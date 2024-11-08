Выдавали себя за ТЦК и правоохранителей: в Одессе задержана группа мошенников, требовавших деньги у мужчин. ФОТОрепортаж

В Одессе задержаны мошенники, которые выдавали себя за работников ТЦК и правоохранителей, требуя деньги с мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемые выслеживали мужчин призывного возраста и, представляясь сотрудниками полиции и ТЦК и СП, под предлогом проверки документов требовали предъявлять военные удостоверения. В случае отказа, они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и требовали деньги для решения этого вопроса", - говорится в сообщении.

У одного потерпевшего выманили 38 тыс. грн, а у другого - почти 39 тыс. грн.

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"После получения денег они "успокаивали" потерпевших, уверяя, что их данные будут внесены в базу "Оберег", что якобы гарантировало им отсутствие проблем с мобилизацией. Подозреваемых задержали во время вымогательства и получения 4000 грн и 3000 долларов США от очередного потерпевшего. В ходе обысков у них изъята форменная военная одежда, деньги, оружие и другие вещественные доказательства", - отметили в Офисе Генпрокурора.

В состав преступной группы входили лица с криминальным прошлым, а также экс-правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.

Четырем участникам преступной группировки сообщено о подозрении по факту вымогательства. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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