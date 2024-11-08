УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9985 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 869 33

Видавали себе за ТЦК та правоохоронців: в Одесі затримано групу шахраїв, які вимагали гроші у чоловіків. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано шахраїв, які видавали себе за працівників ТЦК та правоохоронців, вимагаючи гроші із чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання", - йдеться в повідомленні.

В одного потерпілого виманили 38 тис. грн, а в іншого - майже 39 тис. грн.

Читайте також: Хабарі за закриття виконавчих проваджень: Екпосадовцю Мін’юсту повідомили про підозру

"Після отримання грошей вони "заспокоювали" потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази "Оберіг", що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією. Підозрюваних затримали під час вимагання та отримання 4000 грн і 3000 доларів США від чергового потерпілого. В ході обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

До складу злочинної групи входили особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом.

Чотирьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за фактом вимагання. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомагала оформити фейкову інвалідність: Посадовицю Центральної МСЕК затримано на хабарі

Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші

Автор: 

шахрайство (1126) Одеса (5548) Офіс Генпрокурора (3309)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
А чим ці відрізняються від так званих "справжніх"? Методи у них однакові.
показати весь коментар
08.11.2024 14:28 Відповісти
+13
Практиканти?
показати весь коментар
08.11.2024 14:22 Відповісти
+13
Незаконные работники тцк выдавали себя за работников тцк?
показати весь коментар
08.11.2024 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Практиканти?
показати весь коментар
08.11.2024 14:22 Відповісти
Ці хоч без балаклав, на відміну від справжніх ТЦКунів.
показати весь коментар
08.11.2024 14:23 Відповісти
та це, скоріш за все справжні, просто спіймали на хабарях і вони стали неспрвжніми "заднім числом"
показати весь коментар
08.11.2024 15:25 Відповісти
І вся Одеса переполнена ворами, і заїдає темний елемент!!!
показати весь коментар
08.11.2024 14:26 Відповісти
Мошенников суд под ночной домашний арест посадит, а жертв реально загребут на ВЛК а потом на передок.
показати весь коментар
08.11.2024 14:33 Відповісти
А чим ці відрізняються від так званих "справжніх"? Методи у них однакові.
показати весь коментар
08.11.2024 14:28 Відповісти
так у цих морди в квадратік! ви шо, не бачите? це 100 відсоткова ознака, що перед вами не справжній тцкун
показати весь коментар
08.11.2024 15:27 Відповісти
На Волині ніби тцкун, а виявилося кацапський стукач.
показати весь коментар
08.11.2024 14:29 Відповісти
от я завжди наголошував, що всіх у кого обличчя в квадратік - треба одразу заарештувати, судити і садити в буцегарню! можна навіть без суду!
хтось хоч раз бачив чесну людину з мордою в квадратик?
показати весь коментар
08.11.2024 14:29 Відповісти
Как у нас так кое кто говорил, сначала повиняйся а потом обжалуй в суде?
показати весь коментар
08.11.2024 14:29 Відповісти
Це улюблений прийом усіх без винятку чиновників та силовиків - дати зрозуміти людині, що вона ніхто і звати її ніяк.
В перекладі на людську мову це означає: "Прослідуйте в безстрокову еротичну подорож"...
показати весь коментар
08.11.2024 14:46 Відповісти
Вони просто діяли без ліцензії. У Борисова все ок з документами було, і у нього все ок з віллою в Іспанії.
показати весь коментар
08.11.2024 14:33 Відповісти
Незаконные работники тцк выдавали себя за работников тцк?
показати весь коментар
08.11.2024 14:33 Відповісти
"Підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання"

Поки шо не бачу ознак шахрайства)
показати весь коментар
08.11.2024 14:40 Відповісти
Якби я був помолодше, а не пенсіонер зі стажом 10+ років, то при наближені, справжніх, або ряжених тцкшників, зразу б використав "перо
показати весь коментар
08.11.2024 15:18 Відповісти
Гавіщо ріжите коменти! 🤬 зникає весь сенс!
показати весь коментар
08.11.2024 15:20 Відповісти
лаври борисова багатьом не дають спокою... всі хочуть віллу в Іспанії... і як такі "класні" хлопці бігали по Одесі в військовій формі й це нікого не цікавило...
показати весь коментар
08.11.2024 14:42 Відповісти
А перелякане бидло знімає на смартфони, як банда рекетирів шарпають ухилянтів в підворітнях, і строчить коменти з піною з рота про "ТЦКунів" і "геноцид".
показати весь коментар
08.11.2024 14:57 Відповісти
боже, ти правий! треба справжнім робітникам тцк одягати жовти труси поверх штанів, щоб їх одразу можна було відрізнити від злодіїв!
показати весь коментар
08.11.2024 15:21 Відповісти
Треба на вулиці не труси жовті на голові носити, а мати при собі документи діючі, і не посилати працівників ТЦК "єдь в свой бахмут". Тоді вони побажають тобі гарного дня, і не будеш третій рік під диваном здоровий глузд втрачати.
показати весь коментар
08.11.2024 15:33 Відповісти
так це були робіни гуди?
показати весь коментар
08.11.2024 15:39 Відповісти
Треба придумати якийсь додатковий розпізнавальний знак для тцкунів, щоб ніхто не схотів їх копіювати. Наприклад, труси, одягнені поверх штанів
показати весь коментар
08.11.2024 14:58 Відповісти
Червону крапку на лобі!
показати весь коментар
08.11.2024 15:19 Відповісти
Форму - не пиксель, а розового цвета.
показати весь коментар
08.11.2024 16:51 Відповісти
от тільки не треба усю бидлячність одеського тцк списувати на цю компанію
показати весь коментар
08.11.2024 15:07 Відповісти
Це вже анекдотичні 90-ті в чистому вигляді. Переодягатися в ментів і грабувати людей.
показати весь коментар
08.11.2024 15:22 Відповісти
Самі ментяри були, та й досі є, тими ж бандюками, жодної різниці.
показати весь коментар
08.11.2024 16:14 Відповісти
допит, суд, буцегарня
показати весь коментар
08.11.2024 15:46 Відповісти
А потім зясується шо то були свої місцеві Тцк на "выполнении особо важного задания" по поімці перевертнів у погонах. І як завжи місцеве тцк напишуть у фб не розводьте іпсо йде службове розслідування
показати весь коментар
08.11.2024 16:15 Відповісти
На конкурентов нужно реагировать быстро и вовремя...Совсем оборзели...хамы
показати весь коментар
08.11.2024 17:22 Відповісти
На ухилянта не треба ніж...
показати весь коментар
08.11.2024 18:14 Відповісти
Бо ЗЕлена банда стаорила для них умови...
показати весь коментар
08.11.2024 22:19 Відповісти
 
 