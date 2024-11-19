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Можливість завдавати ударів по військових об’єктах на території РФ може стати "переломним моментом" у війні, - Сибіга

atacms

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував повідомлення про те, що США зняли обмеження для Києва на удари американською далекобійною зброєю по військових об'єктах у Росії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Це може стати переломним моментом. Чим далі Україна зможе завдавати ударів - тим коротшою буде війна", - заявив Сибіга.

Він зазначив, що Київ завжди наполягав на тому, що має "повне право завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії". 

"Це наше законне право, і це врятує життя наших цивільних осіб. Це може дуже позитивно вплинути на ситуацію на полі бою", - додав глава МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За десять днів втрати армії РФ дорівнюють тим, які СРСР зазнав за десять років війни в Афганістані, - Сибіга

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Автор: 

зброя (7457) Сибіга Андрій (396)


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Топ коментарі
+10
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19.11.2024 07:09
+9
Ой, а хто це просрав переломный момент після 2019? Де наші ракети?
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19.11.2024 07:13
+9
Більше 1000 ударів ракетами по Україні за 3 роки не стало "переломним моментом", а пару десятків АТАСАМSім станут? Скількі можна розкакзувати дурникам про каву в Ялті?
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19.11.2024 07:21
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Та їх, цих моментів, вже було і було.
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19.11.2024 07:03 Відповісти
І знов ця ЗЕлега копія Сівохи пробекало то шо до його повноважень зовсім не відносится.
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19.11.2024 07:06 Відповісти
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19.11.2024 07:09 Відповісти
Топовый поклонник

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011522856811&comment_id=Y29tbWVudDoxMDA0MTkxMzg4Mzg5MzA4XzEzNDM0MzYxMzk5NTcyOTk%3D&__cft__[0]=AZXRRIbk3mIr7D0bivCTs0n9HqEa7YrsWJH1cMQ-l8L29F7U-zSOkKmXHQU5TcVaRAYu5kuxa_rvZvyZYFhfXcH6YpE54_1sWsY2l6ActniR1gOickNp2H4kf2uV6HxwQlh3d1_4O53X4vX0MBTAGVYkfqmO07dyxGdsJEYF2XxssGB1y_eD7MAcX6Wbrw4OSpc&__tn__=R*F Alex Norgler

А він буде? Той факт застосування? Міст як стояв так і стоїть наприклад (
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19.11.2024 07:10 Відповісти
Вся справа в кількості ракет.
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19.11.2024 07:09 Відповісти
Це як у анекдоті про басейн у психлікарні
« коли плавати навчитесь , тоді і воду нальемо»
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19.11.2024 07:13 Відповісти
Ой, а хто це просрав переломный момент після 2019? Де наші ракети?
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19.11.2024 07:13 Відповісти
Макрон про дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії: "Правильне рішення"
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19.11.2024 07:15 Відповісти
🔥 Сильний вибух з подальшою пожежею пролунав на 67-му арсеналі ГРАУ у Брянській області
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19.11.2024 07:17 Відповісти
відео https://t.me/voynareal/103245
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19.11.2024 07:18 Відповісти
Більше 1000 ударів ракетами по Україні за 3 роки не стало "переломним моментом", а пару десятків АТАСАМSім станут? Скількі можна розкакзувати дурникам про каву в Ялті?
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19.11.2024 07:21 Відповісти
Три года назад переломным моментом стало бы всего навсего полная насыщенность войск минометами и автоматическими минометами и попробовала штурмовая группа орков бежать на автоматический гранотомет и парочку пулеметов.
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19.11.2024 07:49 Відповісти
Слегка ошиблись, за три года рфия использовала по Украине около 10000 ракет, а не тысячу... из них ПВО сбило около 60 процентов, т.к. там половина ракет - баллистические, которые сбивать трудно.
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19.11.2024 10:00 Відповісти
....може стати, але стане? Чи будуть навмисно тягнути, поки рашка не відтягне усе що потрібно подалі . Як із наступом, коли надали можливість козломордим створити лінії суровикина.
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19.11.2024 07:23 Відповісти
Поки одні балачки, а удари відсутні
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19.11.2024 07:40 Відповісти
Колись дивився анімаційний фільм-"Пограбування по італійськи",так там збиралися банк грабувати,але збиралися так,що весь квартал про це знав й запитували у грабіжників коли вони це будуть робити, тут таке саме.
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19.11.2024 08:03 Відповісти
Не можна забороняти країні зазищатися від агресії. Правда, є нюанс - треба мати им захищатися. Тоді справді заборонити це робити не зможе ніхто. Якщо ж нема чим і ніхто нічого не поставить, то той дозвіл нічого не вартий. Якдо є, им, але ніхто нічого не поставить - то той дозвіл нафіг не потрібний.
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19.11.2024 08:04 Відповісти
Можливість завдавати ударів є,і це добре. Якби було ще чим.
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19.11.2024 08:20 Відповісти
Перемога у війні на думку Володі Боневтіка, це плани - потужний і стійкий.
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19.11.2024 08:26 Відповісти
Піар, один зелений, дебільний піар. Якийсь Сівохо, що немає жожношо відношення до справ на війні, патякає про " черговий пєрєлом"..
Зелені недоумки.
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19.11.2024 08:33 Відповісти
ф16 переломний момент,абрамси переломний момент,контрнаступ переломний момент,рамштайн переломний момент. Усе чекають магічного блек сван-але він не прелитить
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19.11.2024 08:37 Відповісти
Скільки ванг розвелося. Може бути,може стати. Зробіть,а потім коментуйте. Чи в офісах перевиробництво кавової гущі?
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19.11.2024 08:50 Відповісти
Переломний момент...Україну щодня атакують ракєтами і шахєдами.
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19.11.2024 08:51 Відповісти
Танкм,ф-16,ппо...скільки вже було тих "переломних моментів"...наша влада тупо кормить нас надіями про які за 2-3 м всі забувають і вони вкидають нові надії.
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19.11.2024 09:04 Відповісти
Надломним моментом стався програш Порошенка на президентських виборах , а дійсно переломним моментом сталося звільнення Валерія Залужного з поста головнокомандуючого .
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19.11.2024 09:09 Відповісти
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19.11.2024 09:31 Відповісти
Всё зависит от масштаба применения.
Ну и для переломных моментов осталось пару месяцев...
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19.11.2024 10:03 Відповісти
Может стать? Подстраховался, знает что фуфло толкает. Позже скажет, чего вы мне предъявляете, я ничего не утверждал.
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19.11.2024 10:15 Відповісти
 
 