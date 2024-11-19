Возможность наносить удары по военным объектам на территории РФ может стать "переломным моментом" в войне, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал сообщения о том, что США сняли ограничения для Киева на удары американским дальнобойным оружием по военным объектам в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Это может стать переломным моментом. Чем дальше Украина сможет наносить удары - тем короче будет война", - заявил Сибига.

Он отметил, что Киев всегда настаивал на том, что имеет "полное право наносить удары по военным объектам на территории России".

"Это наше законное право, и это спасет жизни наших гражданских лиц. Это может очень положительно повлиять на ситуацию на поле боя", - добавил глава МИД Украины.

Читайте также: Госдеп США не комментирует информацию о решении Байдена разрешить Украине бить ракетами вглубь РФ (обновлено)

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.