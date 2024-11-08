Видавали себе за ТЦК та правоохоронців: в Одесі затримано групу шахраїв, які вимагали гроші у чоловіків. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано шахраїв, які видавали себе за працівників ТЦК та правоохоронців, вимагаючи гроші із чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання", - йдеться в повідомленні.

В одного потерпілого виманили 38 тис. грн, а в іншого - майже 39 тис. грн.

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"Після отримання грошей вони "заспокоювали" потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази "Оберіг", що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією. Підозрюваних затримали під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 доларів США від чергового потерпілого. В ході обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

До складу злочинної групи входили особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом.

Чотирьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за фактом вимагання. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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