплодує весь дебільний світ...
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17.11.2024 13:41 Відповісти
Яка мерзота! Мало того, що продало, так воно ще отримало авто від загиблого...
Дно
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17.11.2024 13:43 Відповісти
Дуже багато таких випадків
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17.11.2024 13:44 Відповісти
вангую що то був сирожа притула
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17.11.2024 14:26 Відповісти
Цікаво, як воно було насправді? У наших правоохоронців усі авто з-за кордону безкоштовні.
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17.11.2024 14:51 Відповісти
На фонарь выродка, хватит уже цацкаться с таким лайном.
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17.11.2024 18:01 Відповісти
 
 