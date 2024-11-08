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Выдавали себя за ТЦК и правоохранителей: в Одессе задержана группа мошенников, требовавших деньги у мужчин. ФОТОрепортаж

В Одессе задержаны мошенники, которые выдавали себя за работников ТЦК и правоохранителей, требуя деньги с мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемые выслеживали мужчин призывного возраста и, представляясь сотрудниками полиции и ТЦК и СП, под предлогом проверки документов требовали предъявлять военные удостоверения. В случае отказа, они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и требовали деньги для решения этого вопроса", - говорится в сообщении.

У одного потерпевшего выманили 38 тыс. грн, а у другого - почти 39 тыс. грн.

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"После получения денег они "успокаивали" потерпевших, уверяя, что их данные будут внесены в базу "Оберег", что якобы гарантировало им отсутствие проблем с мобилизацией. Подозреваемых задержали во время вымогательства и получения 4000 грн и 3000 долларов США от очередного потерпевшего. В ходе обысков у них изъята форменная военная одежда, деньги, оружие и другие вещественные доказательства", - отметили в Офисе Генпрокурора.

В состав преступной группы входили лица с криминальным прошлым, а также экс-правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.

Четырем участникам преступной группировки сообщено о подозрении по факту вымогательства. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші
Затримано шахраїв в Одесі: видавали себе за ТЦК та правоохоронців і вимагали гроші

Автор: 

мошенничество (1255) Одесса (7963) Офис Генпрокурора (2521)


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Топ комментарии
+16
А чим ці відрізняються від так званих "справжніх"? Методи у них однакові.
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08.11.2024 14:28 Ответить
+13
Практиканти?
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08.11.2024 14:22 Ответить
+13
Незаконные работники тцк выдавали себя за работников тцк?
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08.11.2024 14:33 Ответить
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Практиканти?
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08.11.2024 14:22 Ответить
Ці хоч без балаклав, на відміну від справжніх ТЦКунів.
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08.11.2024 14:23 Ответить
та це, скоріш за все справжні, просто спіймали на хабарях і вони стали неспрвжніми "заднім числом"
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08.11.2024 15:25 Ответить
І вся Одеса переполнена ворами, і заїдає темний елемент!!!
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08.11.2024 14:26 Ответить
Мошенников суд под ночной домашний арест посадит, а жертв реально загребут на ВЛК а потом на передок.
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08.11.2024 14:33 Ответить
А чим ці відрізняються від так званих "справжніх"? Методи у них однакові.
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08.11.2024 14:28 Ответить
так у цих морди в квадратік! ви шо, не бачите? це 100 відсоткова ознака, що перед вами не справжній тцкун
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08.11.2024 15:27 Ответить
На Волині ніби тцкун, а виявилося кацапський стукач.
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08.11.2024 14:29 Ответить
от я завжди наголошував, що всіх у кого обличчя в квадратік - треба одразу заарештувати, судити і садити в буцегарню! можна навіть без суду!
хтось хоч раз бачив чесну людину з мордою в квадратик?
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08.11.2024 14:29 Ответить
Как у нас так кое кто говорил, сначала повиняйся а потом обжалуй в суде?
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08.11.2024 14:29 Ответить
Це улюблений прийом усіх без винятку чиновників та силовиків - дати зрозуміти людині, що вона ніхто і звати її ніяк.
В перекладі на людську мову це означає: "Прослідуйте в безстрокову еротичну подорож"...
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08.11.2024 14:46 Ответить
Вони просто діяли без ліцензії. У Борисова все ок з документами було, і у нього все ок з віллою в Іспанії.
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08.11.2024 14:33 Ответить
Незаконные работники тцк выдавали себя за работников тцк?
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08.11.2024 14:33 Ответить
"Підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання"

Поки шо не бачу ознак шахрайства)
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08.11.2024 14:40 Ответить
Якби я був помолодше, а не пенсіонер зі стажом 10+ років, то при наближені, справжніх, або ряжених тцкшників, зразу б використав "перо
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08.11.2024 15:18 Ответить
Гавіщо ріжите коменти! 🤬 зникає весь сенс!
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08.11.2024 15:20 Ответить
лаври борисова багатьом не дають спокою... всі хочуть віллу в Іспанії... і як такі "класні" хлопці бігали по Одесі в військовій формі й це нікого не цікавило...
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08.11.2024 14:42 Ответить
А перелякане бидло знімає на смартфони, як банда рекетирів шарпають ухилянтів в підворітнях, і строчить коменти з піною з рота про "ТЦКунів" і "геноцид".
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08.11.2024 14:57 Ответить
боже, ти правий! треба справжнім робітникам тцк одягати жовти труси поверх штанів, щоб їх одразу можна було відрізнити від злодіїв!
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08.11.2024 15:21 Ответить
Треба на вулиці не труси жовті на голові носити, а мати при собі документи діючі, і не посилати працівників ТЦК "єдь в свой бахмут". Тоді вони побажають тобі гарного дня, і не будеш третій рік під диваном здоровий глузд втрачати.
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08.11.2024 15:33 Ответить
так це були робіни гуди?
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08.11.2024 15:39 Ответить
Треба придумати якийсь додатковий розпізнавальний знак для тцкунів, щоб ніхто не схотів їх копіювати. Наприклад, труси, одягнені поверх штанів
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08.11.2024 14:58 Ответить
Червону крапку на лобі!
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08.11.2024 15:19 Ответить
Форму - не пиксель, а розового цвета.
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08.11.2024 16:51 Ответить
от тільки не треба усю бидлячність одеського тцк списувати на цю компанію
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08.11.2024 15:07 Ответить
Це вже анекдотичні 90-ті в чистому вигляді. Переодягатися в ментів і грабувати людей.
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08.11.2024 15:22 Ответить
Самі ментяри були, та й досі є, тими ж бандюками, жодної різниці.
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08.11.2024 16:14 Ответить
допит, суд, буцегарня
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08.11.2024 15:46 Ответить
А потім зясується шо то були свої місцеві Тцк на "выполнении особо важного задания" по поімці перевертнів у погонах. І як завжи місцеве тцк напишуть у фб не розводьте іпсо йде службове розслідування
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08.11.2024 16:15 Ответить
На конкурентов нужно реагировать быстро и вовремя...Совсем оборзели...хамы
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08.11.2024 17:22 Ответить
На ухилянта не треба ніж...
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08.11.2024 18:14 Ответить
Бо ЗЕлена банда стаорила для них умови...
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08.11.2024 22:19 Ответить
 
 