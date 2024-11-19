"Шахеди" атакували Київщину: минулося без постраждалих та ворожих влучань

У ніч проти вівторка, 19 листопада 2024 року, війська РФ атакували Київщину ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тривога тривала майже 8 годин.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Постраждалих серед населення немає.

"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Також читайте: ППО Сухопутних військ збила 176 повітряних цілей росіян за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - йдеться у повідомленні.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в ніч на 19 листопада Київщину атакували російські безпілотники. Також повідомлялося про атаку дронів на Черкащину.