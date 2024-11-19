Можливість завдавати ударів по військових об’єктах на території РФ може стати "переломним моментом" у війні, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував повідомлення про те, що США зняли обмеження для Києва на удари американською далекобійною зброєю по військових об'єктах у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Це може стати переломним моментом. Чим далі Україна зможе завдавати ударів - тим коротшою буде війна", - заявив Сибіга.

Він зазначив, що Київ завжди наполягав на тому, що має "повне право завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії".

"Це наше законне право, і це врятує життя наших цивільних осіб. Це може дуже позитивно вплинути на ситуацію на полі бою", - додав глава МЗС України.

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Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.