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"Шахеди" атакували Київщину: минулося без постраждалих та ворожих влучань

Шахед над Київщиною

У ніч проти вівторка, 19 листопада 2024 року, війська РФ атакували Київщину ударними безпілотниками. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тривога тривала майже 8 годин.

В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Постраждалих серед населення немає.

"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Також читайте: ППО Сухопутних військ збила 176 повітряних цілей росіян за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - йдеться у повідомленні.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що в ніч на 19 листопада Київщину атакували російські безпілотники. Також повідомлялося про атаку дронів на Черкащину.

Автор: 

ППО (3180) Шахед (982)


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А у Глухові дитина загинула під руїнами, і дві у важкому стані ! Вам це не цікаво ? Що будемо мовчати, бо вас не завалило цеглою ? Про Одесу вже й мовчу. І про інші міста. Бо кордон не дірявий, там взагалі немає ніяких засобів проти Шахедів. Євреї збивають ракети та безпілотники при наближенні до кордону, а наші Лідори вирішили збивати у місцях їх "посадки". Так вам й сотні Куполів не вистачить !!! Оце такий у Лідор план миру чи стратегія спротиву ??? Це ж не 22 рік, коли всією країною просили засоби ППО. Вони прийшли (хоча недостатньо), але треба й тактику міняти зважаючи на цю допомогу чи я неправий ?
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19.11.2024 09:43 Відповісти
 
 