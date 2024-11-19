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Новости
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Возможность наносить удары по военным объектам на территории РФ может стать "переломным моментом" в войне, - Сибига

atacms

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал сообщения о том, что США сняли ограничения для Киева на удары американским дальнобойным оружием по военным объектам в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Это может стать переломным моментом. Чем дальше Украина сможет наносить удары - тем короче будет война", - заявил Сибига.

Он отметил, что Киев всегда настаивал на том, что имеет "полное право наносить удары по военным объектам на территории России".

"Это наше законное право, и это спасет жизни наших гражданских лиц. Это может очень положительно повлиять на ситуацию на поле боя", - добавил глава МИД Украины.

Читайте также: Госдеп США не комментирует информацию о решении Байдена разрешить Украине бить ракетами вглубь РФ (обновлено)

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

Автор: 

оружие (10198) Сибига Андрей (370)


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Топ комментарии
+10
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19.11.2024 07:09
+9
Ой, а хто це просрав переломный момент після 2019? Де наші ракети?
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19.11.2024 07:13
+9
Більше 1000 ударів ракетами по Україні за 3 роки не стало "переломним моментом", а пару десятків АТАСАМSім станут? Скількі можна розкакзувати дурникам про каву в Ялті?
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19.11.2024 07:21
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Правила форума Совет форумчан
Та їх, цих моментів, вже було і було.
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19.11.2024 07:03 Ответить
І знов ця ЗЕлега копія Сівохи пробекало то шо до його повноважень зовсім не відносится.
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19.11.2024 07:06 Ответить
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19.11.2024 07:09 Ответить
Топовый поклонник

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011522856811&comment_id=Y29tbWVudDoxMDA0MTkxMzg4Mzg5MzA4XzEzNDM0MzYxMzk5NTcyOTk%3D&__cft__[0]=AZXRRIbk3mIr7D0bivCTs0n9HqEa7YrsWJH1cMQ-l8L29F7U-zSOkKmXHQU5TcVaRAYu5kuxa_rvZvyZYFhfXcH6YpE54_1sWsY2l6ActniR1gOickNp2H4kf2uV6HxwQlh3d1_4O53X4vX0MBTAGVYkfqmO07dyxGdsJEYF2XxssGB1y_eD7MAcX6Wbrw4OSpc&__tn__=R*F Alex Norgler

А він буде? Той факт застосування? Міст як стояв так і стоїть наприклад (
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19.11.2024 07:10 Ответить
Вся справа в кількості ракет.
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19.11.2024 07:09 Ответить
Це як у анекдоті про басейн у психлікарні
« коли плавати навчитесь , тоді і воду нальемо»
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19.11.2024 07:13 Ответить
Ой, а хто це просрав переломный момент після 2019? Де наші ракети?
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19.11.2024 07:13 Ответить
Макрон про дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії: "Правильне рішення"
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19.11.2024 07:15 Ответить
🔥 Сильний вибух з подальшою пожежею пролунав на 67-му арсеналі ГРАУ у Брянській області
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19.11.2024 07:17 Ответить
відео https://t.me/voynareal/103245
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19.11.2024 07:18 Ответить
Більше 1000 ударів ракетами по Україні за 3 роки не стало "переломним моментом", а пару десятків АТАСАМSім станут? Скількі можна розкакзувати дурникам про каву в Ялті?
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19.11.2024 07:21 Ответить
Три года назад переломным моментом стало бы всего навсего полная насыщенность войск минометами и автоматическими минометами и попробовала штурмовая группа орков бежать на автоматический гранотомет и парочку пулеметов.
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19.11.2024 07:49 Ответить
Слегка ошиблись, за три года рфия использовала по Украине около 10000 ракет, а не тысячу... из них ПВО сбило около 60 процентов, т.к. там половина ракет - баллистические, которые сбивать трудно.
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19.11.2024 10:00 Ответить
....може стати, але стане? Чи будуть навмисно тягнути, поки рашка не відтягне усе що потрібно подалі . Як із наступом, коли надали можливість козломордим створити лінії суровикина.
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19.11.2024 07:23 Ответить
Поки одні балачки, а удари відсутні
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19.11.2024 07:40 Ответить
Колись дивився анімаційний фільм-"Пограбування по італійськи",так там збиралися банк грабувати,але збиралися так,що весь квартал про це знав й запитували у грабіжників коли вони це будуть робити, тут таке саме.
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19.11.2024 08:03 Ответить
Не можна забороняти країні зазищатися від агресії. Правда, є нюанс - треба мати им захищатися. Тоді справді заборонити це робити не зможе ніхто. Якщо ж нема чим і ніхто нічого не поставить, то той дозвіл нічого не вартий. Якдо є, им, але ніхто нічого не поставить - то той дозвіл нафіг не потрібний.
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19.11.2024 08:04 Ответить
Можливість завдавати ударів є,і це добре. Якби було ще чим.
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19.11.2024 08:20 Ответить
Перемога у війні на думку Володі Боневтіка, це плани - потужний і стійкий.
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19.11.2024 08:26 Ответить
Піар, один зелений, дебільний піар. Якийсь Сівохо, що немає жожношо відношення до справ на війні, патякає про " черговий пєрєлом"..
Зелені недоумки.
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19.11.2024 08:33 Ответить
ф16 переломний момент,абрамси переломний момент,контрнаступ переломний момент,рамштайн переломний момент. Усе чекають магічного блек сван-але він не прелитить
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19.11.2024 08:37 Ответить
Скільки ванг розвелося. Може бути,може стати. Зробіть,а потім коментуйте. Чи в офісах перевиробництво кавової гущі?
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19.11.2024 08:50 Ответить
Переломний момент...Україну щодня атакують ракєтами і шахєдами.
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19.11.2024 08:51 Ответить
Танкм,ф-16,ппо...скільки вже було тих "переломних моментів"...наша влада тупо кормить нас надіями про які за 2-3 м всі забувають і вони вкидають нові надії.
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19.11.2024 09:04 Ответить
Надломним моментом стався програш Порошенка на президентських виборах , а дійсно переломним моментом сталося звільнення Валерія Залужного з поста головнокомандуючого .
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19.11.2024 09:09 Ответить
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19.11.2024 09:31 Ответить
Всё зависит от масштаба применения.
Ну и для переломных моментов осталось пару месяцев...
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19.11.2024 10:03 Ответить
Может стать? Подстраховался, знает что фуфло толкает. Позже скажет, чего вы мне предъявляете, я ничего не утверждал.
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19.11.2024 10:15 Ответить
 
 